В Таллинне состоялся показ бренда Mistjurin Design. На подиуме блистали оригинальные модели, мужчины и трансгендер
10 Сентября состоялся модный показ эстонского бренда Mistjurin Design.
10 Сентября состоялся модный показ эстонского бренда Mistjurin Design.
Концепция бренда состоит в том, что мода доступна всем. Поэтому на подиуме, вместе с профессиональными моделями ходили девушки не имеющие ничего общего с модельные бизнесом, абсолютно разного типажа, роста, веса. Также в показе принимали участие мужчины и девушка трансгендер. Для многих это был дебют!
В дефиле сменялись совершенно разные образы, объединенные одной идеей – подчеркнуть яркую индивидуальность и выделиться из толпы.
На этот раз дизайнер работал в коллаборации с Charms 73 Fashion – изготовителем аксессуаров из кожи.
Удивительное разнообразие представленных моделей создает уникальные и неповторимые комплекты, придавая шарм и изюминку этому вечеру.