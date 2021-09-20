13 продуктов, тяга к которым предупреждает о проблемах со здоровьем

Вы устали. Иными словами, вам опять-таки не хватает энергии, которую способны восполнить углеводы.
Дефицит азота. Сигналом к этому может стать внезапная тяга к белому хлебу. А между тем азот важен для роста и развития организма, а также для синтеза белков. Чтобы восполнить дефицит, налегайте на белковую пищу.
Дефицит триптофана. Эта аминокислота отвечает за синтез серотонина, гормона радости, который отвечает за наше настроение. Однако старайтесь компенсировать триптофан не булками, а мясом индейки, молоком, творогом, яйцами, орехами и бананами.
Проблемы с желудком. При изжоге или тошноте мороженое способно успокоить раздраженную пищеварительную систему. Кроме того, если вас часто тянет на мороженое, возможно, вы слишком часто принимаете обезболивающие лекарства, которые способны вызвать раздражение на стенках желудка.
Вам нужна энергия. Мороженое содержит натуральный молочный сахар, который дает быстрый заряд энергии. Если же вам нужно взбодриться без вреда для фигуры, можно выпить молока или йогурта, где также большое количество природных молочных сахаров.
Вам жарко. Как думаете, почему в жарких странах любят острою пищу? Специи помогают выделению пота, а он, в свою очередь, охлаждает организм. По той же причине в жару советуют пить горячий чай, а не холодные напитки.
Проблемы с щитовидной железой. При болезнях щитовидной железы нарушается обмен веществ. Однако вещество капсаицин, содержащееся в красном перце, помогает ускорить метаболизм. Только это не значит, что острой едой можно вылечить щитовидную железу. Тяга к специям — один из сигналов, что стоит сходить к эндокринологу.
Обезвоживание. Жажда часто маскируется под голод. А соль помогает организму удерживать воду. Так что, если потянуло на солененькое, возможно, вы пьете недостаточно или быстро теряете воду, например, из-за повышенного потоотделения, рвоты или диареи. Попробуйте выпить один-другой стакан воды, и возможно, тяга к соленому пройдет.
Дефицит натрия. Пристрастие к соленой еде может говорить о том, что организму не хватает натрия, который важен для нормальной работы сердца.
Вы нервничаете. Многие соленые продукты, такие как чипсы, крекеры, орешки и сухарики еще и хрустят. А по мнению врачей, хрустящие продукты помогают справиться со стрессом.
Квашеная капуста, маринованные огурцы
Низкая кислотность. Желудочная кислота переваривает пищу. Если же ее не хватает, начинаются тяжесть, вздутие живота, запоры. И в этом случае помогают маринованные и кислые продукты.
Вы едите мало белка. Особенно часто может тянуть на мясное после силовых тренировок, ведь для построения мышц требуется белок.
Низкий гемоглобин. Красное мясо — источник железа. Поэтому неудивительно, что при анемии вас тянет на мясное. Кстати, во время обильных месячных уровень железа также может падать. Поэтому в эти дни налегаем на белковую пищу. Вегетарианцам же советуют есть больше орехов, гороха, чечевицы и обогащенных железом злаков.
Вам нужно взбодриться. Если потянуло на колу, возможно, вам необходим кофеин, чтобы получить порцию энергии. Однако есть куда более полезные источники кофеина. Например, натуральный кофе или зеленый чай.
Дефицит кальция. Содержащаяся в сладкой газировке фосфорная кислота вымывает из костей кальций, который требует наш организм. Поэтому, как вы понимаете, вам следует поискать другой источник кальция, нежели собственные кости.
Вам не хватает жиров. Возможно, вы ограничиваете себя в жирных продуктах, поэтому вас тянет на жареное. Замените вредные трансжиры на полезные: орехи, жирную рыбу, авокадо и салаты с растительными маслами.
Дефицит кальция или витамина D. Сыр и другие молочные продукты содержат оба этих питательных вещества. Так что, если тянет на сыр, не отказывайте себе в этом удовольствии.
Диабет. Если вы не объедаетесь соленым, пьете достаточно воды и при этом не можете напиться, возможно, стоит обратиться к эндокринологу. Постоянная жажда — один из ранних симптомов диабета.