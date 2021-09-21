Можно ли кипятить воду в чайнике несколько раз? Мифы и правда

Накипь рекомендуется своевременно удалять из чайников, но не потому, что она наносит непоправимый вред здоровью, а потому, что портит бытовую технику. От нее страдают теплонагревательные элементы не только чайников, но и всех приборов, где внутри системы проходит процедура кипячения воды: утюгов, отпаривателей, стиральных и посудомоечных машин.

Мышьяк, дейтерий и тритий

В воде действительно содержится оксид дейтерия — тяжелого водорода, но кипячение воды дважды или трижды не может создать такой концентрации, которая бы активировала вредное воздействие этого химического вещества.

Чтобы кипячёная водопроводная вода стала действительно опасной, нужно достичь определенной химической концентрации, а для этого необходимо выполнить как минимум два условия:

Кипятить её в течение длительного периода времени. Выпаривать воду при очень высокой температуре.

Но даже если выпить такую «мертвую» воду, ничего страшного не произойдёт. Чтобы организму был нанесен непоправимый вред, её нужно употреблять в течение длительного периода времени ежедневно.

Например, в случае с мышьяком исследования показали, что опасной дозой потребления считается 0,6 мг мышьяка на кг массы тела в день. Это означает, что обычному человеку весом в 75 кг потребуется выпить почти 10 тысяч литров выпаренной воды в течение нескольких дней подряд. Согласитесь, вряд ли в реальной жизни это возможно.

Что же касается столь опасного дейтерия, то было также подсчитано, что для получения 1 литра воды, в которой концентрация дейтерия в 10 раз превысит природную концентрацию, в чайник нужно долить в общей сложности такое количество воды, которое превышает массу нашей планеты в 300 млн раз.

Выводы можно сделать следующие