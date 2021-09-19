Девушка рассказала о жуткой традиции для холостяков, после которой никто и никогда не поедет в Данию

Если вы когда-нибудь были в Дании, гуляя по улицам, вы точно удивлялись — что это за жуткие лужи коричневой слизи под столбами. Местная тиктокерша Келли Луиз рассказала, что этому ужасу есть логичное, насколько это возможно, объяснение. Оказывается, в стране сложилась весьма странная традиция. Если к 25 годам девушка не вышла замуж, то на ее юбилей друзья с большой вероятностью выведут ее на улицу, привяжут к столбу, обольют водой и... покроют корицей, пишет Life.ru.

Звучит как плохая шутка, но все так и есть. В своем ролике Келли показала, как проходит «церемония».

Но, нужно признать, страдают не только девушки. Для парней придумали собственную традицию. Если они не найдут спутницу жизни к 30 годам, то их ждет то же самое. Вот только вместо корицы используют перец!

Все это больше похоже на студенческие вечеринки из американских комедий нулевых, однако обычаи по-настоящему старые. Их история уходит в далекое прошлое. Скорее всего, традиции появились благодаря датскому языку. Дело в том, что для обозначения незамужней девушки раньше использовалось слово pebermø, которое можно перевести как перечная девица, а для холостяка — pebersvend (перечный парень), пишет Unilad.