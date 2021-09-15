Чтобы юбка не липла: пять реально работающих лайфхаков
Как избежать неловкой ситуации, которая не только раздражает, но и портит впечатление от образа.
Как избежать неловкой ситуации, которая не только раздражает, но и портит впечатление от образа.
Если холода не стали для вас поводом отказаться от женственной одежды, это просто замечательно. Платья и юбки с успехом можно вписать в зимний гардероб, особенно зная тренды и их актуальные сочетания. Но как быть, если гармоничному восприятию вашего образа мешают не стилистические, а технические проблемы? Речь, как вы, наверное, уже догадались, пойдет о непреодолимом желании юбки (особенно если она сделана из синтетического волокна) прилипнуть к колготкам. Хотя почему «непреодолимом»? Все решаемо, если знать несколько полезных лайфхаков, уверяет wday.ru.
Для начала хотелось бы подчеркнуть важность приобретения качественных вещей. Чем меньше в составе синтетического волокна, тем ниже вероятность того, что ваша юбка будет создавать неудобства, прилипая к колготкам. Не стоит составлять впечатление о том, насколько проблемной окажется вещь, опираясь лишь на тактильные ощущения или после одной примерки. Не нужно быть выдающимся физиком, чтобы понимать: для возникновения статического электричества необходим процесс довольно длительного трения поверхностей.
Качественная юбка всегда должна быть снабжена подкладкой, цель которой — создавать для вас тактильный комфорт и защищать основную ткань от изнашивания. Другой вопрос в том, что сегодня очень часто о реальном функционале подкладки производители забывают. Именно поэтому обычно мы получаем вместо комфортного подъюбника синтетический чехол, который лишь усугубляет проблему прилипания подола. Нижняя юбка может собираться, давая некрасивые складки и совершенно ненужный объем в стратегически важных местах. Справиться с этой проблемой можно, отдав вещь в ателье, чтобы там ее снабдили функциональной подкладкой. Если речь идет о расклешенных моделях, стоит задуматься о пошиве универсального подъюбника, который полностью снимет проблему возникновения электростатики.
Представим ситуацию, в которой вы приобрели модную и недорогую юбку на распродаже. Она стоила 999 рублей, а это значит, что ни полиэстер в составе ткани, ни отсутствие подкладки не смогли бы повлиять на решение. Также очевидно, что для столь бюджетного приобретения вы едва ли захотите заказывать пошив подъюбника, который обойдется дороже самой обновки. В этой ситуации сразу из модного магазина отправляйтесь в хозяйственный. Ваша цель — антистатик.
Тем, кто хочет найти самое щадящее средство, снимающее статическое электричество, обращайте внимание на ополаскиватели и пасты, которые применяются при стирке. Они разводятся водой и считаются максимально безопасными при сохранении долгоиграющего эффекта. Чтобы максимально обезопасить себя от возникновения возможных аллергических реакций, ищите на средствах пометку, разрешающую использование для стирки детского белья.