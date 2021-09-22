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Семь мифов о хлебе, о которых пора забыть

Хлеб. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Диетологи уже давно реабилитировали хлеб: он не вреден и не становится причиной лишнего веса. Важно лишь правильно выбирать, хранить и корректно включать в свое питание этот продукт. Но как это сделать? Cosmo разбирается вместе с Еленой Мясниковой, инженером-технологом общественного питания, доцентом РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Миф № 1. Хлеб — бесполезный, «пустой» продукт

На самом деле в правильно приготовленном хлебе содержится достаточно полезных веществ, начиная от витаминов А, Е и В и заканчивая ценными кремнием, магнием и калием. Поэтому, отказавшись от него полностью, ты скорее потеряешь, чем приобретешь, а еще рискуешь стать вспыльчивой и быстрее уставать. В хлебе содержатся сложные углеводы, которые влияют на выработку серотонина и способны поддерживать позитивный настрой.

Если хочешь выбрать самый полезный хлеб, рекомендую обратить внимание на цельнозерновой. Взаимосвязь тут самая прямая — чем меньше зерна подвергаются обработке (не шлифуются в первую очередь), тем больше пользы для здоровья они несут. Зерна в оболочке дольше перевариваются и насыщают организм необходимыми веществами. Например, в таком хлебе содержится много витамина В1, который помогает нам бороться с авитаминозом и дольше сохраняет здоровой сердечно-сосудистую систему. А из-за содержания грубых волокон он позитивно влияет на перистальтику кишечника.

Миф № 2. Мягкий и свежий хлеб вреден, а вот слегка черствый — гораздо полезнее

Это довольно частое заблуждение. Считается, что свежеиспеченный хлеб способен вызвать процессы брожения и довольно негативно влияет на здоровье в целом. Но это всего лишь миф.

Свежий мягкий хлеб не рекомендуется людям с серьезными заболеваниями ЖКТ. Всем остальным не стоит отказывать себе в удовольствии отведать горячее хрустящее изделие, ведь витаминов и полезных микроэлементов в нем хоть отбавляй. К тому же долго лежавший, зачастую упакованный в полиэтиленовые пакеты хлеб — совсем не то и по вкусу, и по качеству, а за счет более долгого срока хранения он еще и менее полезен.

Я рекомендую в первую очередь обращать внимание на хлеб из пекарен. Он свежий и сохраняет полезные свойства. Причем сейчас его легко купить в любом районе города. Не нужно специально отправляться на поиски кафе или отдельной пекарни: такие отделы, например, начали появляться и в магазинах.

Сколько хранится хлеб?

Свежевыпеченный хлеб должен храниться при комнатной температуре в сухом месте. Хлеб хранится не более двух-трех дней.

Миф № 3. От хлеба набирают вес

Во всем нужно знать меру, и в употреблении хлеба тоже. Если регулярно съедать по батону за раз, конечно, можно в итоге обнаружить пару лишних килограммов, да и суточная норма углеводов будет явно превышена.

Приверженцы правильного питания и те, кто следит за фигурой, часто выбирают хлеб из цельнозерновой муки, о котором мы уже говорили выше. И это правильно! Он содержит много пищевых волокон, которые усиливают перестальтику кишечника и препятствуют набору веса.

Выбирай хлеб с натуральными компонентами — орехами, сухофруктами, семенами подсолнечника, кунжута, льна, тыквы. Такой хлеб не навредит здоровью и фигуре, а принесет только пользу!

Миф № 4. Хлеб — тяжелый продукт

Это неправда. Сам по себе хлеб — продукт не тяжелый. Он является хорошим дополнением к отдельным блюдам и выравнивает дневную норму углеводов, например. Рекомендую сочетать его с супами, особенно овощными, свежей зеленью (которая очень полезна), разнообразными кисломолочными продуктами (йогурт, кефир), крупами. А вот с животными белками хлеб нужно сочетать очень аккуратно, чтобы не давать излишнюю нагрузку на организм.

Что касается чувства тяжести в желудке, то тут хлеб часто путают с плотной сдобной выпечкой. Она действительно тяжелее классического хлеба, но побаловать себя можно и нужно, если булочка изготовлена из качественного сырья. Главное — не злоупотреблять!

Миф № 5. Бездрожжевой хлеб полезнее

Это тоже частое заблуждение, поскольку любой хлеб без дрожжей приготовить невозможно. Бездрожжевой хлеб содержит клетчатку, может снижать концентрацию сахара в крови, но говорить о том, что он полезнее обычного хлеба, не приходится. По полезным свойствам они не конкуренты.

Ключевая разница — в составе и технологии приготовления. Бездрожжевой хлеб готовится на закваске, а вот задача у нее ровно такая же, как и у классических дрожжей, — поднимать тесто. Причем мы понимаем, что даже, если просто смешать муку и воду, такое соседство приведет к брожению.

А вот по скорости усвоения бездрожжевой хлеб и правда может выиграть у обычного. За счет того, что тесто требует достаточно длительной настойки на закваске, сложные ингредиенты успевают распасться на более простые для усвоения. Поэтому такой хлеб нередко включают в рацион спортсменов. Однако помни, что подобное утверждение справедливо не только для бездрожжевого хлеба, но и для других видов хлеба с длительным тестоведением.

Миф № 6. Биохлеб, безглютеновый хлеб — польза или маркетинг?

И здесь тоже будет верно заметить, что во всем важна мера. Если употреблять его в меру, то продукты с содержанием глютена безвредны для среднестатистического здорового человека.

При определенных заболеваниях хлеб действительно стоит заменить безглютеновым. В такое изделие обычно добавляют перемолотые семена, а мука используется гречневая, миндальная, льняная или кукурузная. Полезные свойства такого хлеба тоже сохраняются: здесь много минеральных веществ, витаминов, сложных углеводов и аминокислот.

А вот в отношении биохлеба все немного сложнее. Он очень популярен среди тех, кто привержен ЗОЖ и исключает любые пищевые добавки. Однако в данном случае приставка «био» означает не полезные свойства, а отслеживаемость ингредиентов и технологический процесс — от полей выращивания до выпечки. По полезным свойствам он вряд ли сильно превосходит классический бездрожжевой хлеб.

Миф № 7. Хлеб можно заменить хлебцами

А вот это самое опасное заблуждение. Хлебцы — сухой продукт с плотностью гораздо выше, чем у классического хлеба. Съесть их можно больше, причем не заметив этого, а вот набор в весе будет очень даже ощутим. К тому же производители нередко используют специальные вкусовые добавки, которые только увеличивают аппетит. А еще у хлебцев достаточно много противопоказаний.


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