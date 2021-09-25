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10 способов выглядеть моложе своих лет. Спойлер — да, вам все же придется меньше пить

Молодость нельзя вернуть вспять, во всяком случае сегодня, из этого следует, что старение неизбежно. Но вы же не обязаны сидеть сложа руки примириться с тем фактом, что с возрастом вы будете чувствовать недовольство к себе?

Мы уверены, что в старении нет ничего плохого и любой возраст прекрасен. Сколько б вам не было лет — главное внутреннее ощущение и цифра вашего паспорта не должна вам диктовать как себя преподносить.

За последнее десятилетие наука стремительно прогрессирует и как следствие люди немного приспособились к тому, чтобы «обманывать» процесс старения.

Мы нашли советы, которые помогут выглядеть моложе своего возраста минимум лет на 10, пишет портал NV.ua.

1. Увлажняйте кожу

Вы наверное не раз слышали, что увлажнение кожи очень важный аспект в уходе за собой. Но это не просто один из способов освежить вашу кожу — он также помогает поддерживать правильный pH-баланс. Обезвоженная кожа более склонна к воспалительным заболеваниям, таким как прыщи, розацеа, сыпь.

Кожу нужно увлажнять как изнутри так снаружи, поэтому вам стоит поискать«свой» увлажняющий уход за кожей, который подойдет именно вам. Возможно стоит обратится за помощью к специалисту, чтобы избежать множество провалов в разнообразии кремов, которые предлагают нам производители.

2. Получите свой прекрасный сон

Темные круги, опухшие глаза и тусклый, размытый цвет лица — это последствия недосыпания. Через несколько недель вы можете увидеть больше тонких линий, гиперпигментацию и дряблую кожу. Ваша кожа также будет более восприимчива к потере влаги (см. выше, чем это чревато) и может медленнее заживать от солнечных ожогов.

Многие люди ищут ответ на вопрос, «как выглядеть моложе без уколов красоты», как раз сон — это решение большей части уравнения. Если вы хотите выглядеть на 10 лет моложе, вам просто необходимо спать 8 часов в сутки. Пока мы спим, наше тело буквально входят в то, что было описано как «режим самовосстановления».

3. Расслабьтесь

Снижение уровня стресса — один из десяти ключей к молодости. Лучший способ не только снять стресс, но и улучшить осанку и ослабить узлы напряжения — это занятия йоги. Вы можете заниматься йогой где угодно, так как все, что вам нужно, это место, чтобы развернуть крошечный коврик. На самом деле, вы можете проследить эту тенденцию среди поклонников йоги — они и правда выглядят моложе своих лет.

Ваша ухоженность зависит от образа жизни. Медитация сделают вас более уравновешенным и расслабленным.

4. Растительная пища

Поддержание здорового веса очень важно, но это не означает, что вы должны усиленно соблюдать диету. Если вы хотите выглядеть моложе без хирургического вмешательства, не стремитесь быть слишком худой (на самом деле это только состарит ваше лицо). С возрастом наше лицо теряет объем, что приводит к появлению морщин. Когда вы теряете слишком много веса, старение ускоряется. Итак, главное — придерживаться сбалансированной диеты, которая сохранит ваше здоровье и сияние. Чтобы получить сияющую кожу, не стоит игнорировать эту основополагающую привычку.

Лучшая диета для сияющей молодой кожи — это диета, богатая полезными жирами. От рыбьего жира до орехов и авокадо — существует множество вкусных альтернатив, которые помогут вашей коже дольше оставаться эластичной и без морщин и без хирургического вмешательства.

Добавки с рыбьим жиром также являются хорошей идеей, если вы не можете потреблять достаточное количество незаменимых жирных кислот.

Стоит также уменьшить количество алкоголя в своем рационе, но нет ничего плохого раз в неделю выпить немного красного вина, которое содержит ресвератрол, оказывающий положительное действие на здоровье.

5. Уменьшите потребление сахара

Сахар — это воспалительная пища, которая вызывает старение на вашем лице. Более того, он может вызвать воспаление в вашем мозге, что затруднит концентрацию и память.

Один из важнейших советов по диете, который поможет вам сохранить цвет лица, — это исключить из своего рациона сахар. По словам диетологов и экспертов по коже, сахар усугубляет процесс, называемый гликированием, который ускоряет старение кожи. Вдобавок вы будете поражены тем, сколько диета без сахара может сделать для восстановления естественного сияния вашей кожи.

6. Поддерживайте осанку

Когда мы стареем, наши позвоночники складываются, а позы становятся естественными, рефлексивными — этот процесс идет рука об руку со старением, поэтому противодействуйте этому, оставаясь гибкими и держите спину ровну, а голову прямо.

Благодаря хорошей осанке вы будете выглядеть выше, стройнее. Если не предпринимать сознательных усилий для поддержания хорошей осанки, с учетом того, что сейчас мы проводим гораздо больше времени, сгорбившись перед нашими телефонами и компьютерами приучая свое тело к сутулости. Улучшение осанки с возрастом не только делает вас моложе, но и имеет множество преимуществ для здоровья. Хорошая осанка также способствует повышению уверенности в себе, а уверенность создает позитивный молодой вид.

7. Используйте солнцезащитный крем

Если вы хотите выглядеть на 10 лет моложе в 40, 50 или 60 лет, начните пользоваться солнцезащитным кремом каждый день еще в подростковом возрасте. Назовите свою проблему с кожей (морщины, пигментные пятна и т. д.), Вероятно, причиной являются кумулятивные ультрафиолетовые лучи.

Многие посоветуют вам вообще держаться подальше от солнца, но как тогда быть с витамином D, который не менее важен для нашего организма? Если вы хотите избежать преждевременного старения кожи, не жертвуя преимуществами образа жизни на открытом воздухе, пользуйтесь солнцезащитным кремом.

Фактически, использование солнцезащитного крема вне зависимости от сезона — одна из лучших мер, которые вы можете предпринять для своей кожи. Это также сэкономит вам кучу денег на различных средствах по уходу за кожей, направленных на то, чтобы обратить вспять некоторые из последстий возраста.

8. Спорт

Поддержание физической формы и ежедневные упражнения помогут вам избежать возрастных изменений в походке и придадут вашей походке немного бодрости.

Сфокусируйте свое внимание на силовых упражнениях, которые также улучшат вашу осанку и не оставят вас в сгорбленном положении тела, чтобы не выглядеть старше.

9. Улыбайтесь

Поверьте, улыбка может мгновенно сделать вас моложе на десять лет. Людей, которые чаще улыбаются, часто считают моложе своего реального возраста, а искренняя улыбка придает вам моложавый вид.

Когда вы счастливы, ваше лицо светится, а находясь в негативном состоянии, вы будете выглядеть сварливым и как следствие — старше. Улыбка также улучшает общее состояние здоровья и заставляет вас чувствовать себя счастливее.

10. Следите за своими зубами

Здоровые и ровные зубы — это не просто эстетическое удовольствие. От этого фактора напрямую зависит внутреннее состояние человека6 помимо того, что вы просто можете комплексовать из-за непривлекательных зубов, это оказывает прямое воздействие на здоровье. Давайте смотреть правде в глаза: блестящие белые зубы делают вас моложе. Следовательно, отбеливание зубов может убрать с вашего лица пару.

Ваш первый план действий должен состоять в том, чтобы чистить зубы чаще и правильным образом. Особенно важно чистить зубы после еды и напитков, которые могут привести к пожелтению зубов.

Однако будьте осторожны при чистке зубов сразу после употребления кислых продуктов и напитков, чистка щеткой может привести к тому, что кислоты приведут к эрозии.

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