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ТОП-9 круп для похудения

Крупы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если хотите сбросить вес, советуем обратить самое пристальное внимание на крупы. Во-первых, каши — это дёшево. Во-вторых, полезно. В-третьих, действительно вкусно. Итак, какие крупы можно есть при похудении?

К сожалению, большинство из нас знают только о пользе самых популярных круп — гречки и овсянки. Специально для вас мы собрали информацию и о других, не менее полезных кашах. Чтобы сбросить вес, выбирайте любую низкокалорийную крупу из нашего списка и устройте разгрузочный день, в течение которого можно есть только кашу, фрукты и овощи, или на 7 дней замените обычный завтрак и ужин одной из диетических круп.

Cамые полезные крупы для похудения
 
1. Пшено
Эта полезная крупа для здоровья и похудения не просто препятствует отложению жиров, но и выводит их из организма. Кроме того, пшено поможет вывести токсины, насыщает организм магнием, фосфором, калием, серой и витаминами РР, Е, а также группы В.

Пшенную крупу при похудении покупайте в прозрачной упаковке, чтобы убедиться, что зёрнышки ярко-жёлтого цвета. Чем пшено желтее, тем оно полезнее. Как следует промойте стакан крупы, залейте тремя стаканами воды и варите до размягчения. Можно добавить семечки кунжута, чайную ложку льняного масла или небольшую горсть изюма.

2. Гречка

Считается, что гречневая крупа — самая экологичная из всех, поскольку её выращивают без химических удобрений: гречка сама «забивает» сорняки. Её часто рекомендуют для профилактики и лечения анемии из-за высокого содержания железа. В ней также много витаминов группы В и рутина. Гречка — одна из лучших круп для похудения: в ней содержатся сложные углеводы, которые медленно усваиваются и на долгое время дают чувство сытости.

Разгрузочный день с гречкой. С вечера залейте кипятком 250 г гречневой крупы и накройте крышкой. Весь следующий день ешьте получившуюся кашу со свежей зеленью и пейте как можно больше воды и чая без сахара.
 
3. Пшеничная крупа
Признайтесь, вы хоть раз в жизни ели пшеничную крупу? Нет? Очень зря, ведь она регулирует жировой обмен и снижает холестерин. Блюда из пшеничной крупы улучшают состояние кожи, волос и ногтей, а также замедляют процесс старения. Пшеничная крупа при похудении станет вашим незаменимым помощником: она выводит из организма лишний жир, поэтому по праву может считаться одним из лучших диетических продуктов. К тому же пшеничная каша — одна из самых низкокалорийных, поэтому она поможет относительно быстро снизить вес.
 
4. Манка

Манную крупу вырабатывают из пшеницы, а её вкус знаком всем с детства. В последние годы всё чаще стали говорить о том, что манка — это пустые калории. Но на самом деле некоторых веществ, например, калия и витаминов Е и В1, в ней даже больше, чем в рисе, поэтому совсем исключать манку из рациона следует лишь людям с непереносимостью глютена. Разумеется, при диете для похудения готовить манную крупу нужно без сахара и на нежирном молоке (максимум 2.5%). В готовую кашу можно добавить как свежие фрукты, так и сухофрукты.

5. Овсянка

Какую крупу чаще всего едят при похудении? Овсяная крупа и её производные геркулесовые хлопья содержат витамины РР, Е и витамины группы В, а также магний, фосфор, кальций, железо, натрий и цинк. Но если вы хотите сбросить вес, важнее всего высокое содержание клетчатки, которая способствует очищению организма. Для похудения готовьте эту низкокалорийную крупу на воде с добавлением корицы, которая активизирует обмен веществ. В готовую кашу добавьте чайную ложку мёда или немного свежих фруктов (кроме бананов и винограда). Не удивляйтесь, если после несколько дней с овсянкой на завтрак и ужин вы продолжите худеть: эта полезная крупа активизирует процесс пищеварения и очищения организма.

6. Ячневая крупа

Ячневую крупу изготавливают из зёрен ячменя, богатого витаминами D, E, PP и витаминами группы В. При похудении польза этой крупы состоит в том, что в ней содержится фосфор, который необходим для хорошего метаболизма. Кроме этого, ячневая крупа — чемпион среди злаков по содержанию марганца, калия и кальция. Ячневая каша необходима для похудения, так как она быстро насыщает ваш организм. За счёт этого вы не будете переедать, если съедите её за завтраком. К тому же она понижает уровень сахара в крови, а это уникальная возможность похудеть людям, страдающим диабетом.

7. Перловка

Перловая крупа, как и ячневая, производится из ячменного зерна. Зёрнышки содержат целый комплекс витаминов и минералов, а кроме того богаты лизином — эта полезная аминокислота участвует в выработке коллагена. А коллаген, как известно, отвечает за молодость кожи.

Перловая крупа считается одним из лучших продуктов для похудения, ведь во время приготовления она увеличивается в объёме в пять раз. Это значит, что калорий в ней совсем немного, и можно без вреда для фигуры съесть достаточно большую порцию. С вечера промойте и замочите перловку, а утром сварите её без сахара и соли. Если вы устраиваете с ней разгрузочный день, то эффект заметите сразу. Также у вас значительно уменьшатся отёки, так как эта крупа отлично выводит из организма лишнюю жидкость.
 
8. Кукурузная крупа

В России блюда из кукурузной крупы практически не едят, а зря! Она полезна для здоровья сердечно-сосудистой системы и, что очень важно, предотвращает процессы брожения и гниения в кишечнике, и при этом почти никогда не вызывает аллергии. Кукурузная крупа — одна из лучших для похудения. Белки из кукурузной крупы не до конца усваиваются организмом, то есть её фактическая калорийность значительно ниже заявленной, пишет «Домашний очаг».

9. Рис
Какие ещё крупы следует есть при похудении? Если вы хотите сбросить вес, нужно соблюдать два важных правила. Во-первых, имейте в виду, что полезнее всего для здоровья — необработанный коричневый рис. Ведь до 70% витаминов и минералов содержатся именно в оболочке рисовых зёрен. Во-вторых, есть одна хитрость, которая позволяет при приготовлении почти вдвое снизить калорийность риса. При варке кладите крупу уже в кипящую воду и добавляйте чайную ложку кокосового масла, а после варки сразу же охлаждайте. В чём тут секрет? Всё просто: липиды, которые в большом количестве содержит кокосовое масло, меняют структуру крахмала в рисовой крупе. Благодаря этому калорийность уменьшается.

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