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Дочь Сергея Шойгу опубликовала первые фото после выписки из роддома

Ксения Шойгу ФОТО: instagram.com/ksenia_shoigu

Дочь главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Ксения впервые стала мамой 17 сентября - девушка подарила своему супругу-блогеру Алексею Столярову дочку Милану. Вскоре Ксения опубликовала трогательные кадры с выписки из роддома на своей странице в Instagram.

На фото — безумно счастливая пара: Алексей держит маленькую дочку на руках, а Ксения широко улыбается. Вокруг все в шариках и цветах — настоящий праздник! Чтобы новорожденная не замерзла, ее укутали в розовое одеяльце и теплый комбинезончик. Впрочем, от роддома было недалеко бежать: новоиспеченную маму и малышку встретили на машине, пишет 5-tv.ru.

«Маленький человек едет домой! Спасибо большое всем за поздравления!» — поделилась с фанатами новостью Шойгу.

Пользователи сети желали красавице и маленькой Милане крепкого здоровья и бесконечного счастья. Отцу семейства — сил и энергии, чтобы родные девочки никогда не скучали и не знали тревог.

«Как здорово! Пусть малышка растет в любви и ласке!»

«Ксения, прекрасно выглядите! Миланочке всего самого лучшего!»

«Ну Леха, держись! Теперь ответственности в два раза больше!» — комментировали кадры юзеры.

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