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Почему болит пупок во время беременности и как устранить боль

Беременность. Иллюстративное фото. ФОТО: Antonio Guillen Fernández/PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

Процесс вынашивания ребенка сопровождается множеством необычных и даже болезненных ощущений. Когда болит пупок во время беременности, это еще не повод для волнения, ведь неприятному явлению есть естественные объяснения, пишет Wday.

Почему болит пупок во время беременности?

Во время ожидания малыша в организме будущей мамы происходит серьезная перестройка. Даже при отсутствии каких-либо патологий во внутренних органах и различных частях тела женщины может возникать дискомфорт.

Есть несколько причин, по которым болит пупок во время беременности:

  • растяжение кожи из-за роста живота;
  • слабые мышцы брюшного пресса;
  • размягчение тканей и связок матки на фоне гормональной перестройки;
  • смещение некоторых органов из-за активного роста плода;
  • естественное замедление работы кишечника во втором триместре.

Все эти процессы могут провоцировать легкие болевые ощущения в области пупка, но являются абсолютно нормальными в период беременности.

Если же тянущая боль сопровождается такими симптомами, как тошнота, рвота, диарея и повышение температуры, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Причинами этому могут быть вирусная инфекция, отравление или обострение хронических заболеваний.

Что делать, когда во время беременности болит пупок?

Лучшее профилактическое мероприятие в этом случае – это тщательная подготовка к зачатию. Нужно правильно питаться, принимать витамины, укреплять мышцы пресса и пролечить все хронические болезни.

Чтобы минимизировать неприятные ощущения, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • носите специальный бандаж для беременных;
  • отдыхайте при первых же признаках усталости;
  • правильно питайтесь и соблюдайте режим;
  • регулярно выполняйте упражнения для будущих мам, плавайте или займитесь йогой;
  • пользуйтесь косметическими маслами и кремами от растяжек;
  • чаще бывайте на свежем воздухе.

При возникновении тянущих болей постарайтесь расслабиться и выполните несколько дыхательных упражнений. Для устранения дискомфорта сделайте легкий самомассаж с применением косметического масла.

Неприятные ощущения в области пупка – явление совершенно нормальное во время беременности. Малыш развивается и растет, поэтому пупок может немного болеть и даже выпирать наружу. Если же вас одолевают беспокойство и систематические боли, не стесняйтесь обратиться за консультацией к лечащему врачу.


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