Просто, но стильно: пять осенних трендов, одобренных лондонскими модницами

Трендсеттеры из Лондона отдают предпочтение классическим вещам, хоть и славятся своей ультрасовременностью и считаются смелыми экспериментаторами.

Этой осенью лондонские модницы выбирают базовые вещи — такие, как рубашка в полоску и повседневный деним. Добавляя к базе индивидуальные элементы, они демонстрируют, как одеваться просто, но при этом стильно.

Называем пять осенних трендов, одобренных лондонскими модницами, которые точно знают, как выглядеть стильно в сезон дождей.

XXL-джинсы

Похоже, что с каждым годом трендовые джинсы становятся все больше и шире. Так, осенью 2021-го бойфрендов уже недостаточно — модницы выбирают прямые джинсы-XXL, которые стали еще объемнее и шире.

Рубашка в полоску

Классическая рубашка в тонкую полоску — идеальный выбор, когда речь идет о многослойности. Сочетайте ее с тренчем или объемным пиджаком, а также с мешковатыми джинсами.

Плиссе

Плиссировка — модный тренд сезона. При чем, речь идет не только о юбках-плиссе, но и о рубашках, костюмах и платьях в мелкую складочку.

Стеганая куртка

Стеганую куртку можно назвать вневременной классикой, которая не выходит из моды. Эта осень — не исключение. Силуэт модной стеганой куртки стал немного более узким, а вот приталенные варианты фешн-эксперты причислили к анти-трендам.

Сапоги на массивной подошве

Массивная подошва все еще не вышла из моды. Этой осенью в тренде высокие chunky-сапоги на массивной подошве.



