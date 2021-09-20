«Почти новое, надевала один раз»: как правильно продавать вещи в Интернете

Как продавать обычную одежду

Мало выбрать платформу и выставить фотографии вещи, чтобы она продалась. Если соблюдать несложные правила, тебе не придется отвечать на сотни непонятных звонков, раз за разом объясняя одно и то же. Как и ждать месяцы, когда красивая одежда найдет свою новую хозяйку. Вот несколько несложных советов, которые помогут все устроить:

Выбери сайт. Это может быть как специальный ресурс для продажи, так и группы в социальных сетях. Лучше ограничься чем-то одним (и одной группой в том числе), чтобы потенциальные покупатели не перебивали друг друга.

Сделай красивые фото. Конечно, можно сделать фотографии кое-как — но тогда не удивляйся, что вещь как-то долго продается. Красивый фон, четкое изображение, несколько фото со всех сторон — вот залог успеха.

Сделай честные фото. Если у вещи что-то где-то порвалось или отклеилось, а ты не планируешь это чинить (см. пункт ниже), сделай фотографии повреждений. Это поможет избежать неприятных моментов, когда вы с покупателем наконец встретитесь и выяснится, что он ожидал совсем другого.

Подготовь вещь к продаже. Если у платья или куртки, которые ты планируешь продать, есть незначительные дефекты, одежду можно прежде отдать в починку. Это позволит не очень сильно снижать цену. В любом случае вещи перед продажей стоит постирать и погладить, а обувь почистить — это элементарные правила уважения.

Сделай подробное описание. Даже если ты все починила, будет честнее сказать о том, что вещь сдавалась в ателье. И хорошенько опиши параметры вещи (длину, ширину, всевозможные объемы и обхваты), чтобы человек на другом конце монитора не покупал кота в мешке.

Ставь адекватную цену. Какой бы дорогой для тебя ни была вещь, важно понимать, что это уже не новая коллекция и не одежда только что из магазина, поэтому ставить ту сумму, которую ты за нее заплатила, не стоит. Если ты видишь, что желающих не очень много или нет совсем, возможно, стоит снизить цену.

Будь терпеливой. Даже если ты учла все, будь готова к тому, что тебе придется отвечать на много вопросов. Некоторые из них могут показаться глупыми. На некоторые захочется ответить: «Там же все написано». Но сохраняй спокойствие и общайся вежливо, потому что в интернет-продажах, как и в продажах вообще, действует правило: покупатель всегда прав. Совет: если тебе задают одни и те же вопросы, возможно, стоит дополнить описание, чтобы избежать их в будущем.

Как продавать бренды

Хотя изначально об этом не задумываешься, продажа брендовых вещей — совсем не то же самое, что продажа вообще. Здесь нужен особенный подход: вещи стоит продавать либо в специальных группах, ориентированных на вещи определенной стоимости, либо и вообще доверить это профессионалам, которые все сделают за тебя.

Здесь работает принцип «чем меньше, тем лучше». Не нужно подготавливать, например, сумки. Никак. Красить углы, доделывать что-то и реконструировать категорически запрещено — так можно изменить структуру кожи и оцениваться вещь будет намного ниже рыночной стоимости. Мы, например, не принимаем винтажные сумки из старых коллекций и отказываем в приеме меховых изделий, мода на которые уже прошла. Даже если нам принесут соболя, мы все равно его не возьмем. Пусть лучше это будут пуховики, на них сейчас очень большой спрос. Этот момент тоже стоит учесть при выборе сервиса, с которым собираешься работать.