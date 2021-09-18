Выпала из жизни: что делать, если менструация нарушает планы

Не каждая девушка может похвастаться циклом, который не доставляет неудобств. Часто бывает и так, что во время менструации приходится не только корректировать планы, но даже брать больничный. При этом часто некоторые женщины усугубляют проблему привычками, которые стоит пересмотреть, если ваш цикл заставляет вас оставаться на несколько дней дома.

Спортзал? Нет, спасибо

Конечно, мы часто слышим о том, что во время менструации вполне можно заниматься спортом. Отчасти это так. Но здесь важно понимать, что все зависит от степени вашего дискомфорта, а также от нагрузки, которую вы получаете в зале. Если речь идет о йоге или танцах, вы вполне можете не переносить занятия, только предупредите своего тренера. А вот от силовых и слишком активных упражнений в этот период стоит отказаться, иначе вы рискуете вызвать серьезное кровотечение, с которым уже можно отправиться на операционный стол. Все силовые и кардиотренировки стоит перенести на третий-четвертый день менструации, когда кровопотеря сокращается и начинается восстановительный процесс.

Диета

Во время менструации мы теряем достаточное количество крови, чтобы уровень гемоглобина незначительно, но упал. Вы начинаете испытывать недомогание, усталость, все время хочется спать. В таком состоянии очень трудно решать какие-то важные дела, в итоге приходится переносить важные мероприятия. Что же делать? Во-первых, корректируем рацион. Старайтесь в период менструации употреблять продукты, которые повысят уровень гемоглобина. Не отказывайтесь от мяса, молочных продуктов, а также попытайтесь привыкнуть к гранатовому соку, который отлично помогает улучшить кроветворение.

Никаких водных процедур в первые дни

Многие женщины уверены, что бассейн и сауна вполне могут быть в списке дел, которым не может помешать менструация. Специалисты с этим не согласны. Дело в том, что в период менструации органы репродуктивной системы максимально незащищены, а потому подцепить неприятную болезнь в бассейне можно за одно посещение. Да и намокший тампон не защитит вас от протеканий. Если вы не хотите откидывать сеанс в бассейне, попробуйте поменять свое расписание так, чтобы сеанс в бассейне пришелся на четвертый-пятый день менструации, когда организм начинает восстанавливаться от кровопотери.



