Просто, но стильно: пять осенних трендов, одобренных лондонскими модницами
Лондонские модницы знают об актуальных трендах все или почти все. Особенно если речь идет об осеннем гардеробе.
Лондонские модницы знают об актуальных трендах все или почти все. Особенно если речь идет об осеннем гардеробе.
Трендсеттеры из Лондона отдают предпочтение классическим вещам, хоть и славятся своей ультрасовременностью и считаются смелыми экспериментаторами.
Этой осенью лондонские модницы выбирают базовые вещи — такие, как рубашка в полоску и повседневный деним. Добавляя к базе индивидуальные элементы, они демонстрируют, как одеваться просто, но при этом стильно.
Называем пять осенних трендов, одобренных лондонскими модницами, которые точно знают, как выглядеть стильно в сезон дождей.
XXL-джинсы
Похоже, что с каждым годом трендовые джинсы становятся все больше и шире. Так, осенью 2021-го бойфрендов уже недостаточно — модницы выбирают прямые джинсы-XXL, которые стали еще объемнее и шире.
Рубашка в полоску
Классическая рубашка в тонкую полоску — идеальный выбор, когда речь идет о многослойности. Сочетайте ее с тренчем или объемным пиджаком, а также с мешковатыми джинсами.
Плиссе
Плиссировка — модный тренд сезона. При чем, речь идет не только о юбках-плиссе, но и о рубашках, костюмах и платьях в мелкую складочку.
Стеганая куртка
Стеганую куртку можно назвать вневременной классикой, которая не выходит из моды. Эта осень — не исключение. Силуэт модной стеганой куртки стал немного более узким, а вот приталенные варианты фешн-эксперты причислили к анти-трендам.
Сапоги на массивной подошве
Массивная подошва все еще не вышла из моды. Этой осенью в тренде высокие chunky-сапоги на массивной подошве.