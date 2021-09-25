БОЛЬШОЙ ГИД ⟩ Модные тенденции осени-2021: от макияжа и причесок до одежды и обуви
Осень - подходящее время, когда мы можем позволить себе более яркие цвета в одежде и макияже, а также включить в гардероб различные фактуры, материалы и узоры.
Яркие тени и линии, зеленый цвета мха или шоколадно-коричневый подернутый дымкой макияж, более выразительные контуры губ и прядей волос, рыжеватые краски и разнообразные плетения для волос, роскошные наряды, обувь на высокой подошве и рюкзаки - вот лишь некоторые из актуальных тенденций осенней моды в 2021 году, рассказывает стилист Лаура Валута RUS TVNET.
Тенденции макияжа
- Графические лайнеры. Изящная тонкая линия, двойная линия или линия на складке века - чем креативнее, тем лучше. Цвета могут быть яркими и насыщенными или, наоборот, темными и нейтральными. Учтите, что линии служат акцентом или дополнением к общему образу.
- Яркие тени для век. Если твой осенний гардероб состоит из коричневых, черных и множества темных тонов, нет ничего лучше, чем более яркие оттенки теней для век, чтобы освежить и оживить общий образ. Выбери розовую фуксию, бирюзово-голубой, лилово-фиолетовый или цвет зеленого лайма.
- Монохромный макияж. Если ты сторонница монохромного макияжа, сочетай оттенки теней для век с румянами и помадой. У тебя получится очень продуманный, элегантный и современный вид. Не смешивай теплые тона с холодными! Придерживайся одной гаммы.
- Дымчатые глаза. Ясно одно - дымчатые глаза - самый подходящий макияж глаз в темное время года. Он не обязательно должен быть черным и матовым. Это может быть оттенок зеленого мха или шоколадно-коричневый. Выбери кремообразные тени для век, которые легко нанеси подушечкой пальца на веко и нежно растушуй контуры, чтобы создать воздушный дымчатый результат. Быстро, эффективно и надежно.
- Более темный контур губ. Возвращаемся к тем временам, когда мы снова тонируем контур губ немного темнее, чем сами губы, таким образом получая обрамленную выразительную форму. Светлый тон в центральной части губ придаст им объем.
Тенденции стрижек и причесок
- От афрокудрей до химической завивки. В осенне-зимний период мы все чаще будем видеть мелкие кудри и более заметно вьющиеся локоны. Этой осенью химическая завивка снова станет популярной услугой по укладке волос.
- Удлиненные густые челки. Они могут быть идеально выпрямленными, с выпрямленным краем или разной длины, легко ложась на ресницы и создавая ощущение, что срез не был вовремя подкорректирован. Но мы знаем, что этой осенью модна именно такая укладка волос!
- Стрижка pixie для платинового блонда. Суперкороткие ухоженные и, самое главное, максимально платиновые светлые волосы. Короткие стрижки становятся все более популярными.
- Огненная волна. Красные, рыжие краски для волос - насущная актуальная тема, которая выделяется среди всемирно известных женщин. Если яркий макияж тебе не близок, темный осенний гардероб можно освежить более ярким и огненным окрашиванием волос.
- Идеальные косы. Хотя кажется, что косы и плетения для волос популярны летом и на фестивалях, на этот раз эта тенденция будет актуальна также осенью и зимой. Сотни косичек, несколько французских косичек или уникально проработанный рисунок - фантазия не знает границ, главное - чтобы было плетение!
- Легкие волны. Прическа будет актуальной, если в ней можно будет заметить изогнутые формы. Волны волос не выглядят специально уложенными, они легко укладываются и выглядят естественно. Используем холодные укладки, диффузоры, фен и круглую расческу. Но избегаем горячих инструментов для создания локонов!
Тенденции в одежде
- Богатство и роскошь. Этой осенью в моде выразительные и объемные наряды - блестящие и металлизированные, с кристаллами и пайетками. Смело и торжественно!
- Больше цветов. Выбирай яркие, чистые и насыщенные цвета. Горчично-желтый, розовый фламинго, ржавчина и лаванда - это лишь некоторые из топ-оттенков этой осени.
- Костюмы, пиджаки, брючные костюмы. Клетчатые и однотонные, слой за слоем и очень правильно. Начиная с битловки, рубашки, жилета, куртки, пальто, брюк, а в завершение еще завяжем галстук! Нет, речь идет вовсе не о мужской моде, а о нынешнем актуальном женском гардеробе сезона.
- Трикотаж. Плетеный или связанный крючком, узорчатый или простой - каким будет твой самый удобный наряд этой осенью? Трикотаж - это новый must-have. Тонко связанные платья, юбки, жакеты, свитера, костюмы-двойки - как для повседневных, так и для праздничных вечеров! Учти, что самые модные принты этого сезона - именно горизонтальные линии.
- Возвращение 20-х. Платья с бахромой в стиле флаппер, шелковые платья-слип с кружевом или без него. Все это сочетается с длинными пальто или куртками оверсайз.
