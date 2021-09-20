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Софи Лорен - 87 лет: самое важное из жизни актрисы

София Лорен ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

Легендарной итальянке Софи Лорен исполняется 87 лет. Вспоминаем самое важное из жизни актрисы.

Детство в Поццуоли

Жизнь Софи Лорен – классическая история золушки: девочка, которую воспитывала мать-одиночка, выросла в доме бабушки в провинциальном рыбацком городке близ Неаполя и жила в бедности. Софи была рождена вне брака, и после ее появления на свет отец отказался жениться на матери. Мать – учительница музыки – для того, чтобы прокормить двух детей, была вынуждена играть на пианино в местном трактире, в котором юная Софи Шиколоне (настоящая фамилия) в то же время подрабатывала официанткой. В 14 лет Софи выиграла свой первый конкурс красоты и переехала с матерью в Рим. Там на одном из конкурсов она познакомилась с кинопродюсером Карло Понти, который позже станет ее мужем и лучшим другом. Ей было 16, ему 38, и он был женат.

Софи Лорен ФОТО: imago stock&people/imago images / Cola Images

Карло Понти: 50 лет вместе

Вокруг этого союза ходило много легенд. Кто-то говорил, что опытный продюсер Понти, только увидев Софи, тут же решил, что будет делать из нее секс-символ итальянского кино, и первые годы целенаправленно снимал ее только в ширпотребных фильмах, в большей части которых актриса появлялась полуобнаженной, к тому же, просил ее лечь под нож пластического хирурга.

Софи Лорен и Карло Понти в Копенгагене (1958) ФОТО: Pinterest

Другие смаковали подробности того, как католическая церковь отказывалась давать развод Понти, и тот в течение десяти лет был в конфликте с самим Папой Римским. С тех пор, как Понти и Лорен познакомились, прошло более 70 лет, и факты уже давно обросли тоннами домыслов, но точно одно: мир получил именно такую Софи Лорен во многом благодаря Понти. Он был для нее больше, чем мужем – другом и наставником: помогал выбирать правильных режиссеров, заключал выгодные для Лорен договоры с киностудиями, способствовал признанию в Голливуде. "Он помог найти мне смысл жизнь", – лаконично призналась в одном из интервью Лорен. Они тайно поженились в Мексике, потом, спустя 10 лет отношений, вполне публично – в Италии, и прожили вместе полстолетия.

Настоящая итальянка

София Лорен ФОТО: akg-images/akg-images

Для большинства Софи Лорен – воплощение всего итальянского. В большинстве фильмов она представала в амплуа простой, но сильной женщины, на долю которой выпадает множество испытаний. Этот образ разглядел в ней режиссер Витторио де Сика – четырехкратный обладатель "Оскара", один из главных представителей итальянского неореализма.

София Лорен ФОТО: Pirelli

Они работали вместе больше 20 лет, и в его фильмах Лорен переиграла все типажи – от смешливой неаполитанской лавочницы в "Золоте Неаполя" (1954) до вдовы-мученицы в "Чочаре" (1960). Последний до сих пор считается одним из главных фильмов актрисы: в 26 лет девушке удалось сыграть трагическую роль – вдовы и матери, бегущей от войны, чтобы спасти свою дочь.

В одной из финальных сцен героиня Лорен подвергается насилию – со времен выхода картины прошло более 50 лет, но до сих пор эта сцена остается одной из самых эмоциональных в кино, по напряженности ее сравнивают со сценой насилия в ленте "Необратимость", где сыграла другая итальянка – Моника Беллуччи. "Чочара", где компанию молодой Лорен составил Жан-Поль Бельмондо, растрогала не только зрителей, но и оскаровских академиков – в 1962 году она стала первой неамериканской актрисой, получившей "Оскар".

Материнство

Безоблачно счастливой актриса не была – известно, что после съемок она, как по расписанию, отправлялась в клинику на курс лечения от бесплодия.

У нее было два выкидыша, и первого ребенка Лорен родила в 34 года, а второго – в 38. Сыновья Карло и Эдуард Понти – гордость актрисы, которая через пару лет после их рождения почти перестала сниматься: ее последние громкие работы в Голливуде датированы 1974 годом.

Младший, Карло Понти – успешный дирижер. Старший, Эдуардо – режиссер: знаменитая мама периодически снимается в его фильмах.

"Всем, что у меня есть, я обязана спагетти"

Обладательница выразительных глаз, пухлых губ, пышной груди и тонкой талии Софи Лорен –одна из самых красивых женщин мира. К тому же, у нее отличное чувства юмора: в интервью она не раз повторяла, что своим роскошным данным обязана не диетам, а... макаронам.

София Лорен, 2014 год. ФОТО: LOIC VENANCE/AFP

"Наконец, есть хорошие новости: ешьте больше макарон", – пишет актриса в своей книге "Женщина и красота", намекая на то, что диеты не сделают женщину здоровой, а вот правильные углеводы – вполне. Еще один секрет итальянки с отменным аппетитом – оливковое масло: девушкам Софи Лорен рекомендует не только класть его в еду, но и делать из него ванны – для гладкости кожи.

София Лорен с сыном.  ФОТО: TIMOTHY A. CLARY/AFP

"Женское платье должно быть, как забор из колючей проволоки: выполнять свое предназначение, но не препятствовать обзору", – пишет актриса в одной из своих книг. Причем этой философии Софи Лорен придерживается и сегодня, то и дело волнуя красные дорожки Канн или Венеции глубокими декольте и узкими юбками нарядов Giorgio Armani.

Софи Лорен, 2009 год. ФОТО: WENN.com
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