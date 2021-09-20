Худеть по правилам и без: как размер и цвет тарелки влияют на аппетит

Знания — сила. Если мы понимаем, каким образом каждый цвет влияет на мозг и желудок, мы сможем использовать это для своих целей: похудеть, набрать вес, уговорить ребенка с плохим аппетитом перекусить, сделать блюда привлекательнее для важных гостей.

Цвет в цвет

В первую очередь, важно знать, что посуда, которая близка по цвету к блюду, сделает его аппетитнее. Соответственно, клубники из красной тарелки ты съешь больше обычного — организм получит больше витаминов. Но при этом, пломбир в белой тарелке будет так привлекателен, что скорее всего, тебе захочется положить двойную порцию.

К слову, в белой посуде практически любое блюдо будет выглядеть выигрышно. Не зря рестораны часто используют белые тарелки. Получается, такая посуда подойдёт для сервировки стола к приходу гостей, для подачи салатов и овощных нарезок.

Желтый, оранжевый, красный

У желтой посуды противоречивые свойства: повышает аппетит, но и помогает быстрее насытиться. Специалисты советуют есть из неё супы и завтраки.

Оранжевый, фисташковый и розовый стимулируют выделение желудочного сока и улучшают аппетит. Посуду таких ярких цветов лучше покупать детям, которые вечно не хотят есть. Также розовые и оранжевые тарелки можно использовать в период набора мышечной массы или для полезных, но не самых любимых продуктов.

Красный обладает похожими свойствами, только он при этом ещё и возбуждает нервную систему, мешает контролировать аппетит. Этот цвет популярен в ресторанах фастфуда. Когда мы видим алую вывеску, сразу очень хочется купить самый большой бургер в меню. Стоит спросить себя, насколько это желание настоящее, ненавязанное. Следовательно, красные тарелки лучше не использовать при похудении.

Голубой против черного

Самые нейтральные цвета: салатовый и голубой. Они не влияют на аппетит. Эти цвета отлично подойдут для кухни: ты сможешь сама контролировать размер порции, а не идти на поводу у подсознания.

Черный, коричневый, фиолетовый, малахитовый уменьшают аппетит. Еда таких цветов казалась нашим предкам испорченной — эта ассоциация передалась и нам. Темные тарелки можно купить для похудения, но не использовать ежедневно. Хотя некоторые диетологи советую делать фиолетовую или серую кухню, чтобы уменьшить желание забегать туда за перекусом.

Форма и размер

Также на аппетит влияют форма и размер тарелки. Чем больше мы видим края посуды, тем меньше кажется порция. Когда ты голодна настолько, что хочется съесть слона, лучше порезать его на небольшие части и есть из маленьких тарелок: возможно, получится не так сильно выйти из дневной нормы калорийности.