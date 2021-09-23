Чт, 23.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Детская депрессия: восемь опасных симптомов, которые важно знать каждому родителю

И у детей бывает депрессия. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

К сожалению, депрессией страдают не только взрослые. Как определить, что вашему сыну или дочери срочно нужна помощь врача?

К сожалению, депрессии подвержены не только взрослые, но и дети. Стресс, резкая перемена жизни, потеря кого-либо из значимых близких и даже гормональная перестройка организма может стать триггером, запускающим болезнь. И хотя больше всего депрессии подвержены подростки, симптомы могут появиться у детей любого возраста. Если вы замечаете какие-либо из описанных признаков у вашего ребенка, обязательно обратитесь с ним к специалисту и окажите ему всемерную поддержку.

Ребёнок стал хуже учиться

Как правило, ребенок не «съезжает» на плохие оценки просто так – за этим всегда стоит какая-то важная причина. Конфликты с одноклассниками или учителями, недостаток внимания дома, трудности в усвоении материала – все это может быть причиной. А также резкий переход на «тройки» может быть вызван депрессией, при которой просто не находится достаточно сил и мотивации для учебы.

Ребёнок много спит

Во время депрессии, как правило, нарушается качество сна и за ночь организм просто не успевает получить достаточно отдыха, а мозг – «перезагрузиться». В итоге требуется намного больше часов сна – и как правило, все равно энергии не хватает. Дети и подростки, страдающие депрессией, как правило, стараются «добрать» сон днем. А еще – с трудом встают по утрам и часто пытаются прогулять утренние уроки, чтобы подольше поспать.

Ребёнок мало общается

В депрессии люди часто стремятся к самоизоляции: контакты и общение требуют много энергии, а ее и без того хронически не хватает. Если ваш ребенок раз за разом отклоняет приглашения друзей, если он стал существенно меньше общаться, стоит обратить на это внимание и, возможно, обратиться к специалисту.

Ребёнок отказывается от развлечений

Ни в парк, ни в кино, ни на праздник – ни с вами, ни с друзьями. Это очень тревожный признак: в норме развлечения дают нам силы и энергию, помогают расслабиться, отдохнуть и «перезагрузиться». Но в депрессии любое действие и любые, даже положительные, эмоции пробивают дыру в энергетическом «кармане» и мы неосознанно стараемся экономить силы, отказываясь даже от того, что в обычное время нас радует.

Ребёнка не радуют счастливые воспоминания

Подростковый возраст – не самое простое время, и многие подростки впадают в настоящую мировую скорбь. Но если речь идет о депрессии, то человека не радует ни настоящее, ни будущее, ни даже прошлое – вместо того, чтобы черпать в счастливых воспоминаниях энергию и радость, ребенок воспринимает их как дополнительный повод для грусти и переживаний, пишет «Домашний Очаг».

Ребёнок плачет чаще, чем обычно

Слезы – нормальный и довольно эффективный способ выражения негативных эмоций. Но если плач и даже рыдания вызывают даже самые незначительные неудачи или переживания, возможно, стоит проконсультироваться со специалистом.

...и не хочет, чтобы его утешали

Иногда даже приятно почувствовать себя самым несчастным зайчиком в мире, но в норме мы не отказываемся от поддержки и утешения, когда что-то идет не так. Но часто в депрессии люди испытывают дополнительное чувство вины, если кто-то утешает их, и только еще больше страдают. Стоит насторожиться, если ребенок или подросток раз за разом отталкивает тех, кто пытается утешить или поддержать его.

У ребёнка меняются пищевые привычки

Симптомом депрессии может быть изменение аппетита – в сторону уменьшения или увеличения. Главный опасный признак – изменение резкое и довольно сильное. Если оно сопровождается какими-либо другими симптомами, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

НАВЕРХ
Back