- Дутая, объемная или мягкая. Именно такой должна быть нынешней осенью теплая куртка, жилетка или пальто. В спокойных или, наоборот, ярких и насыщенных оттенках. Однако самым главным было и остается удобство! Выбирай теплую и удобную верхнюю одежду для холодной погоды. Это может быть куртка или пальто на подкладке или из чистой шерсти. Обрати внимание на детали - манжеты, воротники, отвороты, пуговицы - чем интереснее, тем лучше! Если объем все же не в твоем вкусе, выбирай пальто в стиле панчо или накидки.
- Укороченная одежда. Этой осенью в моде не только укороченные рубашки и жакеты, обнажающие живот, но и длина классического жакета будет короче более чем наполовину! Наиболее актуально такие укороченные топы или жакеты носить именно в комплекте.
- Классическое пальто. Оно всегда будет модно, но помни, что под классикой подразумевают не только черный или коричневый цвет, но и фасон на пуговицах и длиной ниже колена. Если же выберешь привычную классику, то тренч песочного цвета в гардеробе обязательно должен быть! Его можно украсить праздничными акцентами, сделав тем самым более актуальным.
- Узоры и ритмы, композиции и аппликации в виде лоскутного шитья (тканевая техника). Дополни свой образ костюмом, который просто похож на произведение искусства. Расписные цветы, иллюстрации из периода барокко или геометрические квадраты - подойдет все, что привлекает внимание.
- Лакированная кожа. Черный тренч из лакированной кожи - просто must-have современной женщины.
- Юбка в складку до щиколотки - must-have осени. Сочетай ее со спортивной обувью или ботинками, футболками и объемным трикотажем или выбери классическую блузу.
Тенденции в обуви
- Ботинки в стиле челси. В этом году одной из актуальных новинок осенней обуви обязательно станут сапоги в стиле челси самых разных расцветок и форм.
- Длинные сапоги со складками. Если ты любительница длинных сапог, то в этом году отдай предпочтение именно таким, которые образуют выразительные складки.
- Туфли в стиле оксфорд. Пора сменить лоферы на туфли в стиле оксфорд на толстой подошве. Такая обувь подойдет как к костюму с пиджаком, так и к джинсам и платьям с цветочным принтом.
- Платформа. Вернулись выразительные и высокие подошвы, которые будут широко заметны на улицах города. Материал - кожа. Оттенки - темные.
- Спортивная обувь. Акцентом и актуальностью в этом сезоне также станет спортивная обувь разного стиля, дизайна и расцветки. Найди свою уникальную пару и сделай простой и точный общий стиль намного интереснее. Выбирай неординарную спортивную обувь.
Тенденции для сумок
- Рюкзаки. Пора сменить сумочку на рюкзак! Кроме того, освободившиеся руки позволят в полной мере насладиться прогулкой или процессом покупок. Рюкзак - главное вложение осени: отправляйся с ним в спортзал, в офис, за покупками или просто хорошо провести время!
- Большая по размеру (массивная) сумка, в которую можно сложить все и даже еще больше. Так, чтобы в ней поместился и костюм для йоги, и овощи с местного рынка, и при этом осталось свободное место для всяких мелочей и, конечно же, для важных вещей.
- Цепи и цепочки. Сумке с цепочкой быть! Сумки с металлическими, пластиковыми, блестящими или цветными цепочками никуда не исчезают, а продолжают оставаться актуальными и в этом сезоне.
- Клуб объятий. Мягкие, милые и пушистые сумки будут актуальны как в осеннем, так и в зимнем сезоне. Вязаные, экокожа, бахрома или перья - выбирай то, что тебе больше нравится.
- Многофункциональная сумка. Чем больше карманов, клипс и крючечков, тем практичнее. Чтобы повесить бутылку с водой, не забыть ключи, чтобы было место для губной помады и главное - не носить в руках! Застегнутая вокруг бедер, перекинутая через плечо или прикрепленная к поясу - вариантов много, выбирай свой!
- Сумка MINI, которая в основном служит аксессуаром и не более того, в этом году также будет в моде.
Тенденции в аксессуарах
- Шапки-шарфы. Вязаная балаклава, или снуд, оказывается, самый главный аксессуар этой осени. Будет одновременно и тепло, и можно удобно спрятаться даже в день плохой прически.
- Модная бабушка. В этом году в моде также платки разных цветов и материалов, но с одним условием - мы надеваем их на голову.
- Обувь в стиле лунных сапог. Да, лунная обувь снова в моде - большая, объемная, теплая и невероятно удобная. Поторопись, чтобы первый снег встретить стильно!
- Большие солнцезащитные очки. В этом году мы вдохновляемся очками для зимних видов спорта. Чем больше - тем лучше! А если еще и цветные стекла, то это превосходно!
- Выразительный пояс. Это может быть широкий кожаный пояс или металлическая цепочка. Сочетай его с шелковым платьем, костюмом, жакетом или надевай на вязаный свитер.
- Кольца. Эффективно и много! Металлические, из пластика, с камнями или цветные. Остается только выбрать, потому что в моде будут все.
- Крупные выразительные украшения. Различной текстуры и цвета, колье типа цепи и длинные серьги. По-прежнему будет модно носить выразительные серьги или наоборот - только одну, а не пару.