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14 фраз, которые хороший гинеколог никогда не скажет женщине

На приеме у гинеколога. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Когда речь заходит о походе к гинекологу, неловко себя чувствует каждая вторая пациентка. Что делать, когда интимные вопросы кажутся стыдными и неуместными, а доктор — словно воды в рот набрал?

«При нерегулярном цикле и длительных задержках от беременности можно не предохраняться».

У женщин с длительными задержками и нерегулярными месячными спонтанные овуляции могут случиться в любой момент, даже если месячных нет полгода (до такого, конечно, доводить нельзя). Поэтому забеременеть вполне возможно, пишет parents.ru

«Избежать беременности можно с помощью календаря безопасных дней».

Это неправда. Спорный метод использовали бабушки и мамы из-за ограничений в выборе средств контрацепции. Но в те времена аборты, в том числе криминальные, были нормой жизни. На самом деле сперматозоиды способны в половых путях жить до семи суток. И если в «безопасные» дни после месячных вы живете половой жизнью, то сперматозоид может дождаться яйцеклетку так же, как и в овуляцию. Существуют разные средства контрацепции. Только гинеколог может подобрать самые эффективные.

«Чтобы не забеременеть, сделайте спринцевание содой после полового акта».

Содой можно запросто нарушить нормальную кислую среду во влагалище и вызвать воспалительные процессы, активируя рост условно патогенной флоры. Многие женщины по-настоящему волнуются из-за возможного появления запаха в интимной области. Однако врачи практически не обращают на него внимания. Они, конечно, заподозрят неладное, если запах очень специфичен и указывает на признаки заболевания, но морщиться не станут.

«Если у вас нет партнера или ничего не беспокоит, ходить к гинекологу не нужно».

Ходить к гинекологу нужно всем женщинам вне зависимости от регулярности половой жизни и наличия партнера. Главная цель визита — скрининг рака шейки матки и молочной железы. Врачи редко обсуждают это с пациентками, чтобы не пугать. Женщины должны сдавать онкоцитологию один раз в год. Если есть необходимость, то может быть назначен анализ на ВПЧ (вирус папилломы человека — возбудитель рака шейки матки) или кольпоскопия (осмотр шейки под микроскопом после обработки специальными средствами). Помните: рак не болит и не подает никаких признаков на начальных стадиях. Важно вовремя обнаружить, поэтому не забывайте ходить к врачу.

«Если обнаружили уреаплазму, микоплазму, значит, партнер изменяет»

Мы говорим об условно патогенной флоре, а не об инфекции, передающейся половым путем. Неблагоприятные изменения в микрофлоре вызваны снижением иммунитета, ношением трусиков из синтетического материала, использованием ежедневных прокладок. Но это точно не вина партнера.

«Из-за противозачаточных таблеток толстеют и обрастают усами»

Открою тайну: от части гормональных препаратов вес снижается, а состояние кожи и волос, наоборот, улучшается. Негативный опыт подружек не обязательно распространится на вас. Пить то же, что и соседка, также не стоит. Необходимо обратиться за помощью к специалисту.

«Медикаментозное прерывание беременности безопасно»

Скажу так: не бывает безопасных абортов. Это опасность осложнений и бесплодия в будущем, особенно, когда речь идет о молодых, нерожавших женщинах. Есть риск кровотечения или, к примеру, выскабливания. Это может привести к повреждению слизистого слоя в матке (эндометрия) и к бесплодию в последующем.

После аборта, и об этом не привыкли говорить на приеме у гинеколога, есть риск возникновения эндометрита (воспаления в матке), нередко приводящего к сепсису (в простонародье — заражению крови) и даже летальному исходу. Поэтому не ищите легких способов прервать беременность, ищите способы ее предотвратить.

«Не проспите собственные роды»

Да, можно перепутать ложные схватки с настоящими, можно опоздать в роддом. Но важно понимать: самые стремительные роды длятся, как минимум, четыре часа. А у первородящих еще длительнее, в среднем восемь часов. Обычно пациентки об этом не спрашивают, и я рассказываю только, если попросят.

В родах есть три периода: самый длительный — раскрытие. Родовые пути готовятся к рождению малыша. Он опускается в малый таз для первого путешествия. Нарастают схватки. Сами роды начинаются с момента, когда две схватки продолжительностью не менее полуминуты случаются за 5 минут. Это длится от 8 до 12 часов у первородящих и до 6–7 часов — у остальных. Само появление крошки длится от получаса до двух часов. Дальше — рождение последа или плаценты.

Начались тянущие или схваткообразные боли внизу живота, не летите сломя голову в роддом, пугая мужа фразами о том, что вот-вот родите. Есть время спокойно собрать вещи, документы, принять душ и поехать к врачу.

«Когда приедете рожать, вам сделают клизму»

В роддомах давно отказались от практики делать клизмы при поступлении в роддом. Это никак не влияет на роды и только вызывает дискомфорт у беременной женщины, которая и так находится в состоянии стресса. Если вдруг случится, что неприятный процесс все-таки начнется, поверьте, никто не обратит внимания. В случае запоров можете поставить себе микроклизму.

«Чем больше масса тела будущего ребенка, тем крепче его здоровье»

Большая предполагаемая масса плода может привести к осложнениям во время родов, но об этом вам не скажет ни один врач. Если головка плода и таз матери сильно разнятся по размерам, это риск гипоксии (нехватки кислорода) для малыша, кровоизлияния и пр. Повышается травматизм при родах, могут быть травмы малыша из-за трудности выведения головки и плечевого пояса, что даже грозит инвалидностью.

После рождения крупные детки подвержены риску послеродовых осложнений так же, как и маловесные. Но из-за большего объема циркулирующей крови у малышей-богатырей потребность в кислороде больше, энергозатраты выше, а сил на все эти сложные механизмы нет. Возрастает нагрузка на пищеварение, на поджелудочную железу и печень, которые еще не способны переварить большое количество необходимой пищи.

«Можно забеременеть от простых интимных ласк»

Самый распространенный миф среди юных девушек, но это не так. На приеме от пациентки требуется другое: не смущаться, когда доктор спрашивает, сколько сексуальных партнеров есть на данный момент, какой вид секса она предпочитает и какой она ориентации. Это не пустое любопытство. На основе рассказа доктор сделает выводы, отправит на анализы и исследования. Это делается для блага пациентки, а не потому, что гинекологу захотелось поговорить по душам.

«Роды с мужем навредят сексуальной жизни»

Нет, все индивидуально. В самый важный момент муж стоит у изголовья кровати и ничего не видит за специальной ширмой. Но в то же время он будет присутствовать при важном событии в вашей жизни и услышит первые крик и вздох малыша. Уверена, после присутствия на таком событии муж будет опорой и поддержкой в семье. Даже самые прекрасные медработники — это все равно чужие люди, и они не знают вас так, как близкий человек.

«Если после роды не идут месячных, беременность не наступит»

Это работает, если после родов прошло не более полугода и женщина регулярно, 24 часа на 7, кормит малыша грудью, в том числе ночью без прикормов. В остальных случаях беременность может наступить в любой момент.

«Беременным нельзя красить волосы и стричься»

Заявляю со всей ответственностью: беременным можно стричься и красить волосы, если очень хочется. Важно помнить: ожидание малыша — не болезнь. Главное, чтобы от запаха краски вам не стало плохо или не случилось аллергической реакции. А по поводу стрижки — это суеверие. Женщина должна выглядеть красивой!


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