ТОП-9 круп для похудения

Пшенную крупу при похудении покупайте в прозрачной упаковке, чтобы убедиться, что зёрнышки ярко-жёлтого цвета. Чем пшено желтее, тем оно полезнее. Как следует промойте стакан крупы, залейте тремя стаканами воды и варите до размягчения. Можно добавить семечки кунжута, чайную ложку льняного масла или небольшую горсть изюма.

Считается, что гречневая крупа — самая экологичная из всех, поскольку её выращивают без химических удобрений: гречка сама «забивает» сорняки. Её часто рекомендуют для профилактики и лечения анемии из-за высокого содержания железа. В ней также много витаминов группы В и рутина. Гречка — одна из лучших круп для похудения: в ней содержатся сложные углеводы, которые медленно усваиваются и на долгое время дают чувство сытости.

Разгрузочный день с гречкой. С вечера залейте кипятком 250 г гречневой крупы и накройте крышкой. Весь следующий день ешьте получившуюся кашу со свежей зеленью и пейте как можно больше воды и чая без сахара.

3. Пшеничная крупа

Признайтесь, вы хоть раз в жизни ели пшеничную крупу? Нет? Очень зря, ведь она регулирует жировой обмен и снижает холестерин. Блюда из пшеничной крупы улучшают состояние кожи, волос и ногтей, а также замедляют процесс старения. Пшеничная крупа при похудении станет вашим незаменимым помощником: она выводит из организма лишний жир, поэтому по праву может считаться одним из лучших диетических продуктов. К тому же пшеничная каша — одна из самых низкокалорийных, поэтому она поможет относительно быстро снизить вес.

4. Манка