Софи Лорен - 87 лет: самое важное из жизни актрисы

Детство в Поццуоли

Жизнь Софи Лорен – классическая история золушки: девочка, которую воспитывала мать-одиночка, выросла в доме бабушки в провинциальном рыбацком городке близ Неаполя и жила в бедности. Софи была рождена вне брака, и после ее появления на свет отец отказался жениться на матери. Мать – учительница музыки – для того, чтобы прокормить двух детей, была вынуждена играть на пианино в местном трактире, в котором юная Софи Шиколоне (настоящая фамилия) в то же время подрабатывала официанткой. В 14 лет Софи выиграла свой первый конкурс красоты и переехала с матерью в Рим. Там на одном из конкурсов она познакомилась с кинопродюсером Карло Понти, который позже станет ее мужем и лучшим другом. Ей было 16, ему 38, и он был женат.

Софи Лорен ФОТО: imago stock&people/imago images / Cola Images

Карло Понти: 50 лет вместе

Вокруг этого союза ходило много легенд. Кто-то говорил, что опытный продюсер Понти, только увидев Софи, тут же решил, что будет делать из нее секс-символ итальянского кино, и первые годы целенаправленно снимал ее только в ширпотребных фильмах, в большей части которых актриса появлялась полуобнаженной, к тому же, просил ее лечь под нож пластического хирурга.

Софи Лорен и Карло Понти в Копенгагене (1958) ФОТО: Pinterest

Другие смаковали подробности того, как католическая церковь отказывалась давать развод Понти, и тот в течение десяти лет был в конфликте с самим Папой Римским. С тех пор, как Понти и Лорен познакомились, прошло более 70 лет, и факты уже давно обросли тоннами домыслов, но точно одно: мир получил именно такую Софи Лорен во многом благодаря Понти. Он был для нее больше, чем мужем – другом и наставником: помогал выбирать правильных режиссеров, заключал выгодные для Лорен договоры с киностудиями, способствовал признанию в Голливуде. "Он помог найти мне смысл жизнь", – лаконично призналась в одном из интервью Лорен. Они тайно поженились в Мексике, потом, спустя 10 лет отношений, вполне публично – в Италии, и прожили вместе полстолетия.

Настоящая итальянка

София Лорен ФОТО: akg-images/akg-images

Для большинства Софи Лорен – воплощение всего итальянского. В большинстве фильмов она представала в амплуа простой, но сильной женщины, на долю которой выпадает множество испытаний. Этот образ разглядел в ней режиссер Витторио де Сика – четырехкратный обладатель "Оскара", один из главных представителей итальянского неореализма.

София Лорен ФОТО: Pirelli

Они работали вместе больше 20 лет, и в его фильмах Лорен переиграла все типажи – от смешливой неаполитанской лавочницы в "Золоте Неаполя" (1954) до вдовы-мученицы в "Чочаре" (1960). Последний до сих пор считается одним из главных фильмов актрисы: в 26 лет девушке удалось сыграть трагическую роль – вдовы и матери, бегущей от войны, чтобы спасти свою дочь.