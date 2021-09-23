Впервые в Эстонии пройдет грандиозный финал конкурса красоты «Миссис Европа 2021»

В прошлый раз титул самой красивыми женщины Европы завоевала наша красавица — Милла Карпикова. Предыдущий конкурс проходил на острове Гран-Канария, а по традиции следующий конкурс принимает у себя страна-победительница. Милла Карпикова также является одним из организаторов конкурса в этом году.



В конкурсе примут участие 20 женщин. Такое число обусловлено коронавирусными ограничениями и ситуацией в мире.

Приставка «миссис» подразумевает, что участницы замужем или имеют детей. Среднестатистический возраст участниц от 25 лет и выше. Однако, основным критерием является наличие статуса брака в настоящее время или же в прошлом.

В конкурсах красоты категории «мисс» основными параметрами отбора являются внешность, модельные данные и возраст. В случае категории «миссис» в первую очередь берется в расчет умение преподнести себя и обладание харизмой, а не внешние данные.

Финал конкурса «Миссис Европа» пройдет 26 сентября в концертном зале «Estonia», его проведет Николай Бенцлер. Одним из украшений финала станет выступление певицы XEVEN, которая родилась в Эстонии, а сейчас живет и творит за ее пределами. Билеты можно приобрести в Piletilevi.

Я ехала на конкурс больше для опыта и участия, но когда выиграла, была очень счастлива. Такие эмоции хотелось бы пережить, наверное, каждой женщине. И я очень советую всем никогда не опускать руки, не забывать про себя и всегда верить в свои силы. Я думаю, что женщина может все. Главное — уверенность в себе,

- говорит Милла.