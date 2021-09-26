Как правильно спать, чтобы не болела спина

Спите на боку, положив еще одну подушку между колен

Начнем с нестандартного способа. Если вам неудобно спать на спине, то перевернитесь на бок, а между коленями положите подушку. При этом стоит попытаться перебороть желание спать на одной и той же стороне, в противном случае могут возникнуть серьезные проблемы, включая мышечный дисбаланс или даже сколиоз. Просто сон на боку не несет никакой пользы, главная уловка – это дополнительная подушка, которая поможет поддерживать таз и позвоночник в оптимальном положении.

Спите на спине с подушкой под коленями

Если вы чувствуете расслабление только лежа на спине, то продолжайте в том же духе, лишь слегка изменив привычную рутину. Подушка под коленями поможет держать позвоночник в нейтральном положении и сохранить изгиб в пояснице, а для дополнительной поддержки можно подложить небольшое свернутое полотенце под поясницу. В положении лежа на спине вес тела получается равномерно распределить, поэтому давление на позвоночник будет существенно снижено.

Спите на животе, положив подушку под живот

Хорошая новость для любителей спать на животе – такой вариант тоже может быть реабилитирован. Считается, что такая поза вызывает боли в спине, потому что усиливается нагрузка на шею. Если вам по-настоящему удобно спать именно так, то не стоит форсировать события и насильно переучиваться отдыхать иначе. Просто возьмите еще одну подушку и положите ее под живот, что поможет частично снять давление со спины. При этом можно использовать подушку под голову, а можно отказаться от этого. Если вы страдаете остеохондрозом, то такой вариант оптимален, потому что поможет снять напряжение между дисками позвоночника.



