Королева стритстайла: главные модные тренды этой осени

Яркие цвета

Как правило, в сезоне осень-зима основная палитра цветов сосредоточена на темных и глубоких оттенках. Но в этом году дизайнеры в рамках Недели моды покорили нас невероятным разнообразием ярких оттенков, которые будут сочетаться как с базовыми цветами, так и с акцентными.

Экстремально длинные рукава

Рукава платьев, свитеров, жакетов, верхней одежды приобрели экстрадлину. Здесь очень важно обращать внимание на соотношение пропорций вещи и тела, чтобы это не выглядело комично.

Трикотажные изделия

Особенно популярен трикотажный тотал лук и платья длины макси. Если вы решились на покупку трикотажного костюма или комбинезона, ориентируйтесь на свободный крой.

Искусственный мех

Индустрия моды уже давно начала следовать направлению fur free. В этом году дизайнеры предлагают нам акцентировать внимание не только на шубах, но и на сумках, обуви, шапках, шарфах из экомеха.

Пайетки, серебро, золото

Россыпь пайеток, сверкающих камней, металлизированные элементы — тренд осени-2021. Такую одежду в этом сезоне нам предлагают носить с кожаными или меховыми сапогами. Чтобы составить стильный повседневный образ с данными акцентными деталями, комбинируйте яркую одежду с базовыми элементами гардероба.

Стеганая верхняя одежда

Стеганая одежда покорила подиумы еще в прошлом году, сегодня этот тренд по-прежнему набирает обороты. Стеганая верхняя одежда, сумки и обувь пришлись по вкусу многим.

Кожаные пальто и тренчи

Кожаные элементы гардероба всегда в моде. Актуальными по-прежнему остаются брюки свободного кроя, юбки длины макси и миди. Но особенно модными в этом сезоне будут кожаные пальто, плащи и тренчи. Модницам на заметку!

Логомания

Да-да, она по-прежнему в моде, правда, несколько видоизменилась. На этот раз дизайнеры предложили мелкие лого, небольшие буквенные сокращения, полные наименования или же символику брендов, напоминающую узоры.



