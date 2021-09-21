ТОП-9 круп для похудения
Если хотите сбросить вес, советуем обратить самое пристальное внимание на крупы. Во-первых, каши — это дёшево. Во-вторых, полезно. В-третьих, действительно вкусно. Итак, какие крупы можно есть при похудении?
Если хотите сбросить вес, советуем обратить самое пристальное внимание на крупы. Во-первых, каши — это дёшево. Во-вторых, полезно. В-третьих, действительно вкусно. Итак, какие крупы можно есть при похудении?
К сожалению, большинство из нас знают только о пользе самых популярных круп — гречки и овсянки. Специально для вас мы собрали информацию и о других, не менее полезных кашах. Чтобы сбросить вес, выбирайте любую низкокалорийную крупу из нашего списка и устройте разгрузочный день, в течение которого можно есть только кашу, фрукты и овощи, или на 7 дней замените обычный завтрак и ужин одной из диетических круп.
Пшенную крупу при похудении покупайте в прозрачной упаковке, чтобы убедиться, что зёрнышки ярко-жёлтого цвета. Чем пшено желтее, тем оно полезнее. Как следует промойте стакан крупы, залейте тремя стаканами воды и варите до размягчения. Можно добавить семечки кунжута, чайную ложку льняного масла или небольшую горсть изюма.
2. Гречка
Считается, что гречневая крупа — самая экологичная из всех, поскольку её выращивают без химических удобрений: гречка сама «забивает» сорняки. Её часто рекомендуют для профилактики и лечения анемии из-за высокого содержания железа. В ней также много витаминов группы В и рутина. Гречка — одна из лучших круп для похудения: в ней содержатся сложные углеводы, которые медленно усваиваются и на долгое время дают чувство сытости.
Манную крупу вырабатывают из пшеницы, а её вкус знаком всем с детства. В последние годы всё чаще стали говорить о том, что манка — это пустые калории. Но на самом деле некоторых веществ, например, калия и витаминов Е и В1, в ней даже больше, чем в рисе, поэтому совсем исключать манку из рациона следует лишь людям с непереносимостью глютена. Разумеется, при диете для похудения готовить манную крупу нужно без сахара и на нежирном молоке (максимум 2.5%). В готовую кашу можно добавить как свежие фрукты, так и сухофрукты.
5. Овсянка
Какую крупу чаще всего едят при похудении? Овсяная крупа и её производные геркулесовые хлопья содержат витамины РР, Е и витамины группы В, а также магний, фосфор, кальций, железо, натрий и цинк. Но если вы хотите сбросить вес, важнее всего высокое содержание клетчатки, которая способствует очищению организма. Для похудения готовьте эту низкокалорийную крупу на воде с добавлением корицы, которая активизирует обмен веществ. В готовую кашу добавьте чайную ложку мёда или немного свежих фруктов (кроме бананов и винограда). Не удивляйтесь, если после несколько дней с овсянкой на завтрак и ужин вы продолжите худеть: эта полезная крупа активизирует процесс пищеварения и очищения организма.
Ячневую крупу изготавливают из зёрен ячменя, богатого витаминами D, E, PP и витаминами группы В. При похудении польза этой крупы состоит в том, что в ней содержится фосфор, который необходим для хорошего метаболизма. Кроме этого, ячневая крупа — чемпион среди злаков по содержанию марганца, калия и кальция. Ячневая каша необходима для похудения, так как она быстро насыщает ваш организм. За счёт этого вы не будете переедать, если съедите её за завтраком. К тому же она понижает уровень сахара в крови, а это уникальная возможность похудеть людям, страдающим диабетом.
7. Перловка
Перловая крупа, как и ячневая, производится из ячменного зерна. Зёрнышки содержат целый комплекс витаминов и минералов, а кроме того богаты лизином — эта полезная аминокислота участвует в выработке коллагена. А коллаген, как известно, отвечает за молодость кожи.
В России блюда из кукурузной крупы практически не едят, а зря! Она полезна для здоровья сердечно-сосудистой системы и, что очень важно, предотвращает процессы брожения и гниения в кишечнике, и при этом почти никогда не вызывает аллергии. Кукурузная крупа — одна из лучших для похудения. Белки из кукурузной крупы не до конца усваиваются организмом, то есть её фактическая калорийность значительно ниже заявленной, пишет «Домашний очаг».