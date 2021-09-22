Семь мифов о хлебе, о которых пора забыть

Это неправда. Сам по себе хлеб — продукт не тяжелый. Он является хорошим дополнением к отдельным блюдам и выравнивает дневную норму углеводов, например. Рекомендую сочетать его с супами, особенно овощными, свежей зеленью (которая очень полезна), разнообразными кисломолочными продуктами (йогурт, кефир), крупами. А вот с животными белками хлеб нужно сочетать очень аккуратно, чтобы не давать излишнюю нагрузку на организм.
Что касается чувства тяжести в желудке, то тут хлеб часто путают с плотной сдобной выпечкой. Она действительно тяжелее классического хлеба, но побаловать себя можно и нужно, если булочка изготовлена из качественного сырья. Главное — не злоупотреблять!
Миф № 5. Бездрожжевой хлеб полезнее
Это тоже частое заблуждение, поскольку любой хлеб без дрожжей приготовить невозможно. Бездрожжевой хлеб содержит клетчатку, может снижать концентрацию сахара в крови, но говорить о том, что он полезнее обычного хлеба, не приходится. По полезным свойствам они не конкуренты.
Ключевая разница — в составе и технологии приготовления. Бездрожжевой хлеб готовится на закваске, а вот задача у нее ровно такая же, как и у классических дрожжей, — поднимать тесто. Причем мы понимаем, что даже, если просто смешать муку и воду, такое соседство приведет к брожению.
А вот по скорости усвоения бездрожжевой хлеб и правда может выиграть у обычного. За счет того, что тесто требует достаточно длительной настойки на закваске, сложные ингредиенты успевают распасться на более простые для усвоения. Поэтому такой хлеб нередко включают в рацион спортсменов. Однако помни, что подобное утверждение справедливо не только для бездрожжевого хлеба, но и для других видов хлеба с длительным тестоведением.
Миф № 6. Биохлеб, безглютеновый хлеб — польза или маркетинг?
И здесь тоже будет верно заметить, что во всем важна мера. Если употреблять его в меру, то продукты с содержанием глютена безвредны для среднестатистического здорового человека.
При определенных заболеваниях хлеб действительно стоит заменить безглютеновым. В такое изделие обычно добавляют перемолотые семена, а мука используется гречневая, миндальная, льняная или кукурузная. Полезные свойства такого хлеба тоже сохраняются: здесь много минеральных веществ, витаминов, сложных углеводов и аминокислот.
А вот в отношении биохлеба все немного сложнее. Он очень популярен среди тех, кто привержен ЗОЖ и исключает любые пищевые добавки. Однако в данном случае приставка «био» означает не полезные свойства, а отслеживаемость ингредиентов и технологический процесс — от полей выращивания до выпечки. По полезным свойствам он вряд ли сильно превосходит классический бездрожжевой хлеб.
Миф № 7. Хлеб можно заменить хлебцами
А вот это самое опасное заблуждение. Хлебцы — сухой продукт с плотностью гораздо выше, чем у классического хлеба. Съесть их можно больше, причем не заметив этого, а вот набор в весе будет очень даже ощутим. К тому же производители нередко используют специальные вкусовые добавки, которые только увеличивают аппетит. А еще у хлебцев достаточно много противопоказаний.
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