Почему болит пупок во время беременности и как устранить боль

Почему болит пупок во время беременности?
Во время ожидания малыша в организме будущей мамы происходит серьезная перестройка. Даже при отсутствии каких-либо патологий во внутренних органах и различных частях тела женщины может возникать дискомфорт.
Есть несколько причин, по которым болит пупок во время беременности:
- растяжение кожи из-за роста живота;
- слабые мышцы брюшного пресса;
- размягчение тканей и связок матки на фоне гормональной перестройки;
- смещение некоторых органов из-за активного роста плода;
- естественное замедление работы кишечника во втором триместре.
Все эти процессы могут провоцировать легкие болевые ощущения в области пупка, но являются абсолютно нормальными в период беременности.
Если же тянущая боль сопровождается такими симптомами, как тошнота, рвота, диарея и повышение температуры, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Причинами этому могут быть вирусная инфекция, отравление или обострение хронических заболеваний.
Что делать, когда во время беременности болит пупок?
Лучшее профилактическое мероприятие в этом случае – это тщательная подготовка к зачатию. Нужно правильно питаться, принимать витамины, укреплять мышцы пресса и пролечить все хронические болезни.
Чтобы минимизировать неприятные ощущения, придерживайтесь следующих рекомендаций:
- носите специальный бандаж для беременных;
- отдыхайте при первых же признаках усталости;
- правильно питайтесь и соблюдайте режим;
- регулярно выполняйте упражнения для будущих мам, плавайте или займитесь йогой;
- пользуйтесь косметическими маслами и кремами от растяжек;
- чаще бывайте на свежем воздухе.
При возникновении тянущих болей постарайтесь расслабиться и выполните несколько дыхательных упражнений. Для устранения дискомфорта сделайте легкий самомассаж с применением косметического масла.
Неприятные ощущения в области пупка – явление совершенно нормальное во время беременности. Малыш развивается и растет, поэтому пупок может немного болеть и даже выпирать наружу. Если же вас одолевают беспокойство и систематические боли, не стесняйтесь обратиться за консультацией к лечащему врачу.
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