Маленький секрет: 6 вещей, которые мужчинам не стоит знать о женщинах

У каждого есть тайны, которые рассказывать своему мужчине (и не только новому) не хочется — какие-то мысли или опыт из прошлой жизни. Но есть такие вещи, которые рассказывать даже не нужно — некоторые представители сильного пола особо и не поймут, другие — не оценят, третьи могут осудить. А мы ведь хотим быть для них лучшими, идеальными. Итак, не стоит рассказывать мужчине:

cколько времени и средств ты тратишь на красоту

Во-первых, детали нашего наведения красоты мужчинам просто часто непонятны. Во-вторых, зачем лишний раз упоминать о каких-то недостатках, которые ты ходишь в салон исправлять? А вдруг он их даже не замечает (что часто бывает). Не нагружай его лишней информацией и не заставляй думать о том, что если ты так много всего делаешь, то на самом деле ты не так прекрасна, как он хотел бы.

Сколько стоит твой гардероб

Особенно, если ты еще только начала с ним встречаться, не нужно лишний раз подчеркивать, что у тебя очень дорогая сумочка (или платье). Это может оттолкнуть. Мужчина либо подумает, что ты говоришь о том, какая ты самостоятельная, раз все это себе купила, а значит, сильное плечо тебе, в общем-то, ни к чему. Либо подумает, что ты, напротив, намекаешь о том, что тебе нужны будут его деньги. Тут тоже для большинства мало приятного.

Твое желание похудеть

Все жалобы на лишний вес оставь для посиделок с подругами. А мужчине ничего про фигуру говорить не нужно. Можно только лишний раз подчеркивать, как ему с тобой повезло. Ведь он тебя выбрал, значит, твоя фигура его устраивает. А если ты постоянно будешь на себя жаловаться, то постепенно и он начнет. И уж точно не тыкай пальцами в якобы проблемные места — мужчины часто их не видят, а порой даже любят.

Если ты все же садишься на диету, делай это мягче — ты просто не хочешь есть что-то вредное сегодня, и вовсе не потому, что у тебя, по твоему мнению, лишний вес. Сколько ты выпила

Всем можно порой расслабиться. И если ты расслабляешься без своего мужчины (а это тоже вполне нормально), не нужно ему в деталях рассказывать, как прошел твой вечер. Особенно, если вы только начали встречаться. Выкладывать нетрезвые сторис тоже не следует, звонить ему — тоже. Можно наговорить всякого-разного.

Твое мнение о его маме

Мама — это святое. И если отношения с ней не задались, честно ругать ее при сыне нельзя ни в коем случае, лучше ответить сдержанно или найти все же черты, за которые можно похвалить (она ведь вырастила мужчину, которого ты полюбила). Демонстративно ругаться с ней тоже не стоит, лучше мягко и постепенно отдалиться , а в моменты встреч сохранять максимальный нейтралитет. Мужчина это оценит. Мнение твоих друзей и родных о нем

Не всегда лучшая подруга в восторге от твоего выбора (или сестра, или тетя, или кто угодно). Мужчине об этом знать не обязательно. А если они своими советами совсем житья не дают, очерти границы, скажи, что ты этого человека выбрала и ты за это сама несешь ответственность. Попроси не обсуждать личную жизнь, спокойно скажи, что отвечать на это не будешь.



