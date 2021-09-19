Парикмахер раскрыл опасность красок для волос из супермаркета

На размещенных в сети кадрах стилист Мэттью (Matthew) продемонстрировал волосы своей клиентки. По его словам, женщина самостоятельно покрасила их в черный цвет и пришла изменить оттенок на более светлый. Мастер нанес осветлитель на одну прядь, чтобы посмотреть на реакцию волос на вещество. Спустя несколько минут окрашенные локоны завились, а затем выпали, пишет Lenta.ru.