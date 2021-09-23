Впервые в Эстонии пройдет грандиозный финал конкурса красоты «Миссис Европа 2021»

В прошлый раз титул самой красивыми женщины Европы завоевала наша красавица — Милла Карпикова. Предыдущий конкурс проходил на острове Гран-Канария, а по традиции следующий конкурс принимает у себя страна-победительница. Милла Карпикова также является одним из организаторов конкурса в этом году.
В конкурсе примут участие 20 женщин. Такое число обусловлено коронавирусными ограничениями и ситуацией в мире.
Приставка «миссис» подразумевает, что участницы замужем или имеют детей. Среднестатистический возраст участниц от 25 лет и выше. Однако, основным критерием является наличие статуса брака в настоящее время или же в прошлом.
В конкурсах красоты категории «мисс» основными параметрами отбора являются внешность, модельные данные и возраст. В случае категории «миссис» в первую очередь берется в расчет умение преподнести себя и обладание харизмой, а не внешние данные.
Финал конкурса «Миссис Европа» пройдет 26 сентября в концертном зале «Estonia», его проведет Николай Бенцлер. Одним из украшений финала станет выступление певицы XEVEN, которая родилась в Эстонии, а сейчас живет и творит за ее пределами. Билеты можно приобрести в Piletilevi.
Я ехала на конкурс больше для опыта и участия, но когда выиграла, была очень счастлива. Такие эмоции хотелось бы пережить, наверное, каждой женщине. И я очень советую всем никогда не опускать руки, не забывать про себя и всегда верить в свои силы. Я думаю, что женщина может все. Главное — уверенность в себе,
Участницы из различных стран мира, в том числе из Японии и Индии прибыли в Таллинн 21 сентября. Женщины проведут в столице несколько дней: познакомятся с городом, местными достопримечательностями — в том числе для них запланирована экскурсия в Рийгикогу, а также знакомство с культурой и кухней Эстонии. Конкурсная программа состоит из нескольких этапов, в которых участницы должны будут продемонстрировать национальный костюм — этот этап пройдет на одной из смотровых площадок Старого города. Далее они представят доклад на тему загрязнения пластиковыми отходами и способами борьбы с ним у себя на родине, а также продемонстрируют свои таланты. Заключительным этапом станет финальное гала-шоу и дефиле в вечерних нарядах.