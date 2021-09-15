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Диета гейши: минус пять килограммов за пять дней!

Гейша. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Ученые утверждают, что гена красоты не существует, но чем они тогда объяснят привлекательность японок? Европейские женщины продолжают искать ключ к красоте жительниц Страны восходящего солнца в их питании, точнее, очень приблизительном представлении о нем — в тренде минималистичная диета гейши, разрешающая употребление всего трех продуктов в обмен на избавление от 3-7 кг, пишет woman.ru.

Диета гейши

Продолжительность: 5 дней;

Особенности: крайне строгая диета

Стоимость: низкая

Результат: минус 3-7 кг (в зависимости от исходного веса)

Рекомендуемая частота: не чаще одного раза в год

Дополнительный эффект: улучшение состояния кожи за счет отказа от сладкого и жиров, а также благодаря абсорбирующим свойствам риса; очищение кишечника;

Не подходит: беременным, кормящим, страдающим от заболеваний ЖКТ и выводящих органов, при аллергии или непереносимости какого-либо из продуктов. Перед началом диеты необходимо посоветоваться с лечащим врачом!

Диета без адреса от девушек без возраста

Трудно противостоять очарованию экзотики: жителей Японии впечатляют разрез глаз, женственные формы и светлые волосы европеек, а те, в свою очередь, восхищаются хрупкостью и изящной красотой японок.

Но гейши — совершенно особая история. Представительницы этой уникальной профессии продолжают зачаровывать и вдохновлять даже своих соотечественников, которые, казалось, должны были бы уже и привыкнуть (дамы-искусницы официально работают в Японии с 18 века); а на иностранцев действуют и вовсе поистине гипнотически. Образ гейши — признанный эталон женской загадочной привлекательности.

Видимо, именно поэтому любое обсуждение «фирменного» питания гейш вызывает неизменный интерес: предполагается, что, организовав свое меню по правилам японских прелестниц, любая желающая заполучит часть их притягательности. С гейшами ассоциировали суперпопулярную японскую диету на 14 дней, а не так давно известность получила специальная диета японских гейш.

Увы, никаких исторических корней у диеты гейши нет — этот план питания сочинен и запущен в оборот анонимными «народными диетологами», однако, как и многие другие строгие экспресс-диеты, не имеющие авторов, успел приобрести массу поклонников.

Действительно, при определении приоритетов заметный результат, которого можно достичь быстро, часто дает сто очков вперед сомнениям в том, полезно ли похудение всего за пять дней на крайне скудном меню. Впрочем, многие специалисты по питанию уверены, что любая потеря веса, даже не закрепившаяся надолго, дает преимущества для здоровья, в первую очередь сердца и сосудов. Кроме того, нередко быстрая диета служит толчком, за которым следует уже более размеренное и вдумчивое изменение пищевых привычек, приведших к появлению лишнего веса. Выбор диеты это личное дело самого худеющего. Главное — посоветоваться с врачом и удостовериться в том, что у задуманного похудения нет противопоказаний!

Что можно есть гейшам?

Главные продукты быстрой диеты гейши, зеленый чай и рис, не только обладают бесспорным азиатским колоритом, но и относятся к числу известных продуктов для похудения: на их «базе» формируются многие разгрузочные дни, знаменитые своим эффектом (например, диета Маргариты Королевой). Третий вид пищи, которую разрешает диета гейши — это цельное коровье молоко. О нем следует знать следующее: до начала XX века японцы не пробовали никаких «коровьих» продуктов, кроме собственно говядины, из-за чего и у многих современных жителей островного государства непереносимость лактозы. В Японии и сегодня не пьют молоко, но очень любят «живые» кисломолочные продукты, в составе которых лактоза уже расщеплена и не вызывает неприятных симптомов.

Меню диеты гейши на рисе и зеленом чае

Как и любую строгую методику похудения, диету гейши неплохо предварить «входным» этапом — в течение недели плавно сокращайте калорийность рациона и количество пищи, а также откажитесь от соусов, сахара, алкогольных напитков. В этот подготовительный период отдавайте предпочтение простым натуральным блюдам, супам, овощным салатам: это позволит более мягко перенести серьезные ограничения пятидневной разгрузки.

Диета гейши предполагает 3 приема пищи в день, перекусы запрещены, также придется отказаться от соли, сахара, соусов, приправ и других добавок, которые могут прийти в голову при взгляде на меню. Диетический распорядок одинаков на все пять дней

Завтрак

2 стакана (совокупно не более 500 мл) зеленого чая пополам с молоком

Обед

Порция (не более 250 гр) отварного бурого риса + стакан теплого молока

Ужин

Порция отварного бурого риса, стакан зеленого чая пополам с молоком.

Негазированную питьевую воду можно пить на диете гейши без каких-либо ограничений; более того, важно выпивать ее не менее 1,5 литра в день, чтобы улучшить перистальтику кишечника, которую может нарушить усиленное употребление риса. Также в промежутках между приемами пищи можно выпить 1-2 дополнительных стакана зеленого чая, но без молока.

Настоящие секреты диеты гейши

Более-менее понятно, что и японская диета, и диета гейши очень мало напоминают реальное питание жителей Страны восходящего солнца. Только рисом и чаем в средневековой Японии питались только бедняки, и, хотя лишний вес им явно не грозил, вряд ли кому-то захочется быть похожей на замученную работой и недоеданием крестьянку.

Традиционная диета японских женщин действительно включает в себя и рис, и зеленый чай (рассыпной сенча и порошковый матча), но на этом сходство с диетой гейши заканчивается. Волшебно противостоящие возрасту и лишнему весу островитянки ежедневно едят:

  • Конняку: этот корнеплод, известный также как конжак и коньяк (не путать с напитком) известен европейцам всего несколько лет — главным образом благодаря усилиям диетолога Пьера Дюкана, главного мирового специалиста по вопросу поиска некалорийной еды. Конняку содержит резинистый глюкоманнан — углевод с экстремально длинной цепочкой усвоения, вдобавок обеспечивающий ощущение сытого желудка. Мука конняку в Японии широко применяется в изготовлении десертов: один маленький желейный пирожок, съеденный вприкуску с чайничком чая, надолго решает вопросы и голода, и тяги к сладкому.

  • Грибы: древесные грибы шиитаке, японские вешенки хиратаке и деликатесные мацутаке, не поддающиеся искусственному разведению — важная часть японской диеты и гастрономической культуры. Грибы не только придают изысканный вкус и аромат любому кушанью, но и являются уникальным источником биодоступного белка, витаминов группы В и веществ, заботящихся о красоте и молодости, и все это вдобавок к очень низкой калорийности (пищевая ценность 100 гр шиитаке — около 20 ккал).

  • Рыбу и водоросли: японцы традиционно потребляют в год около 70 кг рыбы — в Европе этот показатель почти в два раза ниже! Морская рыба — незаменимый источник омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья и стройности, а также нежирного протеина, йода, кальция, цинка, магния. Водоросли содержат не только очищающую кишечник клетчатку, но и редкие минералы и витамины в высокой концентрации, а также пантотеновую кислоту и рибофлавин, помогающие телу производить энергию.

  • Разные сорта капусты: водоросли часто называют морской капустой, но и «сухопутную» капусту японцы обожают. В их меню практически ежедневно присутствует брокколи, цветная и белокочанная капуста, салат пак-чой — словом, все представители ботанического рода брассиковых, источники антиоксидантов и витаминов, незаменимые борцы за сердечное здоровье и тонкую талию.


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