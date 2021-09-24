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Пироги со сливами: восемь вкусных и простых рецептов на скорую руку

Пирог со сливами. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Кисло-сладкий и терпкий вкус ягод идеально подходит для песочных пирогов и бисквитных десертов. В статье «Лиза» найдешь 8 рецептов — наслаждайся сама и балуй близких!

Кроме приятного и гармоничного вкуса,плоды сливы содержат большое количество полезных веществ(витамины - Е, С, К, РР и В5; минералы — железо и калий).
Почему стоит есть сливы
  • Ягоды богаты антиоксидантами — природными компонентами, которые замедляют старение организма и выводят из него все токсины. Чем темнее кожица, тем больше пользы.
  • Плоды обладают желчегонными свойствами — значит поддерживают правильное функционирование печени.
  • Из-за большого количества полифенолов ягода способствует развитию и поддержанию умственных способностей. Рекомендуется пожилым людям, не зря королева Великобритании съедает по 2 плода в день.
  • Высокое содержание клетчатки способствует освобождению кишечника, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Слива — мягкое природное слабительное.
  • Все те же полифенолы помогают нормализовать уровень сахара в крови и улучшают аппетит. Сушеный чернослив можно употреблять людям, страдающим диабетом.
  • Аминокислота триптофан способствует выработке серотонина («гормона счастья»), улучшает сон и снижает беспокойство.

8 рецептов вкусных и простых пирогов со сливами

 

1. Пирог со сливами на сметане в духовке

Нежный и вкусный сливовый десерт понравится всем членам семьи.

Ингредиенты:

  • сливы — 800 г;
  • сахар — 1 стакан;
  • мука — 1 стакан;
  • яйца — 5 штук;
  • сметана — 1 стакан;
  • разрыхлитель — щекотка;
  • сахарная пудра — по желанию.

Приготовление

  1. Взбей венчиком яйца и сахар, добавь сметану.
  2. Перемешай сухие ингредиенты, медленно соедини их с яичной массой.
  3. Вылей тесто в форму для запекания.
  4. Разрежь ягоды на четыре части и выложи сверху.
  5. Выпекай в духовке до готовности, примерно 15-20 минут.
 
2. Сливовый крамбл

Этот десерт лучше подавать с ванильным мороженым.

Ингредиенты:

  • сливы — 10 штук;
  • сахар — 4 столовые ложки;
  • мука — 1 стакан;
  • сливочное масло — 150 г;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Разрежь сливочное масло на кубики, соедини с мукой и сахаром.
  2. Замеси тесто руками, растирая комочки масла в крошку.
  3. В форму для выпечки добавь масло и ложку сахара, выложи туда тесто.
  4. Сливы разрежь на четыре части и равномерно добавь в мучную крошку.
  5. Отправляй пирог в духовку на 25-30 минут.
 
3. Пирог со сливами из слоеного теста

Понравится тем, кому надоели классические пироги.

Ингредиенты:

  • сливы — 250 г;
  • слоеное тесто — 400 г;
  • сахар — 100 г;
  • крахмал — 3 столовые ложки;
  • молоко — 2 столовые ложки;
  • соль и сахарная пудра — по вкусу.

Приготовление

  1. Раскатай готовое слоеное тесто в виде прямоугольника.
  2. Нарежь сливы, разложи в середине полотна, присыпь сахаром и крахмалом.
  3. С двух сторон теста сделай надрезы и закрой сливы «елочкой».
  4. Смажь рулет молоком и отправляй в духовку.
  5. Когда пирог будет готов, посыпь его сверху сахарной пудрой.
4. Пирог со сливами и миндалем

Изысканный и аппетитный пирог с лепестками миндаля.

Ингредиенты:

  • сливы — 500 г;
  • молоко — 150 мл;
  • сахар — 150 г;
  • яйца — 4 штуки;
  • масло сливочное — 150 г;
  • мука — 350 г;
  • лепестки миндаля — 30 г;
  • какао — 2 столовые ложки;
  • тростниковый сахар — 2 столовые ложки;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Взбей яйца до образования пены, добавь молоко, сахар и масло. Снова взбей.
  2. Добавь в эту массу муку и хорошо перемешай.
  3. Раздели тесто на две части. Одну из них смешай с какао и выложи на дно формы для запекания.
  4. Аккуратно добавь вторую часть теста, последний слой — половинки слив с лепестками миндаля.
  5. Присыпь пирог тростниковым сахаром и выпекай в духовке.
 
5. Коблер из слив

Если у тебя залежались сливы — можно сделать пирог на скорую руку.

Ингредиенты:

  • сливы — 500 г;
  • молоко — 90 мл;
  • сахар — 100 г;
  • яйцо — 1 штука;
  • масло сливочное — 100 г;
  • мука — 350 г;
  • тростниковый сахар — 1 столовая ложка;
  • ванилин, соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Нарежь сливы, присыпь тростниковым сахаром и выложи в форму, где будешь запекать коблер.
  2. Добавь в муку сливочное масло и сахар, разомни в крошку.
  3. Взбей яйцо, молоко и ванилин, соедини с тестом — получилась плотная и липкая масса.
  4. Отрывай от нее небольшие кусочки и выкладывай сверху на сливы.
  5. Отправляй в духовку и запекай до готовности.
 
6. Галета с ягодами (сливой и черноплодной рябиной)

Быстрый, вкусный и диетический пирог из осенних ягод.

Ингредиенты:

  • сливы — 15 штук;
  • черноплодная рябина — 100 г;
  • сахар — 2 столовые ложки;
  • яйцо — 1 штука;
  • молоко — 80 мл;
  • мука — 250 г;
  • морская соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Смешай миксером муку, соль и 1 столовую ложку сахара.
  2. Добавь сливочное масло, молоко и снова перемешай миксером.
  3. Сделай из теста шар, выложи на пергамент и раскатай в лепешку.
  4. На середину выложи половинки слив и черноплодную рябину, присыпь сахаром.
  5. Заверни края и сформируй галету. Отправь пирог в духовку и выпекай до румяной корочки.
 
7. Кефирный пирог со сливами

Вкусный и быстрый десерт к чаю.

Ингредиенты:

  • сливы — 400 г;
  • сахар — 200 г;
  • яйцо — 3 штуки;
  • кефир — 200 мл;
  • сливочное масло — 80 г;
  • мука — 200 г;
  • ванилин и соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Взвей миксером яйца, сахар и ванилин. Добавь туда растопленное сливочное масло и кефир, снова взбей до однородной массы.
  2. Засыпь муку и соль в яично-кефирную массу, замеси тесто.
  3. Залей тесто в форму для запекания и добавь нарезанную сливу.
  4. Отправляй пирог в духовку и запекай до готовности.
 
8. Пирог со сливами в мультиварке

Если сломалась духовка, можно сделать десерт в мультиварке.

Ингредиенты:

  • сливы — 500 г;
  • сахар — 200 г;
  • яйцо — 4 штуки;
  • мука — 200 г;
  • сливочное масло — 20 г;
  • ванилин и соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Яйца и сахар взбей до образования пены, затем добавь муку, ванилин и сливочное масло.
  2. Смажь чашу мультиварки маслом и выложи тесто.
  3. Половинки слив выложи сверху и присыпь сахаром.
  4. Закрой крышку и готовь на режиме «Выпечка» примерно 20 минут. Приятного аппетита!

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