Семь мифов о хлебе, о которых пора забыть

Миф № 1. Хлеб — бесполезный, «пустой» продукт

На самом деле в правильно приготовленном хлебе содержится достаточно полезных веществ, начиная от витаминов А, Е и В и заканчивая ценными кремнием, магнием и калием. Поэтому, отказавшись от него полностью, ты скорее потеряешь, чем приобретешь, а еще рискуешь стать вспыльчивой и быстрее уставать. В хлебе содержатся сложные углеводы, которые влияют на выработку серотонина и способны поддерживать позитивный настрой.

Если хочешь выбрать самый полезный хлеб, рекомендую обратить внимание на цельнозерновой. Взаимосвязь тут самая прямая — чем меньше зерна подвергаются обработке (не шлифуются в первую очередь), тем больше пользы для здоровья они несут. Зерна в оболочке дольше перевариваются и насыщают организм необходимыми веществами. Например, в таком хлебе содержится много витамина В1, который помогает нам бороться с авитаминозом и дольше сохраняет здоровой сердечно-сосудистую систему. А из-за содержания грубых волокон он позитивно влияет на перистальтику кишечника.

Миф № 2. Мягкий и свежий хлеб вреден, а вот слегка черствый — гораздо полезнее

Это довольно частое заблуждение. Считается, что свежеиспеченный хлеб способен вызвать процессы брожения и довольно негативно влияет на здоровье в целом. Но это всего лишь миф.

Свежий мягкий хлеб не рекомендуется людям с серьезными заболеваниями ЖКТ. Всем остальным не стоит отказывать себе в удовольствии отведать горячее хрустящее изделие, ведь витаминов и полезных микроэлементов в нем хоть отбавляй. К тому же долго лежавший, зачастую упакованный в полиэтиленовые пакеты хлеб — совсем не то и по вкусу, и по качеству, а за счет более долгого срока хранения он еще и менее полезен.

Я рекомендую в первую очередь обращать внимание на хлеб из пекарен. Он свежий и сохраняет полезные свойства. Причем сейчас его легко купить в любом районе города. Не нужно специально отправляться на поиски кафе или отдельной пекарни: такие отделы, например, начали появляться и в магазинах.

Сколько хранится хлеб?

Свежевыпеченный хлеб должен храниться при комнатной температуре в сухом месте. Хлеб хранится не более двух-трех дней.

Миф № 3. От хлеба набирают вес

Во всем нужно знать меру, и в употреблении хлеба тоже. Если регулярно съедать по батону за раз, конечно, можно в итоге обнаружить пару лишних килограммов, да и суточная норма углеводов будет явно превышена.

Приверженцы правильного питания и те, кто следит за фигурой, часто выбирают хлеб из цельнозерновой муки, о котором мы уже говорили выше. И это правильно! Он содержит много пищевых волокон, которые усиливают перестальтику кишечника и препятствуют набору веса.

Выбирай хлеб с натуральными компонентами — орехами, сухофруктами, семенами подсолнечника, кунжута, льна, тыквы. Такой хлеб не навредит здоровью и фигуре, а принесет только пользу!