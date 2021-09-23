Почему нельзя начинать день со стирки? Народные приметы про стирку белья

Про стирку и всем, что с ней связано, издавна существует много примет, потому что это занятие, которое рано или поздно приходилось делать всем. Работа эта раньше считалась тяжёлой и обременительной и занимала порой несколько дней. И, чем сложнее хозяйкам доставалось чистое бельё, тем сильнее были стереотипы и убеждения. Возможно, вас рассмешат эти странные рекомендации из прошлого, но когда-то в них верили, и мы решили рассказать о нескольких самых любопытных.

Популярные приметы про стирку белья

Наши предки думали, что одежду или постельное бельё нельзя сушить ночью. Это привлекает «злых духов». Плохо, если на бельё попадает лунный свет. Считалось, что это может стать причиной душевных болезней и неудач. Если же ткань будет сохнуть на солнце, она наполнится энергией солнечного света, и будет исцелять и согревать своего владельца.

На ночь стирать бельё категорически запрещалось, но и раннее утро для этого занятия считалось неуместным. Примета гласила, что тот, кто начинает день со стирки, – смывает с себя удачу. Оставалось лишь одно время – перед обедом.

День недели тоже нужно было выбирать с умом. Понедельник, как известно, день тяжёлый, поэтому начинать в этот день что-то серьёзное вообще не стоило. Если постирать бельё в понедельник — всю неделю пришлось бы сушить, во вторник — тоже к беде, в субботу – плохо, можно поссориться с близкими да и денег не будет, стирать в воскресенье – к болезням и неприятностям, а вот в среду – лучше всего. Так что выбор оставался небольшой: дневное время в среду или, в крайнем случае, в четверг или в пятницу.

К стирке мужской одежды должен был быть особый подход. Если, например, отжимать всё вручную, муж никогда не засмотрится на другую женщину. Чтобы вернуть домой гулящего мужа, жене нужно было постирать его вещи в ручье 3 раза, произнося при этом заговоры. А незамужним девушкам стирать надо было особенно аккуратно, так как пролитая вода грозила неудачным браком. Нежелательно было стирать и в день чьей-то свадьбы, чтобы молодожёны не страдали потом от неурядиц и финансовых проблем. Если женщина стирала вещи во время дождя, то у неё могли начаться серьёзные конфликты с супругом, а если во время стирки намочить свою одежду, муж мог и запить.

Чтобы новые вещи служили дольше, их стирали первый раз в новолуние.

Одеяла не стирали в мае месяце: верный способ «вымыть» из дома члена семьи. На Рождество тоже не стирали, чтоб ненароком не «стереть» близкого человека.