Пироги со сливами: восемь вкусных и простых рецептов на скорую руку

Если у тебя залежались сливы — можно сделать пирог на скорую руку.
Ингредиенты:
- сливы — 500 г;
- молоко — 90 мл;
- сахар — 100 г;
- яйцо — 1 штука;
- масло сливочное — 100 г;
- мука — 350 г;
- тростниковый сахар — 1 столовая ложка;
- ванилин, соль — по вкусу.
Приготовление
- Нарежь сливы, присыпь тростниковым сахаром и выложи в форму, где будешь запекать коблер.
- Добавь в муку сливочное масло и сахар, разомни в крошку.
- Взбей яйцо, молоко и ванилин, соедини с тестом — получилась плотная и липкая масса.
- Отрывай от нее небольшие кусочки и выкладывай сверху на сливы.
- Отправляй в духовку и запекай до готовности.
6. Галета с ягодами (сливой и черноплодной рябиной)
Быстрый, вкусный и диетический пирог из осенних ягод.
Ингредиенты:
- сливы — 15 штук;
- черноплодная рябина — 100 г;
- сахар — 2 столовые ложки;
- яйцо — 1 штука;
- молоко — 80 мл;
- мука — 250 г;
- морская соль — по вкусу.
Приготовление
- Смешай миксером муку, соль и 1 столовую ложку сахара.
- Добавь сливочное масло, молоко и снова перемешай миксером.
- Сделай из теста шар, выложи на пергамент и раскатай в лепешку.
- На середину выложи половинки слив и черноплодную рябину, присыпь сахаром.
- Заверни края и сформируй галету. Отправь пирог в духовку и выпекай до румяной корочки.
7. Кефирный пирог со сливами
Вкусный и быстрый десерт к чаю.
Ингредиенты:
- сливы — 400 г;
- сахар — 200 г;
- яйцо — 3 штуки;
- кефир — 200 мл;
- сливочное масло — 80 г;
- мука — 200 г;
- ванилин и соль — по вкусу.
Приготовление
- Взвей миксером яйца, сахар и ванилин. Добавь туда растопленное сливочное масло и кефир, снова взбей до однородной массы.
- Засыпь муку и соль в яично-кефирную массу, замеси тесто.
- Залей тесто в форму для запекания и добавь нарезанную сливу.
- Отправляй пирог в духовку и запекай до готовности.
8. Пирог со сливами в мультиварке
Если сломалась духовка, можно сделать десерт в мультиварке.
Ингредиенты:
- сливы — 500 г;
- сахар — 200 г;
- яйцо — 4 штуки;
- мука — 200 г;
- сливочное масло — 20 г;
- ванилин и соль — по вкусу.
Приготовление
- Яйца и сахар взбей до образования пены, затем добавь муку, ванилин и сливочное масло.
- Смажь чашу мультиварки маслом и выложи тесто.
- Половинки слив выложи сверху и присыпь сахаром.
- Закрой крышку и готовь на режиме «Выпечка» примерно 20 минут. Приятного аппетита!