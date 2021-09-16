Почему болит пупок во время беременности и как устранить боль

Почему болит пупок во время беременности?

Во время ожидания малыша в организме будущей мамы происходит серьезная перестройка. Даже при отсутствии каких-либо патологий во внутренних органах и различных частях тела женщины может возникать дискомфорт.

Есть несколько причин, по которым болит пупок во время беременности:

растяжение кожи из-за роста живота;

слабые мышцы брюшного пресса;

размягчение тканей и связок матки на фоне гормональной перестройки;

смещение некоторых органов из-за активного роста плода;

естественное замедление работы кишечника во втором триместре.

Все эти процессы могут провоцировать легкие болевые ощущения в области пупка, но являются абсолютно нормальными в период беременности.

Если же тянущая боль сопровождается такими симптомами, как тошнота, рвота, диарея и повышение температуры, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Причинами этому могут быть вирусная инфекция, отравление или обострение хронических заболеваний.

Что делать, когда во время беременности болит пупок?

Лучшее профилактическое мероприятие в этом случае – это тщательная подготовка к зачатию. Нужно правильно питаться, принимать витамины, укреплять мышцы пресса и пролечить все хронические болезни.

Чтобы минимизировать неприятные ощущения, придерживайтесь следующих рекомендаций:

носите специальный бандаж для беременных;

отдыхайте при первых же признаках усталости;

правильно питайтесь и соблюдайте режим;

регулярно выполняйте упражнения для будущих мам, плавайте или займитесь йогой;

пользуйтесь косметическими маслами и кремами от растяжек;

чаще бывайте на свежем воздухе.

При возникновении тянущих болей постарайтесь расслабиться и выполните несколько дыхательных упражнений. Для устранения дискомфорта сделайте легкий самомассаж с применением косметического масла.

Неприятные ощущения в области пупка – явление совершенно нормальное во время беременности. Малыш развивается и растет, поэтому пупок может немного болеть и даже выпирать наружу. Если же вас одолевают беспокойство и систематические боли, не стесняйтесь обратиться за консультацией к лечащему врачу.



