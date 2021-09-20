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13 продуктов, тяга к которым предупреждает о проблемах со здоровьем

Когда хочется соленого. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Одержимы шоколадом, не представляете свою жизнь без хлеба и макарон. На самом деле некоторые пристрастия к еде могут бы сигналом, что с вашим здоровьем не все в порядке, пишет parents.ru.

Многие пристрастия к еде являются прямым результатом ограничений. Ведь запретный плод сладок. Вот почему, по мнению диетологов, нельзя полностью исключать какие-либо продукты из своего рациона.

«Если ваш организм поверит, что вы сможете съесть любой продукт тогда, когда захотите, ощущение нехватки исчезает, а с ним и желание его съесть», — говорит консультант по питанию Алисса Рамси.

Нередко тяга к еде обусловлена внешними факторами. Согласитесь, сложно удержаться, чтобы не отломить корочку свежеиспеченного хлеба, когда вокруг витает аромат выпечки.

С другой стороны, тяга к определенным продуктом может быть одним из сигналов, что в вашем организме не все в порядке.

Шоколад

Недостаток магния. При дефиците магния мы часто чувствуем апатию, вечную усталость, страдаем от бессонницы и плохого настроение. Вот почему так хочется съесть шоколадку, когда грустно. Только выбирайте темный или горький шоколад с высоким содержанием какао — в таком магния больше.

Менструация или беременность. Женщин в положении или во время месячных часто тянет на шоколад. А все потому, что они также испытывают дефицит магния.

Стресс или депрессия. И снова причина в магнии, который снижает уровень кортизола — гормона стресса. Кроме того, со съеденной шоколадкой вырабатываются серотонин, допамин и окситоцин — гормоны, которые помогают справиться с депрессией.

Однако, если вы хотите сохранить фигуру, дефицит магния помимо шоколада можно восполнить рыбой, зелеными листовыми овощами, орехами, бобовыми, а также гречкой.

Конфеты

Преддиабет. Постоянное пристрастие к сладкому может быть симптомом первой стадии диабета. Но не пугайтесь раньше времени. Как правило, при преддиабете тяга к сладостям сопровождается частыми позывами к мочеиспусканию.

Дефицит хрома. Этот элемент усиливает действие инсулина, облегчая всасывание глюкозы из крови в клетки тела. При его дефиците усугубляется пониженная чувствительность организма к инсулину, что приводит к сахарному диабету второго типа. Чтобы не усугублять ситуацию, попробуйте заменить конфету на богатые хромом говядину, курицу, морковь, картофель, брокколи, спаржу, цельнозерновые и яйца.

Менструация. Любое изменение уровня гормонов может усилить тягу к сахару.

Вам не хватает энергии. Если вы недоедаете в первой половине дня, возможно, к вечеру вас особенно тянет на сладкое. А все потому, что сахар — это концентрированный источник энергии, которой вам не хватает.

Вы слишком напряжены. Сладкое увеличивает уровень серотонина. Так что объедаясь сладким, вы, возможно, просто пытаетесь снять напряжение. Однако конфеты и прочие вкусности дают быстрый, но короткий прилив энергии, а после человек чувствует еще большую усталость и сонливость. Так что вместо лишнего десерта лучше как следует отдохнуть.

Мучное и макароны

Вы хотите сладостей. Продукты, богатые углеводами, расщепляются в нашем кровотоке на сахара. Возможно, когда вас тянет на мучное, вы просто хотите чего-то сладкого, но пытаетесь найти более здоровую альтернативу.

Вы устали. Иными словами, вам опять-таки не хватает энергии, которую способны восполнить углеводы.

Дефицит азота. Сигналом к этому может стать внезапная тяга к белому хлебу. А между тем азот важен для роста и развития организма, а также для синтеза белков. Чтобы восполнить дефицит, налегайте на белковую пищу.

