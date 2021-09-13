Как в 52 выглядеть на 35: семь занудных привычек Дженнифер Лопес, которые ей к лицу

Дженнифер уверена, что возраст ничего не значит. Вопрос в том, любите вы себя, или нет, хотите быть здоровой и красивой – или вам это не важно. Тем, кому важно, она предлагает попробовать ее систему, советует «Домашний очаг».

Коллеги по цеху шутя называют Джей Ло занудой: ни на одной вечеринке вы не увидите ее с бокалом вина. Певица давно отказалась от вредных привычек и даже от кофе по утрам. Она как Золушка старается пораньше сбежать с любого мероприятия, чтобы выспаться. В своем Instagram она не раз говорила о том, что ее лучший косметолог — 8-часовой сон с очень плотными шторами на окнах. Да, чтобы сон считался качественным и приносил красоту, ночью ничто не должно мешать: ни фары машин, ни смски.

Лопес не любит строгие диеты, она всегда почти сыта – но никогда не переедает. В ее рационе всегда присутствует зелень, рыба, орехи. На перекус звезда всегда носит с собой фрукты или протеиновый напиток на аналоговом молоке. Последний прием пищи – строго в 18:30.

Самой важной привычкой стройности Лопес считает соблюдение питьевого режима — у нее всегда под рукой бутылочка воды. А вот от чая и газированных напитков она отказалась давно. Схема поддержания водного баланса следующая: она пьет стакан воды за 20 минут до еды, а вот еду уже не запивает. Следующий стакан воды только через два часа.