Как сделать идеальное тесто для пиццы дома: советы «Адской кухни»

Для пиццы лучше брать специальную муку "00" (два нуля – прим. ред.). Но можно использовать и высшего сорта, которая есть в любом магазине. А вот первый и второй для пиццы и десертов лучше не брать, в такой муке много зерновых отходов, но она отлично подходит для хлеба,