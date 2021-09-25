10 способов выглядеть моложе своих лет. Спойлер — да, вам все же придется меньше пить

Лучшая диета для сияющей молодой кожи — это диета, богатая полезными жирами. От рыбьего жира до орехов и авокадо — существует множество вкусных альтернатив, которые помогут вашей коже дольше оставаться эластичной и без морщин и без хирургического вмешательства.
Добавки с рыбьим жиром также являются хорошей идеей, если вы не можете потреблять достаточное количество незаменимых жирных кислот.
Стоит также уменьшить количество алкоголя в своем рационе, но нет ничего плохого раз в неделю выпить немного красного вина, которое содержит ресвератрол, оказывающий положительное действие на здоровье.
5. Уменьшите потребление сахара
Сахар — это воспалительная пища, которая вызывает старение на вашем лице. Более того, он может вызвать воспаление в вашем мозге, что затруднит концентрацию и память.
Один из важнейших советов по диете, который поможет вам сохранить цвет лица, — это исключить из своего рациона сахар. По словам диетологов и экспертов по коже, сахар усугубляет процесс, называемый гликированием, который ускоряет старение кожи. Вдобавок вы будете поражены тем, сколько диета без сахара может сделать для восстановления естественного сияния вашей кожи.
Когда мы стареем, наши позвоночники складываются, а позы становятся естественными, рефлексивными — этот процесс идет рука об руку со старением, поэтому противодействуйте этому, оставаясь гибкими и держите спину ровну, а голову прямо.
Благодаря хорошей осанке вы будете выглядеть выше, стройнее. Если не предпринимать сознательных усилий для поддержания хорошей осанки, с учетом того, что сейчас мы проводим гораздо больше времени, сгорбившись перед нашими телефонами и компьютерами приучая свое тело к сутулости. Улучшение осанки с возрастом не только делает вас моложе, но и имеет множество преимуществ для здоровья. Хорошая осанка также способствует повышению уверенности в себе, а уверенность создает позитивный молодой вид.
7. Используйте солнцезащитный крем
Если вы хотите выглядеть на 10 лет моложе в 40, 50 или 60 лет, начните пользоваться солнцезащитным кремом каждый день еще в подростковом возрасте. Назовите свою проблему с кожей (морщины, пигментные пятна и т. д.), Вероятно, причиной являются кумулятивные ультрафиолетовые лучи.
Многие посоветуют вам вообще держаться подальше от солнца, но как тогда быть с витамином D, который не менее важен для нашего организма? Если вы хотите избежать преждевременного старения кожи, не жертвуя преимуществами образа жизни на открытом воздухе, пользуйтесь солнцезащитным кремом.
Фактически, использование солнцезащитного крема вне зависимости от сезона — одна из лучших мер, которые вы можете предпринять для своей кожи. Это также сэкономит вам кучу денег на различных средствах по уходу за кожей, направленных на то, чтобы обратить вспять некоторые из последстий возраста.
Поддержание физической формы и ежедневные упражнения помогут вам избежать возрастных изменений в походке и придадут вашей походке немного бодрости.
Сфокусируйте свое внимание на силовых упражнениях, которые также улучшат вашу осанку и не оставят вас в сгорбленном положении тела, чтобы не выглядеть старше.
Поверьте, улыбка может мгновенно сделать вас моложе на десять лет. Людей, которые чаще улыбаются, часто считают моложе своего реального возраста, а искренняя улыбка придает вам моложавый вид.
Когда вы счастливы, ваше лицо светится, а находясь в негативном состоянии, вы будете выглядеть сварливым и как следствие — старше. Улыбка также улучшает общее состояние здоровья и заставляет вас чувствовать себя счастливее.
10. Следите за своими зубами
Здоровые и ровные зубы — это не просто эстетическое удовольствие. От этого фактора напрямую зависит внутреннее состояние человека6 помимо того, что вы просто можете комплексовать из-за непривлекательных зубов, это оказывает прямое воздействие на здоровье. Давайте смотреть правде в глаза: блестящие белые зубы делают вас моложе. Следовательно, отбеливание зубов может убрать с вашего лица пару.
Ваш первый план действий должен состоять в том, чтобы чистить зубы чаще и правильным образом. Особенно важно чистить зубы после еды и напитков, которые могут привести к пожелтению зубов.
Однако будьте осторожны при чистке зубов сразу после употребления кислых продуктов и напитков, чистка щеткой может привести к тому, что кислоты приведут к эрозии.