Их видно издалека: пять вещей, которые носят уверенные в себе девушки

Обтягивающие наряды

Нарочито подчеркнутая фигура в эпоху оверсайза заслуживает отдельных аплодисментов. Правда, никаких шуток. Ведь никто не говорил, что обтягивающие платья больше никому не нужны – они просто видоизменились. Вместо трикотажных мини в моде атласные платья-комбинации, плотно сидящие в области груди и талии.

Яркие цвета

Оказаться в центре внимания и не стушеваться могут только уверенные в себе личности. Они не боятся быть замеченными в толпе, не боятся рассказать про свой стиль, не боятся отстоять свою позицию. В мире моды люди делятся на два типа: те, кто носит черное, и те, кто действительно применяет моду к себе. Какой будешь ты?

Вещи странного дизайна

Косынка, как у Аленушки, и модные кроссовки, азиатская шляпа и тейлоринг, шлепки с костюмом – всё это можно увидеть в луках настоящих оторв. Они не страшатся сложного дизайна и причудливых вещей – напротив, для них это вызов: смогут ли они вписать их в свой гардероб, получится ли стильно замиксовать? И, как ты видишь, позитивных примеров немало. Не бойся экспериментов, это подстегнет тебя пробовать новое и в других областях.

Ультракороткое мини

Показать всему свету свои оголенные ноги могут не только герои стритстайл-хроник и модели Victoria’s Secret, но и те, кто уверен в своей непревзойденности или кого не очень-то волнует мнение остальных. И правильно делают: тут и статистика не нужна, чтобы отметить везучесть уверенных в себе людях. Хочешь быть в их числе? Нет, мини-шорты тут не причем, начни с себя (это не пустые слова – отмечай свои маленькие победы, не забывай хвалить себя, следи за здоровьем и назначай регулярные встречи с психологом), а шорты подтянутся.

Нейтральный макияж