Не знавшая о второй беременности мать внезапно родила на полу в ванной

20-летняя Эрин Хогг, у которой уже был один ребенок, не знала, что находится на девятом месяце беременности. У нее продолжались месячные, и она не набрала вес. В какой-то момент англичанка ощутила сильную боль в мочевом пузыре и обратилась за медицинской помощью. Анализ мочи показал, что она беременна, однако в больнице ей сказали, что все в порядке.

Хогг попросила, чтобы ей провели УЗИ, но врачи отказали и отправили ее домой. «Морфий, который мне дали в качестве обезболивающего, не подействовал, и я понимала, что что-то не так», — отметила женщина. Вернувшись домой, Хогг почувствовала, как показалась голова ребенка, и вызвала скорую помощь. В результате мать родила на полу в ванной. Парамедики, прибывшие позже, подтвердили, что новорожденная здорова. Ее назвали Пайпер.

Теперь женщина собирается подать жалобу на больницу. «Сотрудники отделения экстренной помощи просто обманули меня. В то же время должна отметить, что те, кто работал в палате и в скорой помощи, были прекрасны, и к ним это не относится», — подчеркнула она, пишет Lenta.ru.

Руководство больницы заявило, что проведет расследование, о результатах которого доложат Хогг.