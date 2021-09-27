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Терапевт предупредил о последствиях интервального голодания

Диета. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Эксперт отметил, что принимать пищу нужно каждый день в одно и то же время.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что получившее мировую популярность интервальное голодание может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

По словам специалиста, постоянное поддерживание в организме состояния голода может привести к развитию гастрита и даже язве желудка. Оптимальное время между приемами пищи должно составлять четыре часа — так как организм испытывает физиологическую нагрузку, такая пауза в еде нужна ему для усвоения пищи.

«Интервальное голодание, которые сейчас довольно популярно, не показало своей эффективности. Хотя японские исследователи получили Нобелевскую премию за то, что доказали, что голодание один раз в неделю позволяет восстановить митохондрии во всем организме, однако сама по себе постоянная голодовка не приводит ни к чему хорошему — начинается развитие гастрита, а заканчивается язвой желудка», — сказал Кондрахин телеканалу «МИР 24».

Медик порекомендовал принимать пищу ежедневно и в одно и то же время. «В целом, если мы говорим о питании, то должно быть ощущение сытости, но ни в коем случае не переедания. И, конечно, нужно понимать, что принимать пищу нужно каждый день в одно и то же время», — подытожил он.


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