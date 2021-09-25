Дочь Сергея Шойгу опубликовала первые фото после выписки из роддома

На фото — безумно счастливая пара: Алексей держит маленькую дочку на руках, а Ксения широко улыбается. Вокруг все в шариках и цветах — настоящий праздник! Чтобы новорожденная не замерзла, ее укутали в розовое одеяльце и теплый комбинезончик. Впрочем, от роддома было недалеко бежать: новоиспеченную маму и малышку встретили на машине, пишет 5-tv.ru.

«Маленький человек едет домой! Спасибо большое всем за поздравления!» — поделилась с фанатами новостью Шойгу.

Пользователи сети желали красавице и маленькой Милане крепкого здоровья и бесконечного счастья. Отцу семейства — сил и энергии, чтобы родные девочки никогда не скучали и не знали тревог.

«Как здорово! Пусть малышка растет в любви и ласке!»

«Ксения, прекрасно выглядите! Миланочке всего самого лучшего!»