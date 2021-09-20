Все дело в двух секретных ингредиентах: рецепт котлет из индейки
Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить вкуснейшие котлеты с добавлением двух нетипичных ингредиентов, пишет NV.ua.
Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить вкуснейшие котлеты с добавлением двух нетипичных ингредиентов, пишет NV.ua.
Обычно котлеты состоят из фарша, размоченного в молоке хлеба, лука и яйца. Но Евгений Клопотенко добавляет в свои котлеты творог и кинзу, которые дарят блюду особый вкус и текстуру.
Ингредиенты:
Приготовление:
Есть лучше с домашней аджикой или томатным соусом.
Приятного аппетита!