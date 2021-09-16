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Как определить размер груди и подобрать правильно белье

Размер груди. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Чтобы выгодно подчеркнуть грудь и при этом не навредить своему здоровью, важно правильно выбирать бюстгальтер, пишет Lady.tochka.net.

Бюстгальтер – это одна из важнейших деталей гардероба, которая выполняет не просто эстетическую функцию, но еще и несет на себе определенный ценный груз. От качества и параметров подобранного бюстгальтера напрямую зависит настроение и здоровье женщины. А потому очень важно знать свой размер и выбирать белье в соответствии с ним.

Если приходя домой, ты как после каторги сбрасываешь с себя лифчик, а после него не теле остаются врезавшиеся следы и вмятины, значит он тебе не подходит, и его нужно менять, несмотря на всю красоту и привлекательность.

Как сделать замеры

  • Чтобы правильно высчитать размер груди, тебе понадобится снять две мерки: объем груди и под грудью.
  • Лучше это делать с помощником, потому что при самостоятельных замерах могут быть погрешности – руки подняла, грудь напрягла и т.д.
  • Для измерения нужно, чтобы на тебе был удобный лифчик, без пуш-апа, но и не сдавливающий твою грудь.
  • Стань прямо, сантиметр должен располагаться параллельно полу.
  • Замер объема груди проводится в области самых выступающих точек.
  • Замер объема под грудью делается непосредственно под основанием груди.
  • Запиши эти показатели и посчитай разницу между ними.

Как определить размер груди

Теперь настала очередь заглянуть в таблицу размеров.

ФОТО: Tochka.net

Обычно производители белья пишут на ярлыке размер бюстгальтера в буквах и цифрах. При этом буквы означают объем чашки, а цифры – длину бокового пояса.

Размер бюстгальтера определяется просто: смотришь на свое число объема под грудью и ищешь его в диапазоне, указанном в таблице. Число, указанное напротив, будет означать твой размер.

По таблице также можно определить полноту чашки своего бюстгальтера. Для этого нужно сделать простейшее математическое действие: от числа объема груди отнять число объема под грудью. Разница в сантиметрах укажет на нужную букву.

Давай разберем на примере. У девушки объем груди получился 85 см, а объем под грудью составил 70 см.

Это число входит в диапазон 67-72 см. Значит, размер бюстгальтера у нее – 70.

Полнота высчитывается по разнице обхватов: 85 – 70 = 15 см. Она входит в диапазон 14-16 см и составляет "В".

Итак, размер бюстгальтера девушки составляет 70В.

Как правильно выбрать бюстгальтер

Даже несмотря на все расчеты, важно при покупке лифчика обратить внимание на важные правила.

  • Не стоит брать за эталон размер, указанный в таблице. Примерь еще и смежные размеры.
  • У разных производителей размерные сетки также могут отличаться.
  • Чашка закрытой модели бюстгальтера должна полностью вмещать грудь. Если грудь выпирает сверху или по бокам – чашка мала.
  • Сам бюстгальтер должен плотно сидеть на теле и прилегать к нему, но не давить и не затягивать.
  • Если посмотреть на себя сбоку, то боковой пояс бюстгальтера должен идти параллельно полу, а не перекашиваться и не поддергиваться сзади вверх.
  • Впереди бюстгальтер должен плотно прилегать к телу под грудью, а не топорщиться.
  • Бретели следует отрегулировать так, чтобы они не давили и не врезались в плечи, но при этом комфортно поддерживали грудь.
  • Если ты поправилась или похудела, не удивляйся, что размеры лифчика также изменились. Придется сделать новые замеры.

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