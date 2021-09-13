В Таллинне состоялся показ бренда Mistjurin Design. Дерзкие образы моделей поразили публику!

Концепция бренда состоит в том, что мода доступна всем. Поэтому на подиуме вместе с профессиональными моделями ходили девушки, не имеющие ничего общего с модельные бизнесом, абсолютно разного типажа, роста, веса. Также в показе принимали участие мужчины и девушка трансгендер. Для многих это был дебют!

В дефиле сменялись совершенно разные образы, объединенные одной идеей – подчеркнуть яркую индивидуальность и выделиться из толпы.

«Я не преследовал каких-то тенденций или чего-то еще. Показ продемонстрировал наиболее популярные и любые вещи моих клиентов. Я просто люблю, когда женщина красива и дерзка. Это и было ключевой задачей показа»,

- поделился дизайнер Денис Мистюрин в разговоре с репортером Krasotka.ee.

На этот раз дизайнер работал в коллаборации с Charms 73 Fashion – изготовителем аксессуаров из кожи.

Отдельное внимание стоит уделить необычным прическам, которые создавались мастерами из Таллинна и Киева. Стилист-парикмахер Михаил Белосветов и его помощница Анастасия Погоролюк использовали в создании причесок строительные материалы, такие как монтажные сетки и шайбы! Все это помогла придать образам особую перчинку и дерзость.

Удивительное разнообразие представленных моделей, наряду с уникальными и неповторимыми комплектами, создали очарование, шарм и изюминку этого вечера.



