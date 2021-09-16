Как определить размер груди и подобрать правильно белье
Чтобы выгодно подчеркнуть грудь и при этом не навредить своему здоровью, важно правильно выбирать бюстгальтер, пишет Lady.tochka.net.
Чтобы выгодно подчеркнуть грудь и при этом не навредить своему здоровью, важно правильно выбирать бюстгальтер, пишет Lady.tochka.net.
Бюстгальтер – это одна из важнейших деталей гардероба, которая выполняет не просто эстетическую функцию, но еще и несет на себе определенный ценный груз. От качества и параметров подобранного бюстгальтера напрямую зависит настроение и здоровье женщины. А потому очень важно знать свой размер и выбирать белье в соответствии с ним.
Если приходя домой, ты как после каторги сбрасываешь с себя лифчик, а после него не теле остаются врезавшиеся следы и вмятины, значит он тебе не подходит, и его нужно менять, несмотря на всю красоту и привлекательность.
Теперь настала очередь заглянуть в таблицу размеров.
Обычно производители белья пишут на ярлыке размер бюстгальтера в буквах и цифрах. При этом буквы означают объем чашки, а цифры – длину бокового пояса.
Размер бюстгальтера определяется просто: смотришь на свое число объема под грудью и ищешь его в диапазоне, указанном в таблице. Число, указанное напротив, будет означать твой размер.
По таблице также можно определить полноту чашки своего бюстгальтера. Для этого нужно сделать простейшее математическое действие: от числа объема груди отнять число объема под грудью. Разница в сантиметрах укажет на нужную букву.
Давай разберем на примере. У девушки объем груди получился 85 см, а объем под грудью составил 70 см.
Это число входит в диапазон 67-72 см. Значит, размер бюстгальтера у нее – 70.
Полнота высчитывается по разнице обхватов: 85 – 70 = 15 см. Она входит в диапазон 14-16 см и составляет "В".
Итак, размер бюстгальтера девушки составляет 70В.
Даже несмотря на все расчеты, важно при покупке лифчика обратить внимание на важные правила.