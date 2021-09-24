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Как одеться на первое свидание, чтобы не провалить его

Первое свидание. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Все мы знаем, что второго шанса произвести первое впечатление не бывает. Чтобы не совершить досадных ошибок, давай готовиться к свиданию по простому чек-листу от фешн-эксперта Екатерины Крайвановой.

Не забывай про уместность

Это самое главное правило, которым многие пренебрегают, когда начинают собираться на первое свидание. Всегда хочется выглядеть максимально привлекательно, надеть что-нибудь действительно особенное. Но если ты идешь на футбольный матч (ну да, и такое тоже бывает), вечернее платье на трибуне среди болельщиков с шарфами будет выглядеть крайне неуместно. Да и ты будешь чувствовать себя не в своей тарелке с прозрачным пластиковым стаканчиком в руке.

Для спортивных мероприятий, прогулок по парку, загородного пикника подойдут обычные джинсы, рубашка-поло, кеды или кроссовки. Если же это классическое свидание в ресторане, можно надевать коктейльное платье, но...

Не перебарщивай с сексуальностью

Выбирая платье, избегай глубоких декольте или неприлично короткой длины. По возможности отложи подальше колготки в сетку, кожаные обтягивающие комбинезоны, леопардовые брюки. Даже если тебе это все очень идет. Чрезмерная сексуальность на первом свидании отвлечет мужчину от главного — твоей личности, душевной красоты и интеллекта. Ведь ты еще помнишь, для чего нужны свидания?

Мы хотим узнать друг друга получше, прежде чем понять, нужно нам строить отношения с этим человеком или нет. Некоторые отношения, конечно, выстраиваются исключительно на интересе к облегающим леопардовым комбинезонам. Но начать лучше все же с чего-то более простого. Вдруг он «тот самый».

Никаких «лабутенов»

Забудь про высокие каблуки, неразношенную, неудобную обувь, если конечно тебе дорого твое физическое и душевное здоровье. Только представь: свидание проходит отлично, вам хочется провести побольше времени вместе, мужчина приглашает тебя немного пройтись после ужина в ресторане…

А ты, вместо того чтобы поддерживать непринужденную беседу, отчаянно пытаешься не сломать ноги, угодив каблуком в щель между тротуарными плитками. И с ужасом вспоминаешь, взяла ли с собой стратегический запас пластыря. Короче, это не свидание мечты, согласись?

Не покупай ничего специально

Мы много рассуждаем на тему «если свидание будет удачным…” А если нет? Тем временем деньги на новое платье уже потрачены, весь день был убит на его поиски и многочисленные примерки, еще и подшивать пришлось. Выглядит как хороший способ сделать разочарование от свидания еще более глубоким.

Так что если хочется чего-то новенького, но при этом впечатляющего — возьми наряд в аренду. После сдашь его обратно, и не нужно будет хранить бестолковое дорогое напоминание о том, как ты тщательно готовилась к провальному свиданию. При этом на следующее свидание можно будет взять уже что-то другое.


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