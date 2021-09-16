Счастливы вместе: семь продуктов, чтобы победить осеннюю хандру

Овощи

Чтобы поднять настроение, осенью отдавайте предпочтение свежим овощам, выросшим в теплицах. Например, свекла и спаржа содержат аминокислоты тирозин и фенилаланин, которые делают нас более энергичными и мотивированными. Добавить нам бодрости готов авокадо. Входящие в его состав мононенасыщенные жирные кислоты укрепляют стенки сосудов сердца и снижают уровень холестерина. Съедайте половинку авокадо ежедневно, и вы почувствуете прилив сил и жизнелюбия. Содержащийся в белой фасоли дофамин, попадая в наш организм, превращается в норадреналин — вещество, повышающее активность и заряжающее оптимизмом. Помидоры насыщают нас минералами, ликопином и селеном, которые мастерски снимают напряжение и нивелируют перепады настроения. Цинк, «обитающий» в тыкве, продлевает жизнь нервным клеткам и способствует выработке «гормона радости» — серотонина. Добавляйте ее в кашу или овощное рагу. Имейте в виду: тыквенные семечки не менее полезны, чем сам овощ. Засушите их и приправляйте ими салаты.

Фрукты

Бананы — источник крайне полезного вещества — триптофана. Его нехватка может привести к депрессии. Ведь под воздействием химических реакций, происходящих в организме, он преобразуется в серотонин. Бананы пополняют наши «запасы» триптофана и, тем самым, делают нас счастливее. Содержащиеся в бананах минеральные вещества (магний, калий, витамины группы В) тоже «держат оборону» — укрепляют нервную систему и борются с усталостью.

Ягоды — клубника, черника и малина — богаты антоцианидинами и антоцианами. Эти питательные вещества помогают избежать стресса и депрессии.

Орехи

Избавить нас от хандры способны орехи, особенно грецкие. В их состав входит магний — естественное успокаивающее средство, снижающее уровень кортизола (гормона стресса) в крови. Британский институт психиатрии провел исследование, доказывающее, что у людей, страдающих от регулярных депрессий, зачастую понижен уровень магния в организме. А орехи восполняют его «утрату». Бразильские орехи богаты селеном, «недобор» которого вызывает чувство тревоги, раздражительность, усталость. Три ореха в день покрывают нашу суточную потребность в этом веществе.

Цельные злаки

Чтобы наша нервная система работала максимально эффективно и не давала сбоев, она должна получать достаточное количество энергии. Самыми лучшими «энергетиками» для организма являются сложные углеводы — продукты из цельного зерна: черный хлеб, макаронные изделия, крупы, нешлифованный рис, овсянка. Они усваиваются постепенно и не вызывают резких «скачков» сахара в крови. Ко всему прочему цельнозерновые продукты содержат «антистрессы» — витамины группы B и магний, а также клетчатку, улучшающую обмен веществ.

Рыба и морепродукты