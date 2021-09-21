Как вырастить ребенка нарциссом: ТОП-3 вредных советов психолога
Детский психолог Полина Заргарова в беседе с 5-tv.ru дала советы, как воспитывать детей так, чтобы они полюбили только себя.
Детский психолог Полина Заргарова в беседе с 5-tv.ru дала советы, как воспитывать детей так, чтобы они полюбили только себя.
Потакание определенным наклонностям ребенка чревато нарциссизмом. Его последствия далеко не столь прекрасны, как цветок, благодаря которому синдром получил свое название. Как воспитывать детей, чтобы они полюбили только себя?
Нарциссизм — это самолюбование и самовлюбленность, доведенные до крайней степени. Свое название синдром получил благодаря мифу о прекрасном юноше, который был так хорош собой и настолько в себя влюблен, что ни одну из женщин не считал достойной своей красоты. Тогда богиня Афродита наказала его. Однажды он увидел свое отражение в реке и влюбился до беспамятства, оставшись смотреть на себя у берега до самой смерти.
Как помочь ребенку вырасти нарциссом, который будет любить только себя, считая себя самым умным, красивым и лучшим из людей с особенной судьбой? Для этого надо следовать простым правилам, считает психолог.
«Самое первое, что мы должны сделать — всегда сравнивать его с другими, при этом восхвалять его качества», — посоветовала Полина Заргарова.
Например, если ваш ребенок научился кататься на велосипеде, вы ему говорите, что в его возрасте это необыкновенный талант и больше никто в четыре года так замечательно не крутит педали. Не забывайте хвалить его при каждом удобном случае. Важно, чтобы даже самый незначительный поступок ребенка превозносился до небес. Показывайте и рассказывайте ему, насколько он талантлив и что другого такого нет на всем белом свете. В вашем лексиконе должны быть слова: ты самый красивый, ты самый умный и самый лучший на свете.
«Второе правило — если ваш ребенок совершил какой-то неблаговидный поступок, ни в коем случае его не ругаем, всегда оправдывая проступками других людей», — дала вредный совет психолог.
Примеры: да, ты толкнул этого мальчика, но это он сам к тебе подошел, ты ни в чем не виноват. Или: да, ты дернул Машу за косичку, но ведь она специально заплела ее, чтобы ты дернул. И вообще специально мимо тебя ходила, крутя головой, как бы намекая: дерни меня.
«Третье золотое правило — ни в коем случае не позволяем ребенку помогать нам по дому», — поделилась специалист по детской психологии.
Вы должны объяснить чаду, что его нежные ручки не приспособлены мыть посуду или вытирать пыль и убираться, поэтому вы сами со всем справитесь. Вы должны постоянно настраивать ребенка на то, что ему уготована лучшая судьба, и тогда он точно почувствует себя особенным. Держите перед глазами пример звездного мальчика из одноименного фильма: именно так должен ощущать себя ваш королевский отпрыск.
Не позволяя ему выполнять какую бы то ни было работу, даже если он будет сильно вас уговаривать, особенно в три-четыре года, вы точно вырастите из вашего чада самовлюбленного, эгоистичного, лелеющего только свои интересы человека. Человека, не умеющего сострадать и не обращающего внимания на проблемы и боль других людей.
«Однако, когда он подрастет, уже вы сами станете для него тем человеком, который не нуждается в помощи, на кого не стоит обращать внимание: вы всегда настраивали его на особенную, исключительную жизнь», — предупредила психолог.