Проблемы с кожей отражают различные внутренние нарушения

О том, что проблемы с кожей связаны с различными внутренними нарушениями организма, рассказала в интервью врач дерматовенеролог Юлия Чиркина, передает Medikforum.ru.

Говоря о том, какие виды повреждения кожи указывают на такие болезни, Чиркина перечислила следующие отклонения от нормы:

угри, себорейный дерматит,

нарушения пигментации кожи,

розацеа и сосудистые звездочки,

повышенная чувствительность к солнцу (фотодерматоз).

Нарушения в работе щитовидной железы. Неприятности с кожей могут возникать как при гипофункции (недостаточное производство гормонов железой), так и при гиперфункции (избыток гормонов), говорит врач.

Вот что характерно для вялой щитовидки:

сухость и шелушение,

нездоровый цвет кожи,

отечность,

холодный кожный покров.

В случае гиперфункции железы возможные следующие проблемы с кожей:

чрезмерная влажность,

гиперчувствительность,

пигментация.

Сахарный диабет.

По словам врача, данное заболевание «часто сопровождается такими инфекционными заболеваниями, как пиодермия, кандидоз».

Нарушение функции половых желез.

Чиркина пояснила, что на данную проблему могут указывать следующие негативные изменения с кожей:

угри,

жирная себорея,