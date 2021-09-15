Чтобы юбка не липла: пять реально работающих лайфхаков

Тем, кто хочет найти самое щадящее средство, снимающее статическое электричество, обращайте внимание на ополаскиватели и пасты, которые применяются при стирке. Они разводятся водой и считаются максимально безопасными при сохранении долгоиграющего эффекта. Чтобы максимально обезопасить себя от возникновения возможных аллергических реакций, ищите на средствах пометку, разрешающую использование для стирки детского белья.

5. Знать об экстренных мерах