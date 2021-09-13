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В Таллинне состоялся показ бренда Mistjurin Design. На подиуме блистали оригинальные модели, мужчины и трансгендер

10 Сентября состоялся модный показ эстонского бренда Mistjurin Design.

Концепция бренда состоит в том, что мода доступна всем. Поэтому на подиуме, вместе с профессиональными моделями ходили девушки не имеющие ничего общего с модельные бизнесом, абсолютно разного типажа, роста, веса. Также в показе принимали участие мужчины и девушка трансгендер. Для многих это был дебют!

В дефиле сменялись совершенно разные образы, объединенные одной идеей – подчеркнуть яркую индивидуальность и выделиться из толпы.

На этот раз дизайнер работал в коллаборации с Charms 73 Fashion – изготовителем аксессуаров из кожи.

Удивительное разнообразие представленных моделей создает уникальные и неповторимые комплекты, придавая шарм и изюминку этому вечеру.


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