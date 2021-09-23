Детская депрессия: восемь опасных симптомов, которые важно знать каждому родителю

К сожалению, депрессии подвержены не только взрослые, но и дети. Стресс, резкая перемена жизни, потеря кого-либо из значимых близких и даже гормональная перестройка организма может стать триггером, запускающим болезнь. И хотя больше всего депрессии подвержены подростки, симптомы могут появиться у детей любого возраста. Если вы замечаете какие-либо из описанных признаков у вашего ребенка, обязательно обратитесь с ним к специалисту и окажите ему всемерную поддержку.

Ребёнок стал хуже учиться

Как правило, ребенок не «съезжает» на плохие оценки просто так – за этим всегда стоит какая-то важная причина. Конфликты с одноклассниками или учителями, недостаток внимания дома, трудности в усвоении материала – все это может быть причиной. А также резкий переход на «тройки» может быть вызван депрессией, при которой просто не находится достаточно сил и мотивации для учебы.

Ребёнок много спит

Во время депрессии, как правило, нарушается качество сна и за ночь организм просто не успевает получить достаточно отдыха, а мозг – «перезагрузиться». В итоге требуется намного больше часов сна – и как правило, все равно энергии не хватает. Дети и подростки, страдающие депрессией, как правило, стараются «добрать» сон днем. А еще – с трудом встают по утрам и часто пытаются прогулять утренние уроки, чтобы подольше поспать.

Ребёнок мало общается

В депрессии люди часто стремятся к самоизоляции: контакты и общение требуют много энергии, а ее и без того хронически не хватает. Если ваш ребенок раз за разом отклоняет приглашения друзей, если он стал существенно меньше общаться, стоит обратить на это внимание и, возможно, обратиться к специалисту.

Ребёнок отказывается от развлечений

Ни в парк, ни в кино, ни на праздник – ни с вами, ни с друзьями. Это очень тревожный признак: в норме развлечения дают нам силы и энергию, помогают расслабиться, отдохнуть и «перезагрузиться». Но в депрессии любое действие и любые, даже положительные, эмоции пробивают дыру в энергетическом «кармане» и мы неосознанно стараемся экономить силы, отказываясь даже от того, что в обычное время нас радует.

Ребёнка не радуют счастливые воспоминания

Подростковый возраст – не самое простое время, и многие подростки впадают в настоящую мировую скорбь. Но если речь идет о депрессии, то человека не радует ни настоящее, ни будущее, ни даже прошлое – вместо того, чтобы черпать в счастливых воспоминаниях энергию и радость, ребенок воспринимает их как дополнительный повод для грусти и переживаний, пишет «Домашний Очаг».

Ребёнок плачет чаще, чем обычно

Слезы – нормальный и довольно эффективный способ выражения негативных эмоций. Но если плач и даже рыдания вызывают даже самые незначительные неудачи или переживания, возможно, стоит проконсультироваться со специалистом.

...и не хочет, чтобы его утешали

Иногда даже приятно почувствовать себя самым несчастным зайчиком в мире, но в норме мы не отказываемся от поддержки и утешения, когда что-то идет не так. Но часто в депрессии люди испытывают дополнительное чувство вины, если кто-то утешает их, и только еще больше страдают. Стоит насторожиться, если ребенок или подросток раз за разом отталкивает тех, кто пытается утешить или поддержать его.

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