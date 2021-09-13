В Таллинне состоялся показ бренда Mistjurin Design. Дерзкие образы моделей поразили публику!
10 Сентября состоялся модный показ эстонского бренда Mistjurin Design.
10 Сентября состоялся модный показ эстонского бренда Mistjurin Design.
Концепция бренда состоит в том, что мода доступна всем. Поэтому на подиуме вместе с профессиональными моделями ходили девушки, не имеющие ничего общего с модельные бизнесом, абсолютно разного типажа, роста, веса. Также в показе принимали участие мужчины и девушка трансгендер. Для многих это был дебют!
В дефиле сменялись совершенно разные образы, объединенные одной идеей – подчеркнуть яркую индивидуальность и выделиться из толпы.
- поделился дизайнер Денис Мистюрин в разговоре с репортером Krasotka.ee.
На этот раз дизайнер работал в коллаборации с Charms 73 Fashion – изготовителем аксессуаров из кожи.
Отдельное внимание стоит уделить необычным прическам, которые создавались мастерами из Таллинна и Киева. Стилист-парикмахер Михаил Белосветов и его помощница Анастасия Погоролюк использовали в создании причесок строительные материалы, такие как монтажные сетки и шайбы! Все это помогла придать образам особую перчинку и дерзость.
Удивительное разнообразие представленных моделей, наряду с уникальными и неповторимыми комплектами, создали очарование, шарм и изюминку этого вечера.