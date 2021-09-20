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Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября: кому улыбнется удача?

Красивая женщина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Женщины обладают огромной силой, но их способности часто зависят от звезд и планет. Астрологи советуют прекрасному полу ознакомиться с советами астрологов, чтобы эта неделя стала более удачной и яркой.

Одной из главных сфер жизни для женщины любого знака Зодиака является любовь, а в любви нужна привлекательность. Если вы не уверены в своей притягательности для мужчин, воспользуйтесь помощью специальных женских заговоров, которые помогут обрести уверенность и красоту.

Женщина-Овен

Прекрасным Овнам стоит остерегаться врагов и недоброжелателей, соперниц и просто неприятных людей. В финансовой и любовной сферах представительниц данного знака могут ожидать неприятности, но обойти их стороной можно, если слушать интуицию. В сложных ситуациях можно смело прислушиваться к советам близких людей, мужа, родителей.

Женщина-Телец

У женщин-Тельцов начинается очень благоприятное время, в которое они без особых проблем могут преуспеть в чем угодно. Самое главное для них сейчас — помнить, что приложенные усилия дают стопроцентный результат. В любом деле нужна правильно подобранная стратегия. В бизнесе и в работе необходимо разрабатывать подход к конкретной ситуации, не пользуясь шаблонами.

Женщина-Близнецы

Эта неделя — непростое, но удачное время для Близнецов. Пришло время выйти из тени и заявить о себе. Нужно смело браться за новые дела, решать накопленные проблемы на работе. Что касается амурной сферы, то тут важно идти навстречу мужчинам и не играть роль недоступного приза. Близнецы любят усложнить жизнь ухажерам, ведь они входят в список самых недоступных женщин по знаку Зодиака. Это нужно исправить.

Женщина-Рак

Вселенная будет благосклонна к Ракам прекрасного пола. Они могут получить то, о чем мечтают, причем почти сразу. Им стоит побольше мечтать и ставить перед собой новые цели. Эта неделя идеально подходит для решения юридических проблем, собеседований, смены работы, открытия нового бизнеса.

Женщина-Лев

Львам прекрасного пола стоит избавляться от вещей, которые крадут женскую энергию. Это очень важно не только для этой недели, но и для будущего в целом. Настало время для преобразования своего жилища, проведения уборки. Все это благоприятно скажется на их удаче. Астрологи советуют Львам не искать скрытый смысл во всем происходящем. Важно уповать на логику.

Женщина-Дева

Девы станут очень удачливыми в период с 20 по 26 число. Только в Полнолуние 21 сентября их могут ожидать большие неприятности, так что в этот день лучше быть тише воды и ниже травы. На работе ситуация нормализуется, все устаканится. Проблемы со здоровьем лучше не откладывать в долгий ящик. Одиноким Девам, возможно, повезет встретить мужчину мечты. Им нужно смотреть в оба.

Женщина-Весы

Вполне возможно, что на этой неделе Весам придется очень много общаться с мужчинами, причем не только по работе. Женщинам-Весам очень полезно будет узнать, как вести себя с мужчинами разных Знаков Зодиака. Эти советы помогут находить быстрее общий язык с кем угодно и когда угодно. В семейной жизни этих дам ожидает много удачи и позитива, ярких эмоций.

Женщина-Скорпион

Семейных Скорпионов могут ожидать некоторые трудности в общении с близкими, а также наплыв мелких неурядиц. Одинокие Скорпионы прекрасного пола смогут преуспеть в любви, в новых знакомствах. В целом этим женщинам звезды подарят мощную харизму и обаяние, которые можно применить даже в работе.

Женщина-Стрелец

Всем Стрельцам, которые ищут любовь, астрологи советуют пользоваться аффирмациями на счастливое замужество. Это поможет победить негативные программы и добиться большего успеха на данном поприще. В делах и в работе нужно оставаться в гуще событий. Не стоит уходить в зону комфорта, пасовать перед трудностями, перекладывать на других людей ответственность за свои ошибки.

Женщина-Козерог

Наступает очень благоприятное время для покупки комнатных растений, домашнего животного, а также обновления интерьера, перестановки мебели, покупки аксессуаров для дома. Козерогам в период с 20 по 26 число астрологи рекомендуют не бояться неприятных случайностей. Вселенная внесет коррективы в планы этих женщин, но в будущем они поймут, что эти изменения были полезными.
 
Женщина-Водолей

В начале недели у женщин этого знака ожидается небольшой энергетический спад из-за полнолуния. Полезно будет общаться с подругами, мамой, бабушкой. Также в начале недели стоит сделать уборку дома. В конце недели можно отправиться на шопинг и купить что-нибудь новое из одежды, чтобы порадовать себя обновками.

Женщина-Рыбы

Женщинам этого знака придется очищать свою ауру от негатива, потому что вокруг них будет аккумулироваться отрицательная энергия звезд и планет. К четвергу ситуация улучшится, поэтому можно будет расслабиться. Во второй половине недели Рыбы смогут решить накопленные задачи и проблемы. Важно лишь оставаться позитивными и не бояться просить о помощи.

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