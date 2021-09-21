В Таллинне прошел модный показ, вдохновленный коронавирусом и обстановкой в мире

С помощью показа «We Are The World» дизайнер-конструктор Наталья Галкина хотела донести о том, что мы являемся частью этого мира, и мы можем не только пользоваться благами сего, но и стремиться к созданию своего.

Стоит отметить часть коллекции, которая, по словам дизайнера, была сделана из остатков тканей. Она и стала изюминкой показа. При создании коллекции были использованы необычные приемы для создания полотна ткани в сочетании с цветами природы. На каждой модели, а именно на руках и ногах, были написаны тексты, заставляющие задуматься о глобальных темах.

Из остатков трикотажной части коллекции дизайнер решила сделать игрушки в форме дельфинов - самых умных из млекопитающих. Тем самым Наталья Галкина призвала обратить внимание на проблему загрязнения мировых вод, браконьерства и убийства обитателей океана.

«Коллекция подходит для разного возраста, как для юных, так и постарше. Хотелось показать, что сложное может выглядеть просто, поэтому платья одновременно и красивые, и достаточно простые - их можно одеть как с туфлями, так и без обуви, поэтому применимы в любой ситуации – на выход или в качестве домашней одежды», - рассказывает дизайнер бренда ANGelNG.

В коллекции использованы такие цвета, как серебристый металлик, зелёное золото, небесно-синий, коричневый. Цвета, которые мы видим в природе. В коллекции много кругов и колечек. Колечки на причёсках, на платьях – это символ замкнутого круга. Ведь многим сложно найти выход в такой обстановке, которая сложилась сейчас,

- добавляет дизайнер.

Показ коллекции „We Are The World“ включил в себя инсталляцию, оригинальные прически и сами дизайнерские изделия.

Инсталяция на модном показе ANGelNG "We Are The World". ФОТО: Aivar Pärtel/Anastassia Ross

«Инсталляция показывает то, что сейчас нас окружает. Это немного страшно, но это реальность, которую стоит принять. При этом, стоит помнить, что природа жива, поэтому сама коллекция будто говорит: «Мы часть ее, мир внутри нас, а мы в нем»», - поведала Наталья свой философский замысел.

Отдельно дизайнер отмечает прически-косы. «Издревле косы считаются защитой и силой женщины, что так важно сегодня, поэтому мы решили сделать много укладок кос разных видов», - делится задумкой Наталья.

"Помогли воплотить мои идеи в жизнь группа парикмахеров и визажистов: Наталья Рябцева, Эльвира Иск, Наталья Пырх, Татьяна Клейменова", - отмечает дизайнер.