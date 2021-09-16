Как определить размер груди и подобрать правильно белье

Бюстгальтер – это одна из важнейших деталей гардероба, которая выполняет не просто эстетическую функцию, но еще и несет на себе определенный ценный груз. От качества и параметров подобранного бюстгальтера напрямую зависит настроение и здоровье женщины. А потому очень важно знать свой размер и выбирать белье в соответствии с ним.

Если приходя домой, ты как после каторги сбрасываешь с себя лифчик, а после него не теле остаются врезавшиеся следы и вмятины, значит он тебе не подходит, и его нужно менять, несмотря на всю красоту и привлекательность.

Как сделать замеры

Чтобы правильно высчитать размер груди, тебе понадобится снять две мерки: объем груди и под грудью.

Лучше это делать с помощником, потому что при самостоятельных замерах могут быть погрешности – руки подняла, грудь напрягла и т.д.

Для измерения нужно, чтобы на тебе был удобный лифчик, без пуш-апа, но и не сдавливающий твою грудь.

Стань прямо, сантиметр должен располагаться параллельно полу.

Замер объема груди проводится в области самых выступающих точек.

Замер объема под грудью делается непосредственно под основанием груди.

Запиши эти показатели и посчитай разницу между ними.

Как определить размер груди

Теперь настала очередь заглянуть в таблицу размеров.

ФОТО: Tochka.net

Обычно производители белья пишут на ярлыке размер бюстгальтера в буквах и цифрах. При этом буквы означают объем чашки, а цифры – длину бокового пояса.

Размер бюстгальтера определяется просто: смотришь на свое число объема под грудью и ищешь его в диапазоне, указанном в таблице. Число, указанное напротив, будет означать твой размер.

По таблице также можно определить полноту чашки своего бюстгальтера. Для этого нужно сделать простейшее математическое действие: от числа объема груди отнять число объема под грудью. Разница в сантиметрах укажет на нужную букву.

Давай разберем на примере. У девушки объем груди получился 85 см, а объем под грудью составил 70 см.

Это число входит в диапазон 67-72 см. Значит, размер бюстгальтера у нее – 70.

Полнота высчитывается по разнице обхватов: 85 – 70 = 15 см. Она входит в диапазон 14-16 см и составляет "В".

Итак, размер бюстгальтера девушки составляет 70В.

Как правильно выбрать бюстгальтер

Даже несмотря на все расчеты, важно при покупке лифчика обратить внимание на важные правила.

Не стоит брать за эталон размер, указанный в таблице. Примерь еще и смежные размеры.

У разных производителей размерные сетки также могут отличаться.

Чашка закрытой модели бюстгальтера должна полностью вмещать грудь. Если грудь выпирает сверху или по бокам – чашка мала.

Сам бюстгальтер должен плотно сидеть на теле и прилегать к нему, но не давить и не затягивать.

Если посмотреть на себя сбоку, то боковой пояс бюстгальтера должен идти параллельно полу, а не перекашиваться и не поддергиваться сзади вверх.

Впереди бюстгальтер должен плотно прилегать к телу под грудью, а не топорщиться.

Бретели следует отрегулировать так, чтобы они не давили и не врезались в плечи, но при этом комфортно поддерживали грудь.

Если ты поправилась или похудела, не удивляйся, что размеры лифчика также изменились. Придется сделать новые замеры.



