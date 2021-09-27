Как продлить жизнь лаковой обуви: правила ухода и хранения

Лакированная обувь отличается утонченностью и изяществом, поэтому она очень популярна. Но чтобы такая обувь как можно дольше не теряла свою внешнюю привлекательность, за ней нужен правильный уход.

Правила носки лаковой женской обуви

Лаковую обувь не следует надевать в сильную жару (когда температура выше 25 градусов), поскольку под воздействием слишком высокой температуры тонкая лаковая пленка растягивается, теряет свою былую прочность и эластичность, а после вообще трескается. Также лакированную обувь не рекомендуют носить в жару, потому что она плохо пропускает влагу и воздух: в ней сильно потеют ноги, что в дальнейшем может привести к развитию грибкового заболевания. Рассмотрите варианты стильных ботинок или другие виды обуви на осень-зиму, а лакированные лодочки лучше поместите в коробку до следующей весны.

Хранить лакированную обувь рекомендуют в картонных коробках с отверстиями (желательно каждая туфля в отдельной коробке).

Негативное воздействие на «здоровье» обуви оказывает и низкая температура. Не стоит надевать ее, если на улице температура ниже -10 градусов.

Кроме того, лакированная обувь – не лучший выбор для плохой погоды, к примеру, когда на улице идет дождь и кругом грязь и лужи. Уличная грязь негативно воздействует на лаковое покрытие: оно тускнеет, покрывается множеством мелких морщинок и теряет свою красоту и изящество.

Как ухаживать за лаковой обувью

Для ухода за лаковой обувью нельзя использовать обычный крем для изделий из кожи: он не предназначен для лакированной поверхности. После нескольких чисток этим кремом изысканная обувь с лаковой поверхностью превратится в стандартные невзрачные туфли. Для этих целей используют специальный крем для лакированной обуви.

Очень грязную лакированную обувь можно вымыть теплым мыльным раствором, после чего ее следует насухо вытереть.

Не менее эффективны «домашние» средства для ухода за лаковой обувью: они действуют ничуть не хуже, чем профессиональные смеси. К примеру, чтобы вернуть блеск потускневшим лакированным туфлям, их поверхность обрабатывают яичным белком и отполировывают бархоткой. Подобного же эффекта можно добиться, если смазать лаковую поверхность обуви вазелином, касторовым маслом или же глицерином, оставить это средство на 13−15 минут, а потом удалить излишки с помощью чистого ватного диска.

Превосходное воздействие на лакированную обувь оказывает смесь, для приготовления которой берут такие вот компоненты: 2,5−3 ст. л. скипидара; 1−1,5 ч.л. растительного масла; желток куриного яйца.

Компоненты тщательно перемешивают, после чего получившимся составом обрабатывают лаковую обувь. Благодаря таким процедурам кожа становится мягче и эластичнее, да и меньше она будет подвержена ломке.

Чтобы новая лаковая обувь лучше сохранилась, ее протирают от пыли мягкой тканевой салфеткой, к примеру, кусочком фланели. Далее лаковую поверхность обрабатывают молоком, а когда оно подсохнет, натирают обувь половинкой репчатого лука. Но чистить щеткой лакированную обувь ни в коем случае нельзя.



