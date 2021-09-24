Чувство «песка» и желание опустить веки: как избавиться от блеска «больных глаз»
Он является одним из симптомов заболевания, пишет kp.ru.
Он является одним из симптомов заболевания, пишет kp.ru.
Врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко рассказала, как избавиться от дискомфорта в глазах при простуде. Такой признак появляется вместе с заложенностью носа, насморком и головной болью.
По словам медика, блеск слизистой оболочки — один из первых симптомов болезни. Он встречается при отравлении и вирусных инфекциях.
Снять сухость можно с помощью капель, они уменьшат нагрузку. На время следует отказаться от чтения с экрана гаджетов. При кровоизлияниях на глазных яблоках необходимо следить за достаточным содержанием в рационе витаминов.
Капли в этом случае не избавят от покраснения. Тем, кто часто сталкивается с такой проблемой, нужно укреплять сосудистую систему.