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Эксперт назвал признаки того, что ваш брак близится к разводу

Свадьба. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Реальность брака такова, что он изобилует взлетами и падениями, кроме того, для поддержания долговечных и здоровых отношений требуется много работы и усилий со стороны обоих партнеров, пишет wmj.ru.

Однако может наступить момент, когда вы начнете искать признаки того, что вашему браку пришел конец, ведь иногда никаких усилий не хватит, чтобы спасти союз, и пора ставить точку.

Некоторые отношения просто не складываются в долгосрочной перспективе, рассказала The Sun эксперт по отношениям в UberKinky, Руби Пейн. Какова бы ни была причина, если вы обнаружили, что не можете решить свои проблемы, или если желание решать их больше нет, то иногда лучше расстаться по-дружески. Это не значит, что кто-то из вас потерпел неудачу, это просто означает, что этим отношениям не суждено было случиться.

Кто-то другой

Признак того, что ваш брак закончится разводом — если вы ничего не чувствуете, когда представляете партнера с кем-то другим. Попробуйте подумать о том, что ваш супруг или супруга находится с кем-то другим, будь то эмоциональная связь или физическая. Если вы чувствуете боль в груди, значит, надежда еще есть. Но, если вы не чувствуете ничего или даже надежды, это, как правило, не очень хороший знак. Если мысль о том, что ваш партнер с кем-то другим, опустошает вас, значит, ваши чувства и искра где-то рядом, вместе с вашим стремлением все исправить. Но если вы равнодушны, то за что тогда бороться?

Нет секса

Еще одним признаком того, что брак может закончиться разводом, является отсутствие секса. Физическая близость — ключевая часть любых здоровых и долгосрочных отношений. Это может быть не единственным и не исчерпывающим фактором, но если прошло несколько месяцев или даже лет, то это может быть тревожным сигналом. Но никогда не бывает так, что «нет секса — развод». Каждый хочет быть любимым и чувствовать себя особенным в своих отношениях, и секс может быть важной частью этого. Если кто-то чувствует себя обделенным или нелюбимым, он может искать это в другом месте или просто все бросить и сказать, что заслуживает лучшего.

Не прилагает усилия

Эксперт объяснила, что, если вы оба больше не прилагаете усилий, это может быть признаком того, что отношения подходят к концу. Хотя каждые отношения и брак проходят через трудности, важно желание исправить ситуацию, поэтому если у вас или вашего партнера больше нет такого стремления, это может быть признаком. Некоторые люди обнаруживают, что их чувства со временем ослабевают или в прошлом накопилось слишком много обид. Если вы не готовы подойти к этим вопросам, разобраться с ними и отпустить их, то, скорее всего, движения вперед не будет.

Нет дружбы

Еще один признак того, что брак может закончиться разводом, — отсутствие дружбы. Разделять интересы и смеяться вместе очень важно, поэтому, если вы заметили явный недостаток дружеских чувств, это может быть признаком того, что отношениям не суждено быть. Очень многие люди говорят, что совпадающее чувство юмора и дружба — обязательное условие счастливых отношений. Для многих отсутствие этих качеств является решающим фактором.

Вы не хотите возвращаться домой

Если мысль о возвращении домой к своему партнеру наводит на вас ужас или совершенно не привлекает, это еще один тревожный знак. Если вы не хотите находиться дома, то можете начать искать утешения в другом месте — возможно, на работе — или с другим человеком, независимо от того, кто делает ваш дом негостеприимным.

Деньги важны

Обсуждение денежных вопросов может привести к разводу, поскольку это практическая, но эмоциональная проблема. То, как мы относимся к деньгам и склонны ли мы их тратить или копить, часто зависит от нашего детского опыта. Это означает, что, когда вы критикуете чье-то отношение к деньгам, вы на самом деле критикуете самого человека. Помните об этом, когда будете говорить друг с другом о деньгах, и будьте мягкими. Однако говорить друг с другом об этом обязательно, потому что для того, чтобы брак продлился, вы должны быть на одной волне в финансовом плане.

Вопрос детей

Еще один признак того, что ваш брак закончится разводом, — если вы не пришли к согласию по поводу детей. Есть вещи, в обсуждении которых нельзя идти на компромисс, и вопрос о том, быть или не быть родителями, является одним из таких разговоров.


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