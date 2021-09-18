Четыре заболевания, о которых вы вряд ли слышали

Современная медицина способна справиться практически с любой болезнью, однако существуют заболевания, которые настолько редкие, что наука пока еще не нашла способы, которые могли бы эффективно бороться с развитием подобных заболеваний. Мы собрали самые необычные болезни, о которых вы, возможно, никогда не слышали.

Аллергия на воду

Крайне редкое состояние. Симптомами аквагенной аллергии служат ярко-красные пятна на коже, появляющиеся при любом контакте с водой. Даже простое умывание может привести к серьезным отекам и покраснениям, которые не проходят несколько часов. Чаще всего с подобной аллергией сталкиваются женщины в период полового созревания. К счастью, вероятность оказаться в числе аквагенных аллергиков невероятно мала – на данный момент известно всего 50 случаев.

Порфирия

Больных порфирией называют в народе «вампирами», а все потому, что часть гемоглобина в крови больного порфирией становится токсичной, из-за чего кожа приобретает неестественный коричневый оттенок при любом контакте с ультрафиолетом. Кожа может покрываться язвами и даже разрываться. Чем больше времени человек проведет в темном помещении, тем быстрее уйдут неприятные ощущения. К сожалению, порфирия на данный момент неизлечима.

Синдром Алисы в Стране чудес

Довольно необычное расстройство, которое почти не влияет на качество жизни, однако в некоторых ситуациях может стать опасным для больного. Дело в том, что человеку с синдромом Алисы трудно оценить пространство вокруг себя – некоторые предметы, и его тело, в том числе, предстают в искаженном виде, причем какие-то объекты меняют не только размеры, но и форму. Обострение подобного состояния может быть опасным на оживленной улице, где есть вероятность попасть под машину или не рассчитать расстояние на железнодорожной платформе.

Трихотилломания

Редкое заболевание, симптомом которого является навязчивое желание выдирать свои волосы. Как правило, обострение этого расстройства происходит при сильном стрессе, а также в ситуации, когда человек сильно расстроен и не принимает свою внешность. Выдирая волосы, он считает, что таким образом будет нравиться себе больше, хотя это совершенно не так. Психотерапевты сегодня успешно справляются с активной фазой заболевания, выписывая больному необходимые лекарства и назначая терапию когнитивно-поведенческого характера.



