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Ученые вычислили шесть самых грязных мест в квартире

Уборка квартиры. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Регулярная уборка нужна не только для эстетики, но и для здоровья, пишет wmj.ru.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Дарья Егорова в беседе с порталом «Доктор Питер» объяснила, что дома нас окружают патогены — микроскопические организмы, которые мы не можем увидеть невооруженным глазом, но которые могут стать причиной инфекционных заболеваний. Всего их 4 основные группы: бактерии, вирусы, простейшие и грибы.

Всего за 4 часа вирусы и бактерии могут от одного зараженного источника распространиться по 50% поверхностей в помещении, и их стоит вовремя останавливать — особенно в самых грязных местах. Первое из них — кухня, здесь каждый уголок может оказаться с сюрпризом. По данным санитарного фонда NSF, в более 75% кухонных губок и тряпок, не замененных вовремя, были обнаружены сальмонелла, кишечная палочка и частицы фекалий. Эти же друзья могут жить в разделочных досках, на столешницах, раковине и других поверхностях на кухне.

В обычных комнатах несколько больных мест: это игровые джойстики, которые редко дезинфицируют, и другие электронные устройства, к которым часто прикасаются; ручки и выключатели и подлокотники мягкой мебели. Подлокотники годами копят человеческое сало и пот, и, по данным UNICEF, каждые 100 кв. см подлокотников содержат в среднем 19,2 тысячи микробов. Содержание пыли на них и других поверхностях тоже разнообразно.

Это и чешуйки омертвевшей кожи, и волосы, и цветочная пыльца, а также огромное количество микробов, которые могут быть опасны для здоровья. По данным ученых из Университета Колорадо, обычная домашняя пыль является домом в среднем для 9 тысяч различных микробов, включая 2000 грибков и 7000 разновидностей бактерий. А кроме того, в ней живут пылевые клещи — невидимые насекомые, продукты жизнедеятельности которых вызывают, например, развитие астмы, аллергические реакции, кашель, насморк.

В ванной и туалете бактерии притягивает зубная щетка — здесь могут обитать более 100 млн бактерий, в том числе кишечная палочка и стафилококк. Стоит часто проводить дезинфекцию стаканчика или держателя, а также регулярно менять щетку. Но и это не все — в ванной самой грязной зоной с точки зрения бактерий считаются радиатор и вешалка для полотенец. Во влажных полотенцах множатся вредные микроорганизмы и бактерии, а радиаторы притягивают пыль, грязь, плесень, что может привести как минимум к раздражению кожи. Моют же эти места гораздо реже, чем унитазы и раковины.

Эксперт порекомендовала использовать для уборки средства, которые не содержат хлор и работают благодаря содержанию в них спирта и кислот. Это безопасно для человека и его питомцев.


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