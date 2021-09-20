Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября: кому улыбнется удача?

Одной из главных сфер жизни для женщины любого знака Зодиака является любовь, а в любви нужна привлекательность. Если вы не уверены в своей притягательности для мужчин, воспользуйтесь помощью специальных женских заговоров, которые помогут обрести уверенность и красоту.
Прекрасным Овнам стоит остерегаться врагов и недоброжелателей, соперниц и просто неприятных людей. В финансовой и любовной сферах представительниц данного знака могут ожидать неприятности, но обойти их стороной можно, если слушать интуицию. В сложных ситуациях можно смело прислушиваться к советам близких людей, мужа, родителей.
У женщин-Тельцов начинается очень благоприятное время, в которое они без особых проблем могут преуспеть в чем угодно. Самое главное для них сейчас — помнить, что приложенные усилия дают стопроцентный результат. В любом деле нужна правильно подобранная стратегия. В бизнесе и в работе необходимо разрабатывать подход к конкретной ситуации, не пользуясь шаблонами.
Эта неделя — непростое, но удачное время для Близнецов. Пришло время выйти из тени и заявить о себе. Нужно смело браться за новые дела, решать накопленные проблемы на работе. Что касается амурной сферы, то тут важно идти навстречу мужчинам и не играть роль недоступного приза. Близнецы любят усложнить жизнь ухажерам, ведь они входят в список самых недоступных женщин по знаку Зодиака. Это нужно исправить.
Вселенная будет благосклонна к Ракам прекрасного пола. Они могут получить то, о чем мечтают, причем почти сразу. Им стоит побольше мечтать и ставить перед собой новые цели. Эта неделя идеально подходит для решения юридических проблем, собеседований, смены работы, открытия нового бизнеса.
Львам прекрасного пола стоит избавляться от вещей, которые крадут женскую энергию. Это очень важно не только для этой недели, но и для будущего в целом. Настало время для преобразования своего жилища, проведения уборки. Все это благоприятно скажется на их удаче. Астрологи советуют Львам не искать скрытый смысл во всем происходящем. Важно уповать на логику.
Девы станут очень удачливыми в период с 20 по 26 число. Только в Полнолуние 21 сентября их могут ожидать большие неприятности, так что в этот день лучше быть тише воды и ниже травы. На работе ситуация нормализуется, все устаканится. Проблемы со здоровьем лучше не откладывать в долгий ящик. Одиноким Девам, возможно, повезет встретить мужчину мечты. Им нужно смотреть в оба.
Вполне возможно, что на этой неделе Весам придется очень много общаться с мужчинами, причем не только по работе. Женщинам-Весам очень полезно будет узнать, как вести себя с мужчинами разных Знаков Зодиака. Эти советы помогут находить быстрее общий язык с кем угодно и когда угодно. В семейной жизни этих дам ожидает много удачи и позитива, ярких эмоций.