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Парикмахер раскрыл опасность красок для волос из супермаркета

Женщина красит волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Парикмахер из США раскрыл опасность дешевых красок для волос из супермаркета и показал последствия их использования в домашних условиях. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Mirror.

На размещенных в сети кадрах стилист Мэттью (Matthew) продемонстрировал волосы своей клиентки. По его словам, женщина самостоятельно покрасила их в черный цвет и пришла изменить оттенок на более светлый. Мастер нанес осветлитель на одну прядь, чтобы посмотреть на реакцию волос на вещество. Спустя несколько минут окрашенные локоны завились, а затем выпали, пишет Lenta.ru.

«Краски, которые продаются в обычных магазинах, содержат большое количество аммиака, который наносит волосам непоправимый ущерб. Кроме того, в их состав входят соли металлов и красители, которые не позволяют волосам окрашиваться равномерно в будущем. Помимо этого, все эти химические вещества могут раздражать кожу головы и вызывать непредвиденные реакции организма», — объяснил он.

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