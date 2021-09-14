Что о ваших отношениях с партнером расскажет разница в возрасте

Любви все возрасты покорны — простая истина, о которой многие стали забывать. Иногда отношения ровесников рушатся спустя пару лет брака, а иногда супруги с разницей в два десятка лет живут долго и счастливо. С чем это связано — трудно отметить. Возможно, все дело в магии чисел.

Брак ровесников

В союзе ровесников, конечно, больше плюсов, чем минусов. Во-первых, у людей одного возраста будут одинаковые интересы и один круг общения. Тем более, что сверстники, скорее всего, познакомились во время учебы в университете, поэтому их связывает и общее дело.

Разница в возрасте — один год

Если в паре кто-то старше или младше на год, то такая разница вряд ли как-то отразится на отношениях. Такие пары обычно образуют крепкие семьи и не ограничиваются двумя детьми. Но романтика обычно заканчивается слишком быстро. Семейная жизнь обрастает бытовыми проблемами. Если супруги смогут справиться с временными неурядицами, то им суждено прожить до «золотой» свадьбы.

Разница в возрасте — два года

Брак, в котором муж или жена старше на пару лет, может с легкостью закончится разводом. Супруги могут охладеть друг к другу уже в первые годы после свадьбы. Тем не менее даже это недолгое время может стать запоминающимся для обоих.

Разница в возрасте — три года

Как правило, три года разницы между мужем и женой не могут повлиять на долгосрочность союза. А вот на отношения супругов — с легкостью. Если кто-то будет показывать свое равнодушие, то партнер с большой вероятностью «побежит» расторгать брак.

Разница в возрасте — четыре года

Если между супругами четыре года разницы, то их брак будет наполнен гармонией. Муж и жена будут относиться другу к другу с большим уважением. Их интимная жизнь будет яркой и разнообразной, а круг общих интересов неограниченным.

Разница в возрасте — шесть лет

Брак, в котором один из супругов старше другого на шесть лет, увы наполнен скандалами. Возлюбленным необходимо много работать над отношениями, чтобы избежать развода. В таких союзах часто появляются дети, поэтому мужу и жене важно правильно расставить приоритеты, чтобы у наследников была полная семья.

Разница в возрасте — пять, десять или 15 лет

Если между супругами разница пять, десять или 15 лет, то их может сплотить одно общее дело. Особенно, если супруги — представители творческой профессии. Если вы старше своего партнера на 15 лет, то вы автоматически становитесь для него наставником. При этом важно, не превратиться в родителя. Если вы будете нянчиться со своей второй половинкой, то вы можете нанести урон вашей сексуальной жизни.

Разница в возрасте — семь или 14 лет