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Силикон из искусственной груди оказался способен утекать в организм

Силиконовые имплантанты ФОТО: http://www.rusmedserver.ru

Исследователи изучили 400 женщин, которые делали себе операции по изменению формы груди. Оказалось, что у 86-98% из них силикон из имплантов просочился в организм.

О научной работе медиков под руководством Генри Дейкмана из Университета прикладных наук пишет «ТАСС».

400 женщин-участниц исследования делали себе операцию не в первый раз. Это позволило учёным изучить фрагменты, удалённые из организма женщин во время операций. Анализ показал, что молекулы силикона просочились в ткани тела практически у всех пациенток (98%). Это не зависело от того, какие имплантаты они использовали. У 86% пациентов силикон проник даже в лимфатические узлы, жировую ткань и другие части организма.

Учёные рассказали, что эти утечки стали причиной воспалений разной степени тяжести у 92% пациенток. Исследователи считают, что эту проблему надо продолжать изучать и пока отказаться от операций по увеличению груди.

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