Как одеться на первое свидание, чтобы не провалить его

Не забывай про уместность

Это самое главное правило, которым многие пренебрегают, когда начинают собираться на первое свидание. Всегда хочется выглядеть максимально привлекательно, надеть что-нибудь действительно особенное. Но если ты идешь на футбольный матч (ну да, и такое тоже бывает), вечернее платье на трибуне среди болельщиков с шарфами будет выглядеть крайне неуместно. Да и ты будешь чувствовать себя не в своей тарелке с прозрачным пластиковым стаканчиком в руке.

Для спортивных мероприятий, прогулок по парку, загородного пикника подойдут обычные джинсы, рубашка-поло, кеды или кроссовки. Если же это классическое свидание в ресторане, можно надевать коктейльное платье, но...

Не перебарщивай с сексуальностью

Выбирая платье, избегай глубоких декольте или неприлично короткой длины. По возможности отложи подальше колготки в сетку, кожаные обтягивающие комбинезоны, леопардовые брюки. Даже если тебе это все очень идет. Чрезмерная сексуальность на первом свидании отвлечет мужчину от главного — твоей личности, душевной красоты и интеллекта. Ведь ты еще помнишь, для чего нужны свидания?

Мы хотим узнать друг друга получше, прежде чем понять, нужно нам строить отношения с этим человеком или нет. Некоторые отношения, конечно, выстраиваются исключительно на интересе к облегающим леопардовым комбинезонам. Но начать лучше все же с чего-то более простого. Вдруг он «тот самый».

Никаких «лабутенов»

Забудь про высокие каблуки, неразношенную, неудобную обувь, если конечно тебе дорого твое физическое и душевное здоровье. Только представь: свидание проходит отлично, вам хочется провести побольше времени вместе, мужчина приглашает тебя немного пройтись после ужина в ресторане…

А ты, вместо того чтобы поддерживать непринужденную беседу, отчаянно пытаешься не сломать ноги, угодив каблуком в щель между тротуарными плитками. И с ужасом вспоминаешь, взяла ли с собой стратегический запас пластыря. Короче, это не свидание мечты, согласись?

Не покупай ничего специально

Мы много рассуждаем на тему «если свидание будет удачным…” А если нет? Тем временем деньги на новое платье уже потрачены, весь день был убит на его поиски и многочисленные примерки, еще и подшивать пришлось. Выглядит как хороший способ сделать разочарование от свидания еще более глубоким.

Так что если хочется чего-то новенького, но при этом впечатляющего — возьми наряд в аренду. После сдашь его обратно, и не нужно будет хранить бестолковое дорогое напоминание о том, как ты тщательно готовилась к провальному свиданию. При этом на следующее свидание можно будет взять уже что-то другое.



