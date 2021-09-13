Как в 52 выглядеть на 35: семь занудных привычек Дженнифер Лопес, которые ей к лицу
За эти привычки Лопес считают занудой, но не перестают восхищаться её силе воли.
За эти привычки Лопес считают занудой, но не перестают восхищаться её силе воли.
Дженнифер уверена, что возраст ничего не значит. Вопрос в том, любите вы себя, или нет, хотите быть здоровой и красивой – или вам это не важно. Тем, кому важно, она предлагает попробовать ее систему, советует «Домашний очаг».
Коллеги по цеху шутя называют Джей Ло занудой: ни на одной вечеринке вы не увидите ее с бокалом вина. Певица давно отказалась от вредных привычек и даже от кофе по утрам. Она как Золушка старается пораньше сбежать с любого мероприятия, чтобы выспаться. В своем Instagram она не раз говорила о том, что ее лучший косметолог — 8-часовой сон с очень плотными шторами на окнах. Да, чтобы сон считался качественным и приносил красоту, ночью ничто не должно мешать: ни фары машин, ни смски.
Лопес не любит строгие диеты, она всегда почти сыта – но никогда не переедает. В ее рационе всегда присутствует зелень, рыба, орехи. На перекус звезда всегда носит с собой фрукты или протеиновый напиток на аналоговом молоке. Последний прием пищи – строго в 18:30.
Самой важной привычкой стройности Лопес считает соблюдение питьевого режима — у нее всегда под рукой бутылочка воды. А вот от чая и газированных напитков она отказалась давно. Схема поддержания водного баланса следующая: она пьет стакан воды за 20 минут до еды, а вот еду уже не запивает. Следующий стакан воды только через два часа.
Лопес точно знает, что увлажнение — главный секрет сияния и молодости кожи. Чтобы кожа была увлажнена, она много пьет воды и использует много масел для кожи. Недавно звезда представила собственный бренд косметики JLo Beauty. Все формулы и компоненты, содержащиеся в средствах бренда — то, чем всегда пользовалась сама звезда и ее мама.
Дженнифер Лопес отрицает, что делала пластику, но открыто говорит, что колет ботокс.
Лопес обожает танцы и предпочитает танцевать всегда и везде: дома, на отдыхе и, конечно, на выступлениях. Она начинала карьеру в качестве танцовщицы, и до сих пор во время своих туров делает серьезную ставку на хореографию. Перед выступлениями Джей репетирует по несколько часов в день, а дома занимается танцами на пилоне. Любовь к последнему у нее осталась со времен съемок фильма «Стриптизерша», где Лопес играет танцовщицу Рамону.