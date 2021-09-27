Семь типов женщин, от которых уходят без объяснений
Эти дамы так достают мужчин, что они от них бегут как от чумы.
Эти дамы так достают мужчин, что они от них бегут как от чумы.
Женщина, которую бросили, всегда пытается понять, что было не так, и почему он, единственный и любимый, ушел. Иногда в таких ситуациях мужчины расставляют все точки над i. А как быть, если в один ужасный день возлюбленный просто хлопнул дверью и был таков? Психологи составили ТОП-7 типов женщин, которых бросают в одночасье без объяснения причин, пишет журнал «Красота и Здоровье».
Вечно недовольная
Что бы любимый ни делал, как ни старался, даже на ровном месте она найдет изъян. Причем, как в своей, так и в его, и их совместной жизни. Такую даму можно утешать годами, а потом, не выдержав пессимизма, оставить одну с ее вечно наполовину пустым стаканом.
Не умеет радоваться за мужчину
Мужчина нуждается в похвале, даже если он ее толком не заслужил. А уж если постарался на славу, так тем более! Кто захочет терпеть постоянные придирки и комментарии в духе: «Ну, могло бы быть и лучше». Рано или поздно ваш партнер найдет ту, что будет ценить его старания.
А ей все мало
Женщины этого типа не только меркантильны, но и требуют к себе повышенного внимания. Если телефон — последней модели, если ресторан — лучший в городе. Если выходные — только рядом, а уж отпуск и подавно. Такое перетягивание одеяла на себя во всем до добра не доведет.
Скандалистка
Итальянские страсти в отношениях хороши в самом начале. А когда брак уже устоялся, бить посуду на кухне в три часа ночи — совсем не весело. Мужчина устает от криков, угроз и постоянных скандалов. Жить с такой женой — как с бомбой замедленного действия: никогда не знаешь, когда рванет. Немудрено, что многие в какой-то момент выбирают не ждать, пока сорвет чеку.
«Да, дорогой»
Она мила, обаятельна, но не имеет своего мнения. Или не показывает, не желая перечить мужу. Кто-то скажет: да это же идеальная женщина! Да, но только первые пару лет. Потом с ней станет скучно, а объяснять, почему брак развалился — невыносимо. Она ведь скажет в финале: «Да, дорогой».
«Есть только я»
Единственное верное мнение — это ее мнение. Полная противоположность предыдущего варианта. Эта дама всех строит и красит, а если ей перечат — ставит в угол или посылает куда подальше. Жить под игом такого полководца — не сахар. Поэтому периодически мужья таких жен дезертируют.
Тусовщица
Если у вас семья, то муж не станет долго терпеть ваши «посиделки с девочками». Дело не в ревности, нет. Просто он увидит, как жена расставляет приоритеты. Если ей подруги важнее, пусть с ними и коротает жизнь. А он пойдет и поищет более нацеленную на совместный путь рука об руку женщину.