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Как сделать идеальное тесто для пиццы дома: советы «Адской кухни»

Пицца. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Как сделать пиццу идеальной, рассказал Шеф "Адской кухни" Алекс Якутов, пишет Lady.tochka.net.

Основа основ

Кто единожды пробовал итальянскую пиццу, понимает: то, что хозяйки готовят дома, не имеет ничего общего с классикой. Вкус пиццы зависит и от начинки, и от коржа. Важно не только правильно замесить тесто, но и выбрать для него хорошую муку.

Для пиццы лучше брать специальную муку "00" (два нуля – прим. ред.). Но можно использовать и высшего сорта, которая есть в любом магазине. А вот первый и второй для пиццы и десертов лучше не брать, в такой муке много зерновых отходов, но она отлично подходит для хлеба,

– рассказывает Адский Шеф.

Правильный замес

В идеальное тесто для пиццы не добавляют ни молоко, ни яйца.

Туда идет всего четыре ингредиенты – соль, мука, вода и дрожжи. Первыми соедините муку и соль. В холодной воде размешайте дрожжи. Постепенно добавляйте муку и замешивайте. На 1 кг муки идет 700 мл воды, столовая ложка соли и 5 г живых дрожжей. Тесто замешивайте минут 20. Оно должно быть не упругим, а воздушным и эластичным,

– делится секретами Шеф.

Потом его накрывают пленкой и ставят в холодильник.

Алекс Якутов также отметил, что если вам нужна пицца к вечеру, замешивать тесто лучше утром. Чем дольше оно ферментируется, тем вкуснее выходит конечный продукт. Тесто в холодильнике может стоять до трех дней.


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