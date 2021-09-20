Худеть по правилам и без: как размер и цвет тарелки влияют на аппетит

Знания — сила. Если мы понимаем, каким образом каждый цвет влияет на мозг и желудок, мы сможем использовать это для своих целей: похудеть, набрать вес, уговорить ребенка с плохим аппетитом перекусить, сделать блюда привлекательнее для важных гостей.
В первую очередь, важно знать, что посуда, которая близка по цвету к блюду, сделает его аппетитнее. Соответственно, клубники из красной тарелки ты съешь больше обычного — организм получит больше витаминов. Но при этом, пломбир в белой тарелке будет так привлекателен, что скорее всего, тебе захочется положить двойную порцию.
К слову, в белой посуде практически любое блюдо будет выглядеть выигрышно. Не зря рестораны часто используют белые тарелки. Получается, такая посуда подойдёт для сервировки стола к приходу гостей, для подачи салатов и овощных нарезок.
Желтый, оранжевый, красный
У желтой посуды противоречивые свойства: повышает аппетит, но и помогает быстрее насытиться. Специалисты советуют есть из неё супы и завтраки.
Оранжевый, фисташковый и розовый стимулируют выделение желудочного сока и улучшают аппетит. Посуду таких ярких цветов лучше покупать детям, которые вечно не хотят есть. Также розовые и оранжевые тарелки можно использовать в период набора мышечной массы или для полезных, но не самых любимых продуктов.
Красный обладает похожими свойствами, только он при этом ещё и возбуждает нервную систему, мешает контролировать аппетит. Этот цвет популярен в ресторанах фастфуда. Когда мы видим алую вывеску, сразу очень хочется купить самый большой бургер в меню. Стоит спросить себя, насколько это желание настоящее, ненавязанное. Следовательно, красные тарелки лучше не использовать при похудении.
Самые нейтральные цвета: салатовый и голубой. Они не влияют на аппетит. Эти цвета отлично подойдут для кухни: ты сможешь сама контролировать размер порции, а не идти на поводу у подсознания.
Черный, коричневый, фиолетовый, малахитовый уменьшают аппетит. Еда таких цветов казалась нашим предкам испорченной — эта ассоциация передалась и нам. Темные тарелки можно купить для похудения, но не использовать ежедневно. Хотя некоторые диетологи советую делать фиолетовую или серую кухню, чтобы уменьшить желание забегать туда за перекусом.
Также на аппетит влияют форма и размер тарелки. Чем больше мы видим края посуды, тем меньше кажется порция. Когда ты голодна настолько, что хочется съесть слона, лучше порезать его на небольшие части и есть из маленьких тарелок: возможно, получится не так сильно выйти из дневной нормы калорийности.
Уменьшают желание есть квадратные тарелки, увеличивают – круглые. Поэтому самым вкусным блюдо покажется в большой белой тарелке идеально круглой формы. Скорее всего, тебе захочется повторить. И, возможно, даже получится уговорить себя сделать паузу в диете. А вот небольшие квадратные тарелки темного цвета — например, серого — помогут сбросить оставшиеся 2% жира, которые никак не хотят уходить.