13 продуктов, тяга к которым предупреждает о проблемах со здоровьем

Многие пристрастия к еде являются прямым результатом ограничений. Ведь запретный плод сладок. Вот почему, по мнению диетологов, нельзя полностью исключать какие-либо продукты из своего рациона.

«Если ваш организм поверит, что вы сможете съесть любой продукт тогда, когда захотите, ощущение нехватки исчезает, а с ним и желание его съесть», — говорит консультант по питанию Алисса Рамси.

Нередко тяга к еде обусловлена внешними факторами. Согласитесь, сложно удержаться, чтобы не отломить корочку свежеиспеченного хлеба, когда вокруг витает аромат выпечки.

С другой стороны, тяга к определенным продуктом может быть одним из сигналов, что в вашем организме не все в порядке.

Шоколад

Недостаток магния. При дефиците магния мы часто чувствуем апатию, вечную усталость, страдаем от бессонницы и плохого настроение. Вот почему так хочется съесть шоколадку, когда грустно. Только выбирайте темный или горький шоколад с высоким содержанием какао — в таком магния больше.

Менструация или беременность. Женщин в положении или во время месячных часто тянет на шоколад. А все потому, что они также испытывают дефицит магния.

Стресс или депрессия. И снова причина в магнии, который снижает уровень кортизола — гормона стресса. Кроме того, со съеденной шоколадкой вырабатываются серотонин, допамин и окситоцин — гормоны, которые помогают справиться с депрессией.

Однако, если вы хотите сохранить фигуру, дефицит магния помимо шоколада можно восполнить рыбой, зелеными листовыми овощами, орехами, бобовыми, а также гречкой.

Конфеты

Преддиабет. Постоянное пристрастие к сладкому может быть симптомом первой стадии диабета. Но не пугайтесь раньше времени. Как правило, при преддиабете тяга к сладостям сопровождается частыми позывами к мочеиспусканию.

Дефицит хрома. Этот элемент усиливает действие инсулина, облегчая всасывание глюкозы из крови в клетки тела. При его дефиците усугубляется пониженная чувствительность организма к инсулину, что приводит к сахарному диабету второго типа. Чтобы не усугублять ситуацию, попробуйте заменить конфету на богатые хромом говядину, курицу, морковь, картофель, брокколи, спаржу, цельнозерновые и яйца.

Менструация. Любое изменение уровня гормонов может усилить тягу к сахару.

Вам не хватает энергии. Если вы недоедаете в первой половине дня, возможно, к вечеру вас особенно тянет на сладкое. А все потому, что сахар — это концентрированный источник энергии, которой вам не хватает.

Вы слишком напряжены. Сладкое увеличивает уровень серотонина. Так что объедаясь сладким, вы, возможно, просто пытаетесь снять напряжение. Однако конфеты и прочие вкусности дают быстрый, но короткий прилив энергии, а после человек чувствует еще большую усталость и сонливость. Так что вместо лишнего десерта лучше как следует отдохнуть.

Мучное и макароны