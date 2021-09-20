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Все дело в двух секретных ингредиентах: рецепт котлет из индейки

Котлеты из индейки. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить вкуснейшие котлеты с добавлением двух нетипичных ингредиентов, пишет NV.ua

Обычно котлеты состоят из фарша, размоченного в молоке хлеба, лука и яйца. Но Евгений Клопотенко добавляет в свои котлеты творог и кинзу, которые дарят блюду особый вкус и текстуру.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • 500 г индюшиный фарш
  • 9% творог (по вкусу)
  • яйцо
  • кинза
  • соль, перец
  • сухари для панировки

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты, кроме сухарей и сформируйте шарики. Обваляйте их в сухарях.
  2. Обжарьте котлеты с каждой стороны по несколько минут, а затем доведите до готовности в духовке.
  3. Запекайте их 10 минут при температуре 170 градусов.

Есть лучше с домашней аджикой или томатным соусом.

Приятного аппетита!

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