Объясняет стоматолог: набор веса и зубы: где здесь связь?

Замкнутый круг

Вообще причины набора веса из-за переедания часто лежат в области психологии. И одна из них — это формирование замкнутого круга: «я ужасно выгляжу — переживаю из-за этого — пойду поем, чтобы получить хоть какое-то утешение — вес вырос — я ужасно выгляжу». Бег по этому кругу приводит подчас к более серьезному набору веса, потому что как человек ни старается контролировать объем и качество съеденного — стресс заставляет его все время тянуться к вкусняшкам. Ведь вкусная еда — самый простой и быстрый способ получить радостные, приятные эмоции. Контроль питания в такой ситуации может только усугубить стресс, так как человек лишает себя «быстрой радости», пишет «Лиза».

При чем тут стоматолог? Он, конечно, не может выполнять работу психолога, но давно замечено, что красивая улыбка повышает самооценку, уверенность человека в себе и своей привлекательности. Улучшение вида улыбки поможет ослабить стресс и негативные эмоции, укрепить уверенность в том, что первый шаг к красоте уже сделан, а значит и весь путь будет не таким долгим и сложным.

Для того, чтобы вернуть красоту улыбке в эстетической стоматологии применяется несколько методик. Это, во-первых, профессиональное отбеливание — как с помощью ультрафиолетовой лампы, так и с лазером. Оно помогает исправить некрасивый цвет зубов, при чем дает довольно длительный эффект. Второй метод применяется, когда есть проблемы не только с цветом, но и с трещинами или сколами — это художественная реставрация композитными материалами. Врач накладывает их послойно, формируя красивые зубы.

Для более серьезных эстетических проблем созданы виниры — тонкие пластинки из особой керамики. Она одновременно прочная и красивая, причем палитра оттенков настолько велика, чтобы можно подобрать такой цвет, который будет выглядеть натурально, гармонируя с оттенком кожи и губ. Если зуб сильно разрушен — то для зоны улыбки применяются цельнокерамические коронки.

Плохие зубы = лишний вес?

Но сильно разрушенные зубы могут не только вызывать психологический дискомфорт, приводящий к стремлению «зажевать» его чем-то вкусным. Плохие зубы — это в первую очередь серьезно нарушенный процесс пережевывания пищи.

Зубочелюстная система человека устроена так, чтобы, во-первых, вся жевательная нагрузка распределялась равномерно, а во-вторых — чтобы мы могли грызть и жевать достаточно твердых продукты (яблоки, груши, морковь, орехи, сухарики и т.д.). Кроме того, в каждом зубе есть пульпа, в которой находится пучок нервов и сосудов, обеспечивающих питание зуба. В норме никаких болевых или дискомфортных ощущения жевание не приносит. Но вот если у нас есть кариес, да еще и запущенный…