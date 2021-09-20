Софи Лорен - 87 лет: самое важное из жизни актрисы
Легендарной итальянке Софи Лорен исполняется 87 лет. Вспоминаем самое важное из жизни актрисы.
Легендарной итальянке Софи Лорен исполняется 87 лет. Вспоминаем самое важное из жизни актрисы.
Детство в Поццуоли
Жизнь Софи Лорен – классическая история золушки: девочка, которую воспитывала мать-одиночка, выросла в доме бабушки в провинциальном рыбацком городке близ Неаполя и жила в бедности. Софи была рождена вне брака, и после ее появления на свет отец отказался жениться на матери. Мать – учительница музыки – для того, чтобы прокормить двух детей, была вынуждена играть на пианино в местном трактире, в котором юная Софи Шиколоне (настоящая фамилия) в то же время подрабатывала официанткой. В 14 лет Софи выиграла свой первый конкурс красоты и переехала с матерью в Рим. Там на одном из конкурсов она познакомилась с кинопродюсером Карло Понти, который позже станет ее мужем и лучшим другом. Ей было 16, ему 38, и он был женат.
Карло Понти: 50 лет вместе
Вокруг этого союза ходило много легенд. Кто-то говорил, что опытный продюсер Понти, только увидев Софи, тут же решил, что будет делать из нее секс-символ итальянского кино, и первые годы целенаправленно снимал ее только в ширпотребных фильмах, в большей части которых актриса появлялась полуобнаженной, к тому же, просил ее лечь под нож пластического хирурга.
Другие смаковали подробности того, как католическая церковь отказывалась давать развод Понти, и тот в течение десяти лет был в конфликте с самим Папой Римским. С тех пор, как Понти и Лорен познакомились, прошло более 70 лет, и факты уже давно обросли тоннами домыслов, но точно одно: мир получил именно такую Софи Лорен во многом благодаря Понти. Он был для нее больше, чем мужем – другом и наставником: помогал выбирать правильных режиссеров, заключал выгодные для Лорен договоры с киностудиями, способствовал признанию в Голливуде. "Он помог найти мне смысл жизнь", – лаконично призналась в одном из интервью Лорен. Они тайно поженились в Мексике, потом, спустя 10 лет отношений, вполне публично – в Италии, и прожили вместе полстолетия.
Настоящая итальянка
Для большинства Софи Лорен – воплощение всего итальянского. В большинстве фильмов она представала в амплуа простой, но сильной женщины, на долю которой выпадает множество испытаний. Этот образ разглядел в ней режиссер Витторио де Сика – четырехкратный обладатель "Оскара", один из главных представителей итальянского неореализма.
Они работали вместе больше 20 лет, и в его фильмах Лорен переиграла все типажи – от смешливой неаполитанской лавочницы в "Золоте Неаполя" (1954) до вдовы-мученицы в "Чочаре" (1960). Последний до сих пор считается одним из главных фильмов актрисы: в 26 лет девушке удалось сыграть трагическую роль – вдовы и матери, бегущей от войны, чтобы спасти свою дочь.
В одной из финальных сцен героиня Лорен подвергается насилию – со времен выхода картины прошло более 50 лет, но до сих пор эта сцена остается одной из самых эмоциональных в кино, по напряженности ее сравнивают со сценой насилия в ленте "Необратимость", где сыграла другая итальянка – Моника Беллуччи. "Чочара", где компанию молодой Лорен составил Жан-Поль Бельмондо, растрогала не только зрителей, но и оскаровских академиков – в 1962 году она стала первой неамериканской актрисой, получившей "Оскар".
Материнство
Безоблачно счастливой актриса не была – известно, что после съемок она, как по расписанию, отправлялась в клинику на курс лечения от бесплодия.
У нее было два выкидыша, и первого ребенка Лорен родила в 34 года, а второго – в 38. Сыновья Карло и Эдуард Понти – гордость актрисы, которая через пару лет после их рождения почти перестала сниматься: ее последние громкие работы в Голливуде датированы 1974 годом.
Младший, Карло Понти – успешный дирижер. Старший, Эдуардо – режиссер: знаменитая мама периодически снимается в его фильмах.
Обладательница выразительных глаз, пухлых губ, пышной груди и тонкой талии Софи Лорен –одна из самых красивых женщин мира. К тому же, у нее отличное чувства юмора: в интервью она не раз повторяла, что своим роскошным данным обязана не диетам, а... макаронам.
"Наконец, есть хорошие новости: ешьте больше макарон", – пишет актриса в своей книге "Женщина и красота", намекая на то, что диеты не сделают женщину здоровой, а вот правильные углеводы – вполне. Еще один секрет итальянки с отменным аппетитом – оливковое масло: девушкам Софи Лорен рекомендует не только класть его в еду, но и делать из него ванны – для гладкости кожи.
"Женское платье должно быть, как забор из колючей проволоки: выполнять свое предназначение, но не препятствовать обзору", – пишет актриса в одной из своих книг. Причем этой философии Софи Лорен придерживается и сегодня, то и дело волнуя красные дорожки Канн или Венеции глубокими декольте и узкими юбками нарядов Giorgio Armani.