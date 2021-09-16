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Счастливы вместе: семь продуктов, чтобы победить осеннюю хандру

Осенняя хандра. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Плохое настроение надо заедать правильно, и тогда вечная спутница межсезонья, депрессия не посмеет к вам даже приблизиться. Грамотно составленное питание «на ура» справляется со хандрой и апатией, уверяет parents.ru.

Овощи

Чтобы поднять настроение, осенью отдавайте предпочтение свежим овощам, выросшим в теплицах. Например, свекла и спаржа содержат аминокислоты тирозин и фенилаланин, которые делают нас более энергичными и мотивированными. Добавить нам бодрости готов авокадо. Входящие в его состав мононенасыщенные жирные кислоты укрепляют стенки сосудов сердца и снижают уровень холестерина. Съедайте половинку авокадо ежедневно, и вы почувствуете прилив сил и жизнелюбия. Содержащийся в белой фасоли дофамин, попадая в наш организм, превращается в норадреналин — вещество, повышающее активность и заряжающее оптимизмом. Помидоры насыщают нас минералами, ликопином и селеном, которые мастерски снимают напряжение и нивелируют перепады настроения. Цинк, «обитающий» в тыкве, продлевает жизнь нервным клеткам и способствует выработке «гормона радости» — серотонина. Добавляйте ее в кашу или овощное рагу. Имейте в виду: тыквенные семечки не менее полезны, чем сам овощ. Засушите их и приправляйте ими салаты.

Фрукты

Бананы — источник крайне полезного вещества — триптофана. Его нехватка может привести к депрессии. Ведь под воздействием химических реакций, происходящих в организме, он преобразуется в серотонин. Бананы пополняют наши «запасы» триптофана и, тем самым, делают нас счастливее. Содержащиеся в бананах минеральные вещества (магний, калий, витамины группы В) тоже «держат оборону» — укрепляют нервную систему и борются с усталостью.

Ягоды — клубника, черника и малина — богаты антоцианидинами и антоцианами. Эти питательные вещества помогают избежать стресса и депрессии.

Орехи

Избавить нас от хандры способны орехи, особенно грецкие. В их состав входит магний — естественное успокаивающее средство, снижающее уровень кортизола (гормона стресса) в крови. Британский институт психиатрии провел исследование, доказывающее, что у людей, страдающих от регулярных депрессий, зачастую понижен уровень магния в организме. А орехи восполняют его «утрату». Бразильские орехи богаты селеном, «недобор» которого вызывает чувство тревоги, раздражительность, усталость. Три ореха в день покрывают нашу суточную потребность в этом веществе.

Цельные злаки

Чтобы наша нервная система работала максимально эффективно и не давала сбоев, она должна получать достаточное количество энергии. Самыми лучшими «энергетиками» для организма являются сложные углеводы — продукты из цельного зерна: черный хлеб, макаронные изделия, крупы, нешлифованный рис, овсянка. Они усваиваются постепенно и не вызывают резких «скачков» сахара в крови. Ко всему прочему цельнозерновые продукты содержат «антистрессы» — витамины группы B и магний, а также клетчатку, улучшающую обмен веществ.

Рыба и морепродукты

Нередко апатия и недостаток сил связаны с коротким световым днем и отсутствием солнечного света, а, следовательно, и с дефицитом витамина D. Этот «солнечный витамин» вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолетовых лучей и заряжает нас оптимизмом. Чтобы повысить его содержание, налегайте на жирную рыбу (сардины, лосось, форель, сельдь и скумбрию). К тому же эти сорта рыб содержат кислоты омега-3. Они повышают проницаемость клеток нервной системы и облегчают доступ к ним приносящих радость серотонина и эндорфина. Улучшить самочувствие помогут водоросли и ракообразные (креветки, раки, омары). За счет содержания йода они нормализуют работу щитовидной железы. Ведь нарушение ее функций сопровождается нехваткой сил, быстрой утомляемостью, рассеянностью и перепадами настроения.

Шоколад

Темный шоколад (не меньше 75 % какао) содержит стимулирующие работу нервной системы кофеин и теобромин. Они питают клетки мозга и повышают нашу активность. При поедании шоколада мы становимся не только бодрее, но и веселее — он стимулирует выработку эндорфинов. Только не переусердствуйте: большое количество шоколада повышает уровень сахара в крови, что влечет за собой перепады настроения. Для счастья нам достаточно лишь пары кусочков этого лакомства.

Зелень и специи

Петрушка богата L-глутаминовой кислотой, которая помогает бороться с переутомлением и стрессом. Добавляйте ее в любые готовые блюда и будете всегда полны сил!

Шпинат — настоящая кладовая фолиевой кислоты, которая имеет огромное значение для правильного функционирования нашей нервной системы. Но это не все ее заслуги. Вдобавок она стимулирует выработку серотонина. Учтите, чтобы фолиевая кислота хорошо усваивалась, сочетайте шпинат с продуктами, содержащими большое количество железа, например, с красным мясом.

Работая по принципу «через тернии к звездам», сначала перчик чили вызывает у нас во рту дикое жжение. Всему виной капсаицин — алкалоид, придающий острый вкус. В ответ на раздражение нервных рецепторов, нервная система посылает в мозг сигнал тревоги. Чтобы избавиться от «страданий», в качестве бонуса организм начинает выработку эндорфинов. Имейте в виду: капсаицин в больших количествах вреден для печени. Не переусердствуйте в своих стараниях стать счастливыми, поедая острый перец.

С целью побороть депрессию, пейте настой зверобоя. Благодаря содержанию гиперфорина и гиперицина, он уменьшает чувство беспокойства и улучшает настроение. С осторожностью его стоит употреблять только летом: гиперицин повышает светочувствительность — при пребывании на солнце после употребления напитка можно получить ожог.


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