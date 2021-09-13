В Таллинне состоялся показ бренда Mistjurin Design. На подиуме блистали оригинальные модели, мужчины и трансгендер

Концепция бренда состоит в том, что мода доступна всем. Поэтому на подиуме, вместе с профессиональными моделями ходили девушки не имеющие ничего общего с модельные бизнесом, абсолютно разного типажа, роста, веса. Также в показе принимали участие мужчины и девушка трансгендер. Для многих это был дебют!