Чувство «песка» и желание опустить веки: как избавиться от блеска «больных глаз»

Врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко рассказала, как избавиться от дискомфорта в глазах при простуде. Такой признак появляется вместе с заложенностью носа, насморком и головной болью.

По словам медика, блеск слизистой оболочки — один из первых симптомов болезни. Он встречается при отравлении и вирусных инфекциях.

«В этом состоянии бывают болезненные ощущения, чувство "песка" в глазах, тяжесть, усталость, когда хочется прикрыть веки, глаза раздражаются от всего», — пояснила специалист в эфире радио Sputnik

Снять сухость можно с помощью капель, они уменьшат нагрузку. На время следует отказаться от чтения с экрана гаджетов. При кровоизлияниях на глазных яблоках необходимо следить за достаточным содержанием в рационе витаминов.

Капли в этом случае не избавят от покраснения. Тем, кто часто сталкивается с такой проблемой, нужно укреплять сосудистую систему.