Дефицит триптофана. Эта аминокислота отвечает за синтез серотонина, гормона радости, который отвечает за наше настроение. Однако старайтесь компенсировать триптофан не булками, а мясом индейки, молоком, творогом, яйцами, орехами и бананами.

Мороженое

Проблемы с желудком. При изжоге или тошноте мороженое способно успокоить раздраженную пищеварительную систему. Кроме того, если вас часто тянет на мороженое, возможно, вы слишком часто принимаете обезболивающие лекарства, которые способны вызвать раздражение на стенках желудка.

Вам нужна энергия. Мороженое содержит натуральный молочный сахар, который дает быстрый заряд энергии. Если же вам нужно взбодриться без вреда для фигуры, можно выпить молока или йогурта, где также большое количество природных молочных сахаров.

Острое

Вам жарко. Как думаете, почему в жарких странах любят острою пищу? Специи помогают выделению пота, а он, в свою очередь, охлаждает организм. По той же причине в жару советуют пить горячий чай, а не холодные напитки.

Проблемы с щитовидной железой. При болезнях щитовидной железы нарушается обмен веществ. Однако вещество капсаицин, содержащееся в красном перце, помогает ускорить метаболизм. Только это не значит, что острой едой можно вылечить щитовидную железу. Тяга к специям — один из сигналов, что стоит сходить к эндокринологу.

Соленое

Обезвоживание. Жажда часто маскируется под голод. А соль помогает организму удерживать воду. Так что, если потянуло на солененькое, возможно, вы пьете недостаточно или быстро теряете воду, например, из-за повышенного потоотделения, рвоты или диареи. Попробуйте выпить один-другой стакан воды, и возможно, тяга к соленому пройдет.

Дефицит натрия. Пристрастие к соленой еде может говорить о том, что организму не хватает натрия, который важен для нормальной работы сердца.

Вы нервничаете. Многие соленые продукты, такие как чипсы, крекеры, орешки и сухарики еще и хрустят. А по мнению врачей, хрустящие продукты помогают справиться со стрессом.

Квашеная капуста, маринованные огурцы

Низкая кислотность. Желудочная кислота переваривает пищу. Если же ее не хватает, начинаются тяжесть, вздутие живота, запоры. И в этом случае помогают маринованные и кислые продукты.

Бургер или красное мясо

Вы едите мало белка. Особенно часто может тянуть на мясное после силовых тренировок, ведь для построения мышц требуется белок.

Низкий гемоглобин. Красное мясо — источник железа. Поэтому неудивительно, что при анемии вас тянет на мясное. Кстати, во время обильных месячных уровень железа также может падать. Поэтому в эти дни налегаем на белковую пищу. Вегетарианцам же советуют есть больше орехов, гороха, чечевицы и обогащенных железом злаков.

Сладкая газировка

Вам нужно взбодриться. Если потянуло на колу, возможно, вам необходим кофеин, чтобы получить порцию энергии. Однако есть куда более полезные источники кофеина. Например, натуральный кофе или зеленый чай.

Дефицит кальция. Содержащаяся в сладкой газировке фосфорная кислота вымывает из костей кальций, который требует наш организм. Поэтому, как вы понимаете, вам следует поискать другой источник кальция, нежели собственные кости.

Картофель фри

Вам не хватает жиров. Возможно, вы ограничиваете себя в жирных продуктах, поэтому вас тянет на жареное. Замените вредные трансжиры на полезные: орехи, жирную рыбу, авокадо и салаты с растительными маслами.

Сыр

Дефицит кальция или витамина D. Сыр и другие молочные продукты содержат оба этих питательных вещества. Так что, если тянет на сыр, не отказывайте себе в этом удовольствии.

Вода

Диабет. Если вы не объедаетесь соленым, пьете достаточно воды и при этом не можете напиться, возможно, стоит обратиться к эндокринологу. Постоянная жажда — один из ранних симптомов диабета.

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