Эксперт назвал признаки того, что ваш брак близится к разводу

Однако может наступить момент, когда вы начнете искать признаки того, что вашему браку пришел конец, ведь иногда никаких усилий не хватит, чтобы спасти союз, и пора ставить точку.

Некоторые отношения просто не складываются в долгосрочной перспективе, рассказала The Sun эксперт по отношениям в UberKinky, Руби Пейн. Какова бы ни была причина, если вы обнаружили, что не можете решить свои проблемы, или если желание решать их больше нет, то иногда лучше расстаться по-дружески. Это не значит, что кто-то из вас потерпел неудачу, это просто означает, что этим отношениям не суждено было случиться.

Кто-то другой

Признак того, что ваш брак закончится разводом — если вы ничего не чувствуете, когда представляете партнера с кем-то другим. Попробуйте подумать о том, что ваш супруг или супруга находится с кем-то другим, будь то эмоциональная связь или физическая. Если вы чувствуете боль в груди, значит, надежда еще есть. Но, если вы не чувствуете ничего или даже надежды, это, как правило, не очень хороший знак. Если мысль о том, что ваш партнер с кем-то другим, опустошает вас, значит, ваши чувства и искра где-то рядом, вместе с вашим стремлением все исправить. Но если вы равнодушны, то за что тогда бороться?

Нет секса

Еще одним признаком того, что брак может закончиться разводом, является отсутствие секса. Физическая близость — ключевая часть любых здоровых и долгосрочных отношений. Это может быть не единственным и не исчерпывающим фактором, но если прошло несколько месяцев или даже лет, то это может быть тревожным сигналом. Но никогда не бывает так, что «нет секса — развод». Каждый хочет быть любимым и чувствовать себя особенным в своих отношениях, и секс может быть важной частью этого. Если кто-то чувствует себя обделенным или нелюбимым, он может искать это в другом месте или просто все бросить и сказать, что заслуживает лучшего.

Не прилагает усилия

Эксперт объяснила, что, если вы оба больше не прилагаете усилий, это может быть признаком того, что отношения подходят к концу. Хотя каждые отношения и брак проходят через трудности, важно желание исправить ситуацию, поэтому если у вас или вашего партнера больше нет такого стремления, это может быть признаком. Некоторые люди обнаруживают, что их чувства со временем ослабевают или в прошлом накопилось слишком много обид. Если вы не готовы подойти к этим вопросам, разобраться с ними и отпустить их, то, скорее всего, движения вперед не будет.

Нет дружбы

Еще один признак того, что брак может закончиться разводом, — отсутствие дружбы. Разделять интересы и смеяться вместе очень важно, поэтому, если вы заметили явный недостаток дружеских чувств, это может быть признаком того, что отношениям не суждено быть. Очень многие люди говорят, что совпадающее чувство юмора и дружба — обязательное условие счастливых отношений. Для многих отсутствие этих качеств является решающим фактором.

Вы не хотите возвращаться домой

Если мысль о возвращении домой к своему партнеру наводит на вас ужас или совершенно не привлекает, это еще один тревожный знак. Если вы не хотите находиться дома, то можете начать искать утешения в другом месте — возможно, на работе — или с другим человеком, независимо от того, кто делает ваш дом негостеприимным.

Деньги важны

Обсуждение денежных вопросов может привести к разводу, поскольку это практическая, но эмоциональная проблема. То, как мы относимся к деньгам и склонны ли мы их тратить или копить, часто зависит от нашего детского опыта. Это означает, что, когда вы критикуете чье-то отношение к деньгам, вы на самом деле критикуете самого человека. Помните об этом, когда будете говорить друг с другом о деньгах, и будьте мягкими. Однако говорить друг с другом об этом обязательно, потому что для того, чтобы брак продлился, вы должны быть на одной волне в финансовом плане.

Вопрос детей

Еще один признак того, что ваш брак закончится разводом, — если вы не пришли к согласию по поводу детей. Есть вещи, в обсуждении которых нельзя идти на компромисс, и вопрос о том, быть или не быть родителями, является одним из таких разговоров.



