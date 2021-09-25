10 способов выглядеть моложе своих лет. Спойлер — да, вам все же придется меньше пить

Мы уверены, что в старении нет ничего плохого и любой возраст прекрасен. Сколько б вам не было лет — главное внутреннее ощущение и цифра вашего паспорта не должна вам диктовать как себя преподносить.

За последнее десятилетие наука стремительно прогрессирует и как следствие люди немного приспособились к тому, чтобы «обманывать» процесс старения.

Мы нашли советы, которые помогут выглядеть моложе своего возраста минимум лет на 10, пишет портал NV.ua.

1. Увлажняйте кожу

Вы наверное не раз слышали, что увлажнение кожи очень важный аспект в уходе за собой. Но это не просто один из способов освежить вашу кожу — он также помогает поддерживать правильный pH-баланс. Обезвоженная кожа более склонна к воспалительным заболеваниям, таким как прыщи, розацеа, сыпь.

Кожу нужно увлажнять как изнутри так снаружи, поэтому вам стоит поискать«свой» увлажняющий уход за кожей, который подойдет именно вам. Возможно стоит обратится за помощью к специалисту, чтобы избежать множество провалов в разнообразии кремов, которые предлагают нам производители.

2. Получите свой прекрасный сон

Темные круги, опухшие глаза и тусклый, размытый цвет лица — это последствия недосыпания. Через несколько недель вы можете увидеть больше тонких линий, гиперпигментацию и дряблую кожу. Ваша кожа также будет более восприимчива к потере влаги (см. выше, чем это чревато) и может медленнее заживать от солнечных ожогов.

Многие люди ищут ответ на вопрос, «как выглядеть моложе без уколов красоты», как раз сон — это решение большей части уравнения. Если вы хотите выглядеть на 10 лет моложе, вам просто необходимо спать 8 часов в сутки. Пока мы спим, наше тело буквально входят в то, что было описано как «режим самовосстановления».

3. Расслабьтесь

Снижение уровня стресса — один из десяти ключей к молодости. Лучший способ не только снять стресс, но и улучшить осанку и ослабить узлы напряжения — это занятия йоги. Вы можете заниматься йогой где угодно, так как все, что вам нужно, это место, чтобы развернуть крошечный коврик. На самом деле, вы можете проследить эту тенденцию среди поклонников йоги — они и правда выглядят моложе своих лет.

Ваша ухоженность зависит от образа жизни. Медитация сделают вас более уравновешенным и расслабленным.

4. Растительная пища