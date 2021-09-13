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Как в 52 выглядеть на 35: семь занудных привычек Дженнифер Лопес, которые ей к лицу

Дженнифер Лопес ФОТО: Lev Radin/ZUMAPRESS.com

За эти привычки Лопес считают занудой, но не перестают восхищаться её силе воли.

Дженнифер уверена, что возраст ничего не значит. Вопрос в том, любите вы себя, или нет, хотите быть здоровой и красивой – или вам это не важно. Тем, кому важно, она предлагает попробовать ее систему, советует «Домашний очаг».

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Коллеги по цеху шутя называют Джей Ло занудой: ни на одной вечеринке вы не увидите ее с бокалом вина. Певица давно отказалась от вредных привычек и даже от кофе по утрам. Она как Золушка старается пораньше сбежать с любого мероприятия, чтобы выспаться. В своем Instagram она не раз говорила о том, что ее лучший косметолог — 8-часовой сон с очень плотными шторами на окнах. Да, чтобы сон считался качественным и приносил красоту, ночью ничто не должно мешать: ни фары машин, ни смски.

 
Не ест после 18:30

Лопес не любит строгие диеты, она всегда почти сыта – но никогда не переедает. В ее рационе всегда присутствует зелень, рыба, орехи. На перекус звезда всегда носит с собой фрукты или протеиновый напиток на аналоговом молоке. Последний прием пищи – строго в 18:30.

Самой важной привычкой стройности Лопес считает соблюдение питьевого режима — у нее всегда под рукой бутылочка воды. А вот от чая и газированных напитков она отказалась давно. Схема поддержания водного баланса следующая: она пьет стакан воды за 20 минут до еды, а вот еду уже не запивает. Следующий стакан воды только через два часа.

Спорт с акцентом на бёдра и пресс
 
Джей Ло тренируется 3-4 раза в неделю и никогда не пропускает занятия, где бы она не находилась. В Нью-Йорке программу для Лопес разрабатывает Дэвид Кирш (он также тренирует Хайди Клум, Энн Хэтэуэй и Лив Тайлер), а в Лос-Анджелесе она работает с Трейси Андерсон (среди ее звездных клиенток — Гвинет Пэлтроу, Мадонна и Виктория Бекхэм).
Во время занятий с Трейси артистка делает акцент на ноги и пресс, а с Киршем практикует круговые тренировки, кикбоксинг и упражнения для ягодиц. Кстати, на своей странице Дэвид Кирш часто раскрывает звездные секреты. Например, недавно он поделился любимым упражнением на ягодицы Джей Ло - platypus walks («шаги утконоса»).
 
Увлажняет кожу

Лопес точно знает, что увлажнение — главный секрет сияния и молодости кожи. Чтобы кожа была увлажнена, она много пьет воды и использует много масел для кожи. Недавно звезда представила собственный бренд косметики JLo Beauty. Все формулы и компоненты, содержащиеся в средствах бренда — то, чем всегда пользовалась сама звезда и ее мама.

Еще один пункт, который неуклонно соблюдает певица — отказ от загара, будь то солнце или солярий. Бронзовое тело, которым любуются миллионы — это искусственный загар. На пляже звезда появляется строго в безопасные часы, с максимальным уровнем защиты и предпочитает проводить время под шезлонгом.

Дженнифер Лопес отрицает, что делала пластику, но открыто говорит, что колет ботокс.

Танцевать, танцевать, танцевать

Лопес обожает танцы и предпочитает танцевать всегда и везде: дома, на отдыхе и, конечно, на выступлениях. Она начинала карьеру в качестве танцовщицы, и до сих пор во время своих туров делает серьезную ставку на хореографию. Перед выступлениями Джей репетирует по несколько часов в день, а дома занимается танцами на пилоне. Любовь к последнему у нее осталась со времен съемок фильма «Стриптизерша», где Лопес играет танцовщицу Рамону.


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