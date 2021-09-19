Врач назвал заболевание у женщин, которое приводит к диабету

«У женщин с СПКЯ [синдром поликистозных яичников] вероятность развития диабета 2 типа в 5 раз выше» , - подчеркнул доктор Локвуд. «Это откровенно шокирует, что это распространенное и излечимое заболевание настолько игнорируется и не диагностируется», передает Medikforum.ru.

Беспокоящие симптомы могут включать: плохую кожу, лишний вес, нерегулярные месячные и плохое настроение.

«СПКЯ - это спектр симптомов, которые могут различаться по степени тяжести и могут иметь пожизненные последствия для здоровья и благополучия женщин», - сказал доктор Локвуд.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объяснили, что женщины с СПКЯ часто имеют инсулинорезистентность. Это означает, что их поджелудочная железа может вырабатывать гормон инсулин, но клетки организма не реагируют на него эффективно, что увеличивает риск высокого уровня сахара в крови.

«Более чем у половины женщин с СПКЯ к 40 годам развивается диабет 2 типа», - пояснила организация здравоохранения.

Хотя исследования причин СПКЯ все еще продолжаются, считается, что более высокие, чем обычно, уровни андрогенов играют определенную роль в развитии этого состояния. Кроме того, считается, что инсулинорезистентность передается по наследству, что предполагает генетическую связь с развитием СПКЯ.

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