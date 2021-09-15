Диета гейши: минус пять килограммов за пять дней!

Продолжительность: 5 дней;
Особенности: крайне строгая диета
Результат: минус 3-7 кг (в зависимости от исходного веса)
Рекомендуемая частота: не чаще одного раза в год
Дополнительный эффект: улучшение состояния кожи за счет отказа от сладкого и жиров, а также благодаря абсорбирующим свойствам риса; очищение кишечника;
Не подходит: беременным, кормящим, страдающим от заболеваний ЖКТ и выводящих органов, при аллергии или непереносимости какого-либо из продуктов. Перед началом диеты необходимо посоветоваться с лечащим врачом!
Диета без адреса от девушек без возраста
Трудно противостоять очарованию экзотики: жителей Японии впечатляют разрез глаз, женственные формы и светлые волосы европеек, а те, в свою очередь, восхищаются хрупкостью и изящной красотой японок.
Но гейши — совершенно особая история. Представительницы этой уникальной профессии продолжают зачаровывать и вдохновлять даже своих соотечественников, которые, казалось, должны были бы уже и привыкнуть (дамы-искусницы официально работают в Японии с 18 века); а на иностранцев действуют и вовсе поистине гипнотически. Образ гейши — признанный эталон женской загадочной привлекательности.
Видимо, именно поэтому любое обсуждение «фирменного» питания гейш вызывает неизменный интерес: предполагается, что, организовав свое меню по правилам японских прелестниц, любая желающая заполучит часть их притягательности. С гейшами ассоциировали суперпопулярную японскую диету на 14 дней, а не так давно известность получила специальная диета японских гейш.
Увы, никаких исторических корней у диеты гейши нет — этот план питания сочинен и запущен в оборот анонимными «народными диетологами», однако, как и многие другие строгие экспресс-диеты, не имеющие авторов, успел приобрести массу поклонников.
Действительно, при определении приоритетов заметный результат, которого можно достичь быстро, часто дает сто очков вперед сомнениям в том, полезно ли похудение всего за пять дней на крайне скудном меню. Впрочем, многие специалисты по питанию уверены, что любая потеря веса, даже не закрепившаяся надолго, дает преимущества для здоровья, в первую очередь сердца и сосудов. Кроме того, нередко быстрая диета служит толчком, за которым следует уже более размеренное и вдумчивое изменение пищевых привычек, приведших к появлению лишнего веса. Выбор диеты это личное дело самого худеющего. Главное — посоветоваться с врачом и удостовериться в том, что у задуманного похудения нет противопоказаний!
Главные продукты быстрой диеты гейши, зеленый чай и рис, не только обладают бесспорным азиатским колоритом, но и относятся к числу известных продуктов для похудения: на их «базе» формируются многие разгрузочные дни, знаменитые своим эффектом (например, диета Маргариты Королевой). Третий вид пищи, которую разрешает диета гейши — это цельное коровье молоко. О нем следует знать следующее: до начала XX века японцы не пробовали никаких «коровьих» продуктов, кроме собственно говядины, из-за чего и у многих современных жителей островного государства непереносимость лактозы. В Японии и сегодня не пьют молоко, но очень любят «живые» кисломолочные продукты, в составе которых лактоза уже расщеплена и не вызывает неприятных симптомов.