Как сделать идеальное тесто для пиццы дома: советы «Адской кухни»
Как сделать пиццу идеальной, рассказал Шеф "Адской кухни" Алекс Якутов, пишет Lady.tochka.net.
Как сделать пиццу идеальной, рассказал Шеф "Адской кухни" Алекс Якутов, пишет Lady.tochka.net.
Кто единожды пробовал итальянскую пиццу, понимает: то, что хозяйки готовят дома, не имеет ничего общего с классикой. Вкус пиццы зависит и от начинки, и от коржа. Важно не только правильно замесить тесто, но и выбрать для него хорошую муку.
– рассказывает Адский Шеф.
В идеальное тесто для пиццы не добавляют ни молоко, ни яйца.
Туда идет всего четыре ингредиенты – соль, мука, вода и дрожжи. Первыми соедините муку и соль. В холодной воде размешайте дрожжи. Постепенно добавляйте муку и замешивайте. На 1 кг муки идет 700 мл воды, столовая ложка соли и 5 г живых дрожжей. Тесто замешивайте минут 20. Оно должно быть не упругим, а воздушным и эластичным,
– делится секретами Шеф.
Потом его накрывают пленкой и ставят в холодильник.
Алекс Якутов также отметил, что если вам нужна пицца к вечеру, замешивать тесто лучше утром. Чем дольше оно ферментируется, тем вкуснее выходит конечный продукт. Тесто в холодильнике может стоять до трех дней